Díky za každé nové ráno, Francie!
Nejen Francii letos stihla vlna veder, kterou zapříčinil klimatický „chlapeček“, jak zní překlad fenoménu „El Niño“. Rozžhavil francouzské, celé západoevropské i české léto a podzim více, než obyvatele Ceuty rozpálili (a napálili) noví příchozí. Jeho obdoba „La Niña“, tedy „holčička“ přinášející chladnější počasí, se však v Evropě příliš neprojevuje. Také v aktuální vlně „protestů“, čili rabování a čistého násilí (ano, toto jsou ti praví „dezoláti“, ne občané s jiným politickým názorem) se holčičky angažují spíše jako neurotické děvenky s megafony. Hardcore chlapečci však jdou na věc s kladivy většími, než jsou jejich hlavičky.
Od infantilních zdrobnělin přejděme raději k věci samé: Ne, toto řádění davu není náhoda, a ano, toto násilí musíme čekat častěji. Bude častěji také naroubované na prvotní impulz v podstatě nenásilný a lidsky oprávněný: Tentokrát to byla neutěšená situace ve francouzském školství a studentů samotných.
Francouzi, Italové, Belgičané dnes opět stojí jakoby v údivu, proč najednou „jejich vlastní lidé“, jak to pojmenoval mimo realitu už dávno stojící francouzský prezident Emmanuel Macron, činí tyto výtržnosti. Pravdou však je, že současné a budoucí „protesty“ spouští železná logika vlastní každému člověku s rozumem v hlavě i vypočítavému politikovi, mezi které se francouzský prezident bezesporu počítá:
1. Nechali jste své hospodářství zničit rádoby ekologickými restrikcemi a nesplnitelnými sny.
2. Nechali jste se unést myšlenkou, že vaše dluhy zaplatí někdo jiný, na které nemusíte brát ohled (ovšem my v České republice už řadu let bez ohledu na aktuální vládu činíme totéž)
3. Nechali jste se unést myšlenkou, že zničení své kulturní a národní podstaty je správné, protože existuje jakási „multikultura“, která to nejen vyspraví, ale ještě zlepší
4. Nechali jste do svých zemí přijít lidi, kteří odmítají z prachu a potu vydřít vyšší životní úroveň u sebe doma, ale nárokují si to tam, kam přijdou. Často jsou to lidi, kterých se jejich vlastní země chtějí zbavit jako chátry, kterou bude lépe vyexpedovat pryč, než živit doma ve vězení.
5. Nechali jste se přesvědčit, že většina těchto příchozích se stane „integrovanými“ Francouzy, Italy, Belgičany, Němci, Švédy a napadali jste ty, kteří od začátku věděli, že je to přinejmenším nesmysl, ne-li cílená lež, kterou až v posledních létech třeba s pláčem zelené švédské vicepremiérky přiznáváte.
Hoří radnice v Limoges, hoří všechny uvedené předpoklady. Na čas se podaří vše uklidnit zákazy vycházení a policisty v ulicích. Ale jako před několika lety i dnes, násilí, a to ve stupňující se a více šokující podobě (nezapomeňme, že tentokrát útočily i desetileté děti) propukne znovu.
Na krátký čas se politici zbaví své zodpovědnosti a budou jednak ukazovat „exemplární příklady těch výjimek z řad zákona dbalého občanstva“ jako ten prý již identifikovaný človíček, který téměř samojediný zapálil tu radnici. Stejně tak budete hněv společnosti směřovat na zahraniční viníky. Ostatně, pro tyto příležitosti se svým reálným agresivním chováním nabízející se Rusko opět hodí v roli „svalme vše na Putina“. Zemi a člověku páchajícím velký hřích se hříchy menší dávají na účet mimořádně snadno – jak snadná příležitost pro neschopné domácí politiky!
Jenže doba laciných obviňování už skončila. Počestný obchodník, který s pláčem prochází svůj vyrabovaný a vypálený krámek začíná uvažovat jinak a nově. Ale rozhodně ne progresivisticky a neoliberálně, což je hlavní étos aktuálních nepokojů. Bude mu jako jeho předkům jasné, že když shoří úroda, přijde hlad.
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O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.