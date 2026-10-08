Dostane po(o)pravená paní další šanci? (Šanci na smrt?)
Příběh začal před několika desítkami let. Pikeová, dívka na prahu zletilosti, ve společnosti dalších dvou lidí podobného věku, zákeřně vylákala svoji vrstevnici a sokyni v lásce ven, kde ji tato skupina krutě mučila, sadisticky zavraždila a zohavila. Pikeová jako jediná dostala trest smrti.
Nyní na chvíli odbočme: V Británii nepůjde do vězení, ale do psychiatrické léčebny s ostrahou mladý migrant, který na ulici brutálně ubodal muže venčícího psa, zranil i svého bytného a ještě čtrnáctiletého chlapce. Soudkyně rozhodla, že tento Afghánec, který při (úspěšné) žádosti o azyl mimo jiné lhal o svém věku, půjde na neurčitou dobu do onoho lékařského zařízení. Šalamounsky též uvedla, že jeho další setrvání v Británii je nežádoucí. Ó, jaká prozíravost! Dodejme, že jeho příbuzní se bojí dne, kdy bude tento pán propuštěn z nemocnice.
Co mají paní Pikeová a pan Safi společného? Vyrůstali v prostředí plném násilí (u Pikeové rodinné zázemí, u Safiho celá společnost) a začali ho vnímat jako normu chování v krizových situacích. Samozřejmě, že oba museli být ke svému zločinu psychicky predisponováni. Avšak takových je ve vyspělých a mírumilovných společnostech také dost a často, ne-li většinou, své vlohy během života neprojeví právě pro ony společenské normy.
Americké a evropské právo (míněna EU a Velká Británie) zde však společného nemají málem nic. V řadě amerických států je stále platný trest smrti. Jakýkoli soud v EU by u Pikeové musel vzít její minulost, diagnózy i věk jako naprosto zásadní polehčující okolnosti. Ty jsou v jejím případě zásadní: Od útlého věku byla bita a týrána, byla v dětství opakovaně znásilněna a i ten, pro kterého se rozhodla vraždit, se k ní choval krutě a zneužíval ji. Pikeové byly diagnostikovány různé psychické poruchy včetně nemoci mimořádné závažnosti, a sice bipolární poruchy.
V Tennessee a dalších státech USA tomu tak ale není. Americká společnost zde stále prochází vývojem. Připomeňme, že ještě v roce 1946 byl v Louisianě učiněn pokus zabít na elektrickém křesle sedmnáctiletého černošského chlapce odsouzeného na smrt za čin spáchaný v šestnácti letech – vraždu lékárníka. Leč opilý dozorce zapojil proud špatně a chlapce se usmažit nepodařilo. Podařilo se to až za rok. Ostatně, výlučně bílá porota si evidentně řekla, že „je to jen nějakej negr, tak co“.
Zdá se, že podobné vyhlídky na repete popravy má dnes i paní Pikeová, jen nějaká vražedkyně. Po popravě se z kómatu probouzí se zápalem plic a nedokáže normálně jíst. Bude zajímavé, zda u příštího pokusu o popravu bude vyhověno její již před prvním pokusem vyjádřené žádosti, aby byla kvůli stavu svých žil raději zastřelena, nebo oběšena. Těžko říci, zda jí to umožní. Obávám se totiž, že mají-li v USA problém najít někoho, byť je to medicínsky nevzdělaný ubožák, který špatně napíchne žílu injekcí s jedem, bude ještě problematičtější najít někoho, kdo dokáže uvázat smyčku a kopnout do špalku, o hned několika nutných členech popravčí čety ani nemluvě. Proč jich bývá několik? Jen jeden z nich totiž dostane ostrý náboj, ostatní dostanou slepé náboje a předem nikdo neví, co má. Perverzní morálka tak velí, aby se ulehčilo duším popravčí čety. Na Divokém západě bylo vše humánnější: Provinilec málokdy čekal na popravu déle než dny a byl popraven starými spolehlivými způsoby.
Dnes jsme však samozřejmě dál: Delikvent je v cele smrti klidně roky i desítky let a mezitím se přetahují o právnické kličky slovutní soudci, kteří, jaksi, též nepracují zadarmo, že ano. Psychické utrpení dotyčného, zda „ten den“ přijde zítra nebo za rok si asi neumíme představit. Aby však bylo vše humánní a zákony se doma neporušovaly, tak speciální prácičku jako je třeba mučení realizovaly USA v zahraničí, přičemž ani Česká republika, jak se dříve se Sovětským svazem říkalo, spojenec USA „na věčné časy a nikdy jinak“ nezůstala bez viny a minimálně se podílela na logistice přesunu delikventů do tajných věznic třeba v Evropě.
Než mi někdo začne připomínat, že třeba v Rusku nebo Číně se k lidem chovají ještě mnohem hůře, tak ho ujišťuji, že o tom vím, ovšem tyto země ani my se netváříme, že snad tvoříme jednu společnou „Západní“ civilizaci se společnými hodnotami. V případě USA a Evropy tomu tak je, či alespoň bylo do nástupu Donalda Trumpa a počátku kulturní a národnostní výměny západní Evropy v důsledku migrační krize.
Na americkém a evropském přístupu vidíme dva extrémy: Jeden s pozůstávajícím přístupem k trestu jako odplatě dle zákona džungle, druhý „přecivilizovaný“, schopný zacházet v rukavičkách i s nejhoršími zločinci a neschopný svoji společnost jako celek bránit.
Nehraju si na soudce. Uvažujme však v těchto souvislostech, když opět uslyšíme pojmy „západ“, „euroamerická civilizace“, „lidská práva“. Často jsou to hodnoty v různých jejích místech naprosto rozdílné a až příliš často takové, na které nemáme proč být jakkoli hrdí.
Lukáš Burget
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