Historický okamžik pro ČR: Pravicový premiér a odboráři táhnou za jeden provaz!

Jak se dozvídáme z korespondence mezi předsedou vlády a předsedou odborových svazů, na cestě k německým platům pomůže nejen premiér Fiala ve vládě, ale i odboráři v revolučním nadšení!

Premiér Fiala si už na poli ekonomiky a starosti o zaměstnanost a zaměstnance v naší zemi připsal dobrého více než dost. Jmenujme například rafinované zajištění tolik potřebných pracovníků k český soustruhům, sbíječkám, bagrům a svářečkám z řad ukrajinských uprchlic nebo ještě chytřejší odstřižení se od ruského plynu a ropy dodávaných Ruskem a jejich nahrazení ruským plynem a ropou dodávanými kýmkoli jiným.

Nyní však vědom si své historické zodpovědnosti, kdy slíbil českým pracujícím za příštích osm let, co dím, třeba již za příští čtyři roky své vlády německé platy, musel pan profesor jít příkladem. A tak on, předseda největší a nejtradičnější české pravicové strany, oslovil odbory s myšlenkou, jejíž genialita dozajista nevybledne ani vedle díla Lenina či Marxe:

„Co se týče přibližování úrovně českých mezd k úrovni německých mezd, jeho tahounem by měly být mzdy v soukromém sektoru. Předpokládám proto, že odbory uplatní své pravomoci při kolektivním vyjednávání s příslušnými zaměstnavateli.“

Toto je skutečně nápad hodný profesora a nositele bezpočtu dalších akademických titulů! Zaměstnanec by měl mít sám zájem na výši své mzdy a jednat o ní spolu s dalšími zaměstnanci se zaměstnavatelem! Chápete to? Pan premiér Fiala právě pochopil podstatu odborů!

Čekáme v tichém úžasu, co pochopí pan profesor příště. Nechci předjímat, protože nic není jisté, ale může se stát, že mu brzy dojde i princip fungování hospodaření firem i hospodářství celostátního a začne se živě zajímat o to, kterak zaměstnavatelům ty prostředky na výplaty zajistit. Může se dokonce stát, že začne komunikovat i s elektrárnami, aby dodávaly levnější elektřinu, plyn a ropu už vyřešil, jak uvedeno výše, a též se třeba brzy nadějeme toho, že určí, kdo bude produkci českých podniků kupovat!

S pronikavou inteligencí pana premiéra je to jen otázkou času. A také voliči pochopí, že vytyčí-li pan Fiala jednou cíl, pak se od něj nehne a s pracovitostí sobě vlastní vždy najde někoho, koho požádá, aby jím vytčeného cíle dosáhnul!

P.S: Já pevně věřím, že na ty německé platy brzy dosáhneme. Jinak zkrátka platit auta za tři miliony vybavená ledničkami na šampaňské primátorům za spolek Spolu prostě nezvládneme!