Člověk svobodných názorů: Permanentní delikvent
Ať se to komu líbí, nebo ne, svoboda člověka bude muset být vždy spjata s větší zodpovědností než se zákonem džungle, tedy přežít a rozmnožit se. Od prvního krůčku i slova dítěte ji záměrně formujeme tak, aby nepřešla v anarchii, a přece malému človíčkovi umožnila co nejosobitější rozvoj.
Jako dospělí pak chodíme k volbám, ale také píšeme blogy jako moje maličkost, nebo chodíme na Letnou, abychom řekli, na čem nám záleží. Ale toho malého človíčka, kterému jsme přikazovali, aby neudeřil sestřičku nebo kamaráda, toho si musíme nést s sebou. Neseme si ho do té doby, kdy nám jako dospělému a schopnému reflexe vlastních činů někdo nepostaví do cesty závoru, kterou prostě respektovat nemůžeme.
Nejčastěji je to závora, kterou přeorganizovaná společnost položila jedinci ve formě „neznalost neomlouvá“, a sice formou kodifikovaného práva a všech norem, které musíme dodržovat, ačkoli o nich nemáme reálnou šanci se dozvědět. Český právní řád má zhruba patnáct tisíc právních předpisů a celkem dva miliony jednotlivých právních norem. I přes vývoj tohoto počtu je to úkol pro počítač, ovšem pozor, nejméně počítač z druhé poloviny devadesátých let minulého století. Starší typ by to sotva byl schopen vůbec uložit do své paměti. A úkol pro člověka, neskonale těžší, aby každou z nich znal a pochopil? Nemožný!
My všichni se tím stáváme permanentními delikventy. Sice nevědomě (neznalost neomlouvá, víme?) porušujeme bezpočet právních norem jako občané, zaměstnanci, ve všech kategoriích svého života. Ani pomyslný poustevník v jeskyni by to neměl jednoduché: Platí vůbec daně a povinná pojištění? Jak nakládá s odpady? Jak je jeho obydlí vytápěno? Není to náhodou v rozporu s předpisy? Jaký typ kotle vůbec má? Cože? Ohniště před vchodem do jeskyně? Zavolejte policii!
Vidíte, jak se nám zužuje manévrovací prostor toho, co v údajně svobodné společnosti smíme a nesmíme? A teď si představte, že vyjádříte nikoli doma nebo v hospodě u piva, ale i veřejně třeba jako bloger nějakou nekonformní myšlenku. Na Letné jich prý byly statisíce, ovšem opakovaly ryze myšlenky konformní se systémem, bez ohledu na tu drobnost, jaké stranické barvy má aktuální vláda České republiky. Systém, ve kterém žijeme, je prostě obsáhlejší a mocnější než konkrétní vláda. Na Letné se setkali lidé, kteří neprotestovali: Oni sdíleli názory vlastní systému, ač v konfliktu s některými prvky politiky aktuální vlády.
Ten, kdo chce činit něco jiného, a zejména jako jednotlivec, však stále více naráží na to, co je mu dovoleno. Normy, jako je Nařízení o digitálních službách (DSA – Digital Services Act), ho odkazují do role další oběti regulací. Místo toho, aby on sám dbal zákonnosti svých projevů jako dospělý, vzdělaný a vychovaný člověk /připomeňme si počet zákonných omezení, který jsem ilustroval na začátku článku/, je postaven do role prvku, který nejenže mohou, ba přímo musí publikační platformy odstranit, pokud jim někdo z „důvěryhodných oznamovatelů“ oznámí i bez důkazů, že dotyčný překračuje nějaké zákonné normy.
Další právní normy, jako je soubor norem zvaných „Chat control“, se se svými proponenty vytrvale snaží dokonce o to, aby bylo prolomeno soukromí dat, která posíláte a přijímáte z virtuálního prostoru skrze mobil nebo počítač.
Jako dospělí a čestní lidé jsme vystavováni těmto zásahům do posledních zbytků naší svobodné vůle a její publikace i citovým vydíráním: Prý to pomůže omezit šíření dětské pornografie. Kdo by nesouhlasil s tak ušlechtilým cílem? A kdo by nesouhlasil s malým omezením své svobody pro další ušlechtilé cíle? Tak silný apel přece vymaže naši logiku a zdravý rozum, který říká, že skuteční zločinci si počínají jinak, než že by komunikovali přes otevřené platformy: Využívají darknetu a bezpočtu dalších, šifrovaných či zástupných spojení ve virtuálním veřejném prostoru.
Ale toto zásadní nebezpečí už navrhované právní úpravy neřeší. Jsme vystaveni faleši a popírání faktů, citovému nátlaku schovanému za politické fráze. Jsme manévrováni do role mlčících a zastrašených, ovladatelných a tvárných.
Ale máme prý jednu velkou svobodu: Pokud vyjdeme v davu na Letnou a vše zmíněné přijmeme jako fakt, můžeme si tam připadat jako svobodní, a ještě navíc protestující proti nějaké oficiální zvůli. Náš dětský pokojíček s panenkami, stolečky a skleničkami pro všechny figurky bude dokonalý. A on je přece tak pohodlný!
Lukáš Burget
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O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.