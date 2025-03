Další triumf Fialovy vlády: Poplatky za mobil a internet schváleny!

Není dne, aby se vláda Petra Fialy nestarala o veřejné, nyní dokonce veřejnoprávní blaho. Hodnotově správně zakotvené občany jistě není třeba přesvědčovat, že k němu patří i poplatky za ČT a ČRo, mobil a internet.

Právě dnes, památného dne 5.3.2025, aby se to lépe v kalendáři vyjímalo, je to tři dny před Dnem památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince, schválili vládní poslanci vyhlazení neplatičů za mobil a internet. Aby vláda cti dbalého premiéra Fialy neuhnula ze slibu nezvyšovat daně, proběhlo to formou navýšení a legislativních změn v poplatcích za veřejnoprávní média, tedy Českou televizi a Český rozhlas.

Nyní už tedy musí být každé dezolátní svini jasné, že tímto historickým krokem je postaráno o nezávislost veřejnoprávních médií, která sledují uvědomělí občané s vděčností, avšak zločinci z řad neplatičů se závistí. Všem nyní můžeme slíbit nejen další z jejich daní financovanou tvorbu vládě oddaných umělců, ale třeba i ještě delší a ještě nezávislejší rozhovory takových moderátorských hvězd, jako je pan Moravec a jeho podnětná přirovnání dezolátních politiků třeba k Hitlerovi.

Pochopitelně, že Fialova vláda myslí nejen na občany, ale také na firmy. Bylo by nespravedlivé takto zdanit pouze občana, aniž by byla zdaněna i firma, pro kterou pracuje. Firmám od 24 zaměstnanců výše tedy bude nařízeno platit pětinásobek poplatku a má-li firma více než 500 líných a místo práce televizi sledujících zaměstnanců, bude platit pěkně zaokrouhlenou sumu: Stonásobek poplatku za veřejnoprávní blaho. Genialita takového nařízení je zřejmá: Zaměstnanci budou muset tu a tam v práci vstát z gauče a přiložit ruku k dílu, aby si na nové daně vydělali. Tím se pochopitelně pronikavě zvýší produktivita práce a výkon české ekonomiky. Ovšem vláda ho bude stimulovat ještě rafinovanějšími kroky: Slíbená 3% na obranu (rozumějme, na zbrojní zakázky pro převážně zahraniční firmy ze spřátelené EU i už ne tak moc spřátelených USA) nevydělá ani poplatky stimulovaný a excitovaný a hodnotově správně ukotvený občan. Bude tedy muset přiložit ruku k dílu ještě více a vzdát se něčeho ze svého komfortu, jak ostatně náš mimořádný premiér avizoval v onom mimořádném projevu. V tak těžké době například není spravedlivé chtít zadarmo dýchat, když za jídlo a pití se už platí tak dlouho, i když ke cti Fialovy vlády nutno dodat, že také stále více. Nechci prozrazovat mnoho, ale myslím, že právě daň ze vzduchu se stane rozhodujícím triumfem před volbami, které profesora Fialu opět učiní premiérem vděčných občanů. Ostatně, další triumf v podobě napraveného ex-piráta ministra zahraničí Jana Lipavského už pan Fiala představil, když Honzíka přivítal do týmu. Pan Lipavský zkrátka pochopil, kde se po zradě své bývalé partaje správně hodnotově zakotví a pan Fiala ho přivítal mezi svými.

Pochopitelně, že k podpoře milované vlády se před volbami přidá i tradiční kulturní fronta umělců, která podpořila ty správné hodnoty plukovníka Foltýna a kterou z našich daní skrze ČT vláda také rafinovaně financuje. Obnovení statutu národních /rozumějme, národem placených/ umělců je také na spadnutí, aby se těm nejlepším z nich ještě přilepšilo. Bude tak vlastně jen uvedeno v život známé heslo „Nejen prací živ je člověk“. Navíc je dojemné pozorovat, jak se nám vrací revoluční sepětí umělců s občany z let 1989 – 1990 a jejich vzájemná důvěra v to, že elity z našeho středu vzešlé myslí také na naše blaho. Je věru k nepochopení, že se dezoláti bouří proti takové maličkosti, jako je zvýšení poplatků, tedy cena, za kterou si hvězda českého šoubyznysu koupí sotva půlku espresa. A to ještě většina dezolátů ani netuší, kolik stojí pražského zasloužilého umělce takové espreso třeba na Kampě! Samozřejmě, že v prvé řadě je třeba postarat se za naše peníze o blaho těchto elit, jinak by nebyly těmi milovanými elitami, to dá rozum. Jsem si jist, že tribuny na Letné budou opět plné nadšených chvilkových milionářů, naposledy to přece vyšlo a mnozí z podporovatelů toho spolku dodnes se slzou v oku vzpomínají na ty krásné triky s transparentními účty a dalšími povedenými taškařicemi, které se tehdy pod hnědou košilí humanitního studenta odehrály.

Vzájemné podpory a důvěry občanů a umělecké fronty bude zkrátka zapotřebí. Stojíme přece před výzvou porazit dezoláty a - citujme z Cimrmanovy hry Švestka – „Jsme rádi, že o tom víme“. Spoluautor hry pan Svěrák nám to určitě rád připomene, stejně jako nám připomenul, kdo je svině tím dopisem na obranu plukovníka. A kdyby to náhodou nějaká svině zapomněla, bude jí to od nyní připomenuto mínusovou položkou na výpisu z účtu za nové, lepší a hodnotově správně ukotvené veřejnoprávní poplatky.

P.S: Článek byl psán 4.3.2025 večer, bude publikován 5.3.2025 v 13:00 v případě odhlasování zvýšení poplatků.