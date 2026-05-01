Fotoblog z Pálavy
Výlet začneme na jednom z mála míst, ze kterých je možné Pavlovské vrchy a Vodní dílo Nové Mlýny shlédnout z návrší a nikoli ze břehu.
Je jím rozhledna Maják nad obcí Přítluky:
Dohlédneme odtud opravdu daleko: Třeba až k bílé „tužce“ Minaretu v Lednicko-Valtickém areálu, do Břeclavi a do Bílých Karpat:
Na druhé straně se už samozřejmě otevírají pohledy k Pálavě. Nalevo nahoře ke zřícenině hradu „Děvičky“ nebo též Dívčím hradům, napravo dole k obci Zaječí a areálu Vinařství u kapličky.
Avšak shlédneme odtud i panorama celé Pálavy s nejvyšším vrcholem Děvínem, nad kterým ční vysílač:
Jako zkušenému turistovi mi bylo těžké pochopit dvě věci: Extrémní vichr na rozhledně tak nízko položené a extrémně pitomé turistické značení pod rozhlednou tak draze postavenou a obnovenou...
O pár kilometrů a hodin dále se už procházíme kolem břehu dolní nádrže Nových Mlýnů a protože pohled napravo by nás opět oslnil sluncem, díváme se raději jen vpřed na cestu podél jezera a na blížící se západ Slunce:
Netrvá to dlouho a můžeme pohlédnout i vstříc usínajícímu slunci přímo na Pavlovské vrchy:
Tyto pohledy se jen tak neomrzí a většina z nich nepotřebuje komentář:
Co jsou vlastně zač ty černé tečky a šmouhy na obloze při zapadajícím slunci? Jsou to jepice a pakomáři. Nastala doba jejich líhnutí. Jepicemi jsem měl další ráno posetý celý batoh a bundu. Pakomáři žijí několik dní, tudíž jich bylo méně...
Procházet těmi mraky hmyzu se mi zpočátku zdálo nemožné, ale sledoval jsem stoické rybáře, kteří v těch mracích hmyzu hledají své tajemné štěstí klidně celý večer i celou noc. Tváří v tvář jejich hrdinství jsem tedy pořídil poslední fotografii ze stativu a vydal se nocí s čelovkou zpět pár kilometrů k noclehu v Nových Mlýnech.
Ráno jsem – opět s čelovkou – přišel k vodě ještě mnohem dříve, než vyšlo slunce:
Slunce stále ještě nevyšlo, ale už se hlásilo pohádkovou oblohou:
A nakonec – Slunce vyšlo a poprvé zasvítilo:
I bylo nutno vyměnit ultraširokoúhlý objektiv za teleobjektiv a zvěčnit obec Pavlov, která se probudí do dalšího rána pod Děvičkami:
Avšak ranní světlo odchází velmi rychle. Bleskurychlá výměna teleobjektivu za ultraširokoúhlý je nutností:
Stejně jako se sluší zaznamenat zprava přilétajícího ptáka i horkovzdušný balón nad ním:
A tento balón, milí přátelé, nás bude provázet až do konce fotoblogu:
Sledoval jsem pozorně tyto vzduchoplavce zezdola a tím se stal
„Suchoplavcem“.
Dnes už nikdo neví, kdo to byl „Suchoplavec“. V pionýrských dobách balónových letů se jím stal dobrovolník, který v devatenáctém století bez možnosti komunikace na dálku spolu se svými kolegy sledoval dráhu balónu vzduchoplavců a se svými nadšenými přáteli je na zemi /během i na koni/ sledoval až do místa přistání. Za prokázané služby se loterií mezi těmito nadšenci nakonec jednomu splnil sen a i suchoplavec se stal vzduchoplavcem s grátis letenkou do gondoly nejbližšího balónu. *
Samozřejmě, že napřed musíme trasu vzduchoplavců sledovat opět na širokoúhlé fotografii:
Nyní sledujeme dráhu balónu teleobjektivem nad Děvínem, který ční do výšky sice pouze 550 metrů nad nejbližším mořem, avšak skoro 400 metrů nad okolními nížinami! Rozhled odtud je impozantní – nebudu nyní pátrat v archívu a snad ho pro Vás brzy vyfotografuji zčerstva a znovu!
Balón se svojí posádkou v jistě chatrném a vichry cloumaném koši snad bude mít ve svých strastech poslední potěšení podobné tomu, jaké jsem měl já, když jsem ho vyfotografoval: Když přelétne kolem další legendární zříceniny hradu na Pálavě: Kolem Sirotčího hrádku!
Ale nyní je to jasné: Balón letí ke Svatému kopečku nad Mikulovem a blíží se na přistání kdekoli v rovinách pod Pálavou.
Určitě přistane šťastně a jeho posádka si odnese nezapomenutelné zážitky.
Milí přátelé, jaro nezapomenutelných zážitků v přírodě přeji i já Vám!
Váš
Lukáš
P.S: Fotografie jsou po kliknutí ve větším formátu.
* Inspirace i fakta z díla Ludvíka Součka
