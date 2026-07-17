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IQ 107? Argument ubožáků.

Ve veřejném prostoru se často vyskytuje citace údajného inteligenčního kvocientu prezidenta Petra Pavla rovného číslu 107. Prezidenta často kritizuji, ale tak ubohý, aby mě nějaké takové číslo zajímalo, snad nejsem.

Ačkoli jsem se našeho prezidenta v titulku zastal, musím zopakovat své dlouhodobé názory k jeho osobnosti: Petra Pavla, současného prezidenta České republiky, dlouhodobě považuji za někoho, kdo nikdy během svého života autenticky naší zemi nesloužil a neslouží jí ani ve své současné funkci. Často vyjadřuji své přesvědčení o jeho morální bezobsažnosti, kterou funkčně naplňuje pouze jeho kariérismus a obsahově jeho agendu tvoří různé politicko-ekonomické síly v pozici jeho poradců a mnoha dalších, včetně jeho nesporných vazeb na různá média.

Jistě ohledně pana prezidenta u mé maličkosti existují i fakta a pocity, kterými je mi sympatický. Leč nyní nechci mluvit ani o nich, ani o výše uvedených protikladech k nim. Chci mluvit o tom, jak kohokoli, ať už se jmenuje Petr Pavel a je prezidentem naší země, nebo třeba Josef Dostál a veřejně znám není, mohou bez jakéhokoli relevantního důvodu, agresivně a bezostyšně napadnout útoky typu jeho IQ.

Za prvé: Psychometrie má závažný nedostatek už ve své podstatě: Snaží se kvantifikovat a škálovat něco tak bezrozměrného, jako je lidská osobnost. Není nic špatného na tom, že se o něco takového věda snaží, naopak, je to jednou z mála možností, aby psychologie či sociologie vůbec byla vědecky pevná a srozumitelná. Špatnými jsou však důsledky toho, když se někdo, ať už je to jedinec ve vztahu k jedinci, nebo společnost ve vztahu k veřejně působící osobnosti zaměří na tak drobný detail jeho osobnosti, jako je inteligenční kvocient.

Za druhé: V praktickém životě nemá inteligence jedince, i kdyby snad bylo číslo IQ nějakou její zásadní charakteristikou, spojitost s morálkou a osobní či společenskou podstatou daného člověka. Nejhorší zločinci měli nejen vysoké IQ, ale i spoustu dalších stránek své inteligence na vysoké úrovni.

Za třetí: Kdo kritizuje kohokoli na základě jeho – jakkoli, byť většinou neúplně či přímo záměrně lživě – jeho doložené inteligence, koleduje si sám o stejný přístup těch, kdo budou kritizovat ho.

Prosím, ponechme tedy vyjádření ke svým názorovým oponentům z hlediska jejich inteligence stranou a vyjadřujme se v prvé řadě k tomu, co konkrétně tvrdí a jak konkrétně se chovají.

Nepíšu to jen Vám – mým čtenářům. Píšu to i sobě, protože vím, že právě takovým způsobem, který v tomto článku kritizuji, se občas sám při rozhovoru se svými názorovými oponenty chovám.

Máme před sebou hezký víkend bez velkých veder a s občasnými bouřkami. Takové počasí tedy přeji Vám i sobě v našich duších!

Autor: Lukáš Burget | pátek 17.7.2026 20:36 | karma článku: 8,26 | přečteno: 121x

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Lukáš Burget

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Přicházím za Vámi jako ten, kdo se rád dívá při procházkách po kopcích i ulicích, jako ten, kdo rád čte beletrii i zprávy a jako ten, kdo rád poslouchá hudbu, ač zahrát ji neumí.

O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.

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