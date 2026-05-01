Fotoblog z Pálavy

Milí přátelé, zvu Vás k fotografiím ze svého výletu pod Pálavu a k letu balónem, kterého jsem se účastnil nepozván, pouze ze země a se svým fotoaparátem...

Výlet začneme na jednom z mála míst, ze kterých je možné Pavlovské vrchy a Vodní dílo Nové Mlýny shlédnout z návrší a nikoli ze břehu.

Je jím rozhledna Maják nad obcí Přítluky:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dohlédneme odtud opravdu daleko: Třeba až k bílé „tužce“ Minaretu v Lednicko-Valtickém areálu, do Břeclavi a do Bílých Karpat:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Na druhé straně se už samozřejmě otevírají pohledy k Pálavě. Nalevo nahoře ke zřícenině hradu „Děvičky“ nebo též Dívčím hradům, napravo dole k obci Zaječí a areálu Vinařství u kapličky.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Avšak shlédneme odtud i panorama celé Pálavy s nejvyšším vrcholem Děvínem, nad kterým ční vysílač:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jako zkušenému turistovi mi bylo těžké pochopit dvě věci: Extrémní vichr na rozhledně tak nízko položené a extrémně pitomé turistické značení pod rozhlednou tak draze postavenou a obnovenou...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

O pár kilometrů a hodin dále se už procházíme kolem břehu dolní nádrže Nových Mlýnů a protože pohled napravo by nás opět oslnil sluncem, díváme se raději jen vpřed na cestu podél jezera a na blížící se západ Slunce:

Netrvá to dlouho a můžeme pohlédnout i vstříc usínajícímu slunci přímo na Pavlovské vrchy:

Tyto pohledy se jen tak neomrzí a většina z nich nepotřebuje komentář:

Co jsou vlastně zač ty černé tečky a šmouhy na obloze při zapadajícím slunci? Jsou to jepice a pakomáři. Nastala doba jejich líhnutí. Jepicemi jsem měl další ráno posetý celý batoh a bundu. Pakomáři žijí několik dní, tudíž jich bylo méně...

Procházet těmi mraky hmyzu se mi zpočátku zdálo nemožné, ale sledoval jsem stoické rybáře, kteří v těch mracích hmyzu hledají své tajemné štěstí klidně celý večer i celou noc. Tváří v tvář jejich hrdinství jsem tedy pořídil poslední fotografii ze stativu a vydal se nocí s čelovkou zpět pár kilometrů k noclehu v Nových Mlýnech.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ráno jsem – opět s čelovkou – přišel k vodě ještě mnohem dříve, než vyšlo slunce:

Slunce stále ještě nevyšlo, ale už se hlásilo pohádkovou oblohou:

A nakonec – Slunce vyšlo a poprvé zasvítilo:

I bylo nutno vyměnit ultraširokoúhlý objektiv za teleobjektiv a zvěčnit obec Pavlov, která se probudí do dalšího rána pod Děvičkami:

Avšak ranní světlo odchází velmi rychle. Bleskurychlá výměna teleobjektivu za ultraširokoúhlý je nutností:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Stejně jako se sluší zaznamenat zprava přilétajícího ptáka i horkovzdušný balón nad ním:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A tento balón, milí přátelé, nás bude provázet až do konce fotoblogu:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sledoval jsem pozorně tyto vzduchoplavce zezdola a tím se stal

Suchoplavcem“.

Dnes už nikdo neví, kdo to byl „Suchoplavec“. V pionýrských dobách balónových letů se jím stal dobrovolník, který v devatenáctém století bez možnosti komunikace na dálku spolu se svými kolegy sledoval dráhu balónu vzduchoplavců a se svými nadšenými přáteli je na zemi /během i na koni/ sledoval až do místa přistání. Za prokázané služby se loterií mezi těmito nadšenci nakonec jednomu splnil sen a i suchoplavec se stal vzduchoplavcem s grátis letenkou do gondoly nejbližšího balónu. *

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Samozřejmě, že napřed musíme trasu vzduchoplavců sledovat opět na širokoúhlé fotografii:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nyní sledujeme dráhu balónu teleobjektivem nad Děvínem, který ční do výšky sice pouze 550 metrů nad nejbližším mořem, avšak skoro 400 metrů nad okolními nížinami! Rozhled odtud je impozantní – nebudu nyní pátrat v archívu a snad ho pro Vás brzy vyfotografuji zčerstva a znovu!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Balón se svojí posádkou v jistě chatrném a vichry cloumaném koši snad bude mít ve svých strastech poslední potěšení podobné tomu, jaké jsem měl já, když jsem ho vyfotografoval: Když přelétne kolem další legendární zříceniny hradu na Pálavě: Kolem Sirotčího hrádku!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ale nyní je to jasné: Balón letí ke Svatému kopečku nad Mikulovem a blíží se na přistání kdekoli v rovinách pod Pálavou.

Určitě přistane šťastně a jeho posádka si odnese nezapomenutelné zážitky.

Milí přátelé, jaro nezapomenutelných zážitků v přírodě přeji i já Vám!

Váš

Lukáš

P.S: Fotografie jsou po kliknutí ve větším formátu.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* Inspirace i fakta z díla Ludvíka Součka

Autor: Lukáš Burget | pátek 1.5.2026 19:43 | karma článku: 0 | přečteno: 43x

Další články autora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...
27. dubna 2026  10:22

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...
23. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  24. 4. 7:32

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice
28. dubna 2026

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
30. dubna 2026  15:04

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.
29. dubna 2026  16:30,  aktualizováno  19:13

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...

Policie na Vysočině varuje před podvodnými SMS o dopravním přestupku

ilustrační snímek
1. května 2026  19:12,  aktualizováno  19:12

Policie na Vysočině varuje před podvodnými SMS o dopravním přestupku s oznámením, že je potřeba do...

U Barchovic na Kolínsku havaroval motocyklista, nehodu nepřežil

ilustrační snímek
1. května 2026  18:41,  aktualizováno  18:41

U Barchovic na Kolínsku dnes odpoledne havaroval motocyklista, nehodu nepřežil. Příčinu a okolnosti...

EXCEL - První studie svého druhu upozorňuje na zásadní roli esenciálních fosfolipidů při zlepšování onemocnění ztučnělých jater

1. května 2026  20:15

Řada Huawei Watch Fit 5: Nová elegance v oblasti nositelné technologie

1. května 2026  19:43

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Lukáš Burget

  • Počet článků 311
  • Celková karma 22,74
  • Průměrná čtenost 2237x
Přicházím za Vámi jako ten, kdo se rád dívá při procházkách po kopcích i ulicích, jako ten, kdo rád čte beletrii i zprávy a jako ten, kdo rád poslouchá hudbu, ač zahrát ji neumí.

O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.