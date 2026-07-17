IQ 107? Argument ubožáků.
Ačkoli jsem se našeho prezidenta v titulku zastal, musím zopakovat své dlouhodobé názory k jeho osobnosti: Petra Pavla, současného prezidenta České republiky, dlouhodobě považuji za někoho, kdo nikdy během svého života autenticky naší zemi nesloužil a neslouží jí ani ve své současné funkci. Často vyjadřuji své přesvědčení o jeho morální bezobsažnosti, kterou funkčně naplňuje pouze jeho kariérismus a obsahově jeho agendu tvoří různé politicko-ekonomické síly v pozici jeho poradců a mnoha dalších, včetně jeho nesporných vazeb na různá média.
Jistě ohledně pana prezidenta u mé maličkosti existují i fakta a pocity, kterými je mi sympatický. Leč nyní nechci mluvit ani o nich, ani o výše uvedených protikladech k nim. Chci mluvit o tom, jak kohokoli, ať už se jmenuje Petr Pavel a je prezidentem naší země, nebo třeba Josef Dostál a veřejně znám není, mohou bez jakéhokoli relevantního důvodu, agresivně a bezostyšně napadnout útoky typu jeho IQ.
Za prvé: Psychometrie má závažný nedostatek už ve své podstatě: Snaží se kvantifikovat a škálovat něco tak bezrozměrného, jako je lidská osobnost. Není nic špatného na tom, že se o něco takového věda snaží, naopak, je to jednou z mála možností, aby psychologie či sociologie vůbec byla vědecky pevná a srozumitelná. Špatnými jsou však důsledky toho, když se někdo, ať už je to jedinec ve vztahu k jedinci, nebo společnost ve vztahu k veřejně působící osobnosti zaměří na tak drobný detail jeho osobnosti, jako je inteligenční kvocient.
Za druhé: V praktickém životě nemá inteligence jedince, i kdyby snad bylo číslo IQ nějakou její zásadní charakteristikou, spojitost s morálkou a osobní či společenskou podstatou daného člověka. Nejhorší zločinci měli nejen vysoké IQ, ale i spoustu dalších stránek své inteligence na vysoké úrovni.
Za třetí: Kdo kritizuje kohokoli na základě jeho – jakkoli, byť většinou neúplně či přímo záměrně lživě – jeho doložené inteligence, koleduje si sám o stejný přístup těch, kdo budou kritizovat ho.
Prosím, ponechme tedy vyjádření ke svým názorovým oponentům z hlediska jejich inteligence stranou a vyjadřujme se v prvé řadě k tomu, co konkrétně tvrdí a jak konkrétně se chovají.
Nepíšu to jen Vám – mým čtenářům. Píšu to i sobě, protože vím, že právě takovým způsobem, který v tomto článku kritizuji, se občas sám při rozhovoru se svými názorovými oponenty chovám.
Máme před sebou hezký víkend bez velkých veder a s občasnými bouřkami. Takové počasí tedy přeji Vám i sobě v našich duších!
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O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.