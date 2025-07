Chirurg je z dovozu, udavači jsou domácí

Volební plakát Okamurovy SPD s černochem držícím nůž byl nevkusný až nechutný, hloupý a pramálo souvisel s tehdejšími krajskými volbami. Ale to je vše.

Vláda koalice Spolu v čele s Petrem Fialou vyniká obdivuhodnou schopností vlastní tupostí si škodit a opozici pomáhat. Svojí katastrofální neschopností řídit stát a snahami o kriminalizaci opozice jí dělá zadarmo tu nejlepší volební kampaň, která navíc vypjatými emocemi zakrývá fakt, že ani opozice toho nemá mnoho co říci a konat neumí o moc lépe.

Už asi rok se táhne kauza volebních plakátů strany Svoboda a přímá demokracie (SPD), které byly součástí kampaně před posledními krajskými volbami. Na jednom z plakátů je umělou inteligencí vygenerovaná „fotografie“ muže černé pleti, který drží zakrvácený nůž, je to doprovázeno textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“.

Pro člověka s byť jen minimálním zájmem o svět vezdejší představuje plakát zjevnou narážku na okřídlené rčení o „doktorech a inženýrech“ /zdroj třeba zde/ z řad migrantů, kteří spasí Evropu. Stejně tak byl narážkou na nekontrolovatelně se šířící násilí v komunitách migrantů /třeba zde/. A naštěstí jeden z dosud mála případů násilí migrantů v ČR, jde o migranta, který do ČR přijel z Německa a znásilnil tu nezletilou dívku, ten člověk má prostě černou pleť. To vše bylo na plakátu dost nešikovně spojeno se situací v českém zdravotnictví. Účelem plakátu je komunikovat obrazem a ne zdlouhavým textem a činit tak formou syntézy témat a sdělení do obrazu a grafiky. Předmětný plakát vynikal tím, že se úrovní více blížil sprejerskému kousku na zdi než kultivované výzvě. Na faktu, že upozorňoval na reálné problémy to ovšem nemění vůbec nic.

Ty plakáty mohou být šokující a připomínat šíření strachu či poplašné zprávy, avšak určitě řádově méně, než když nikoli opoziční politik, nýbrž úřadující premiér Fiala prohlásil, že je naše země ve válce. Ty plakáty mohou být nechutné, ale jistě méně, než obří banner s Putinem v pytli na mrtvoly na budově Ministerstva vnitra v režii úřadujícího ministra Víta Rakušana. Ostatně, i premiér ten banner nadšeně schvaloval.

Když známý recidivista a dlouholetý politik ODS Pavel Novotný křičel na Tik Toku:

„Češi by potřebovali válku. Vyhnat je v noci z baráku, zabít dítě, zapálit barák, ženu podříznout,“

tak pod Rakušanův resort spadající Policie České republiky věc odložila. Samozřejmě, že černoch s nožem na plakátu je závažnější konflikt se zákonem, než volání toho nejhoršího zla na svůj vlastní národ. Je rozumější uvěřit této absurditě, nebo předpokládat, že minimálně do jedné ze jmenovaných kauz bylo politicky zasahováno, aby buď byla, nebo nebyla postoupena dále?

„Znásilňujte je, zabíjejte je, vyzývaly před berlínskou radnicí stovky Syřanů, kteří se tam účastnili demonstrace na podporu nového islamistického vedení v čele s Ahmadem Šarou“.

Tak tohle se v sobotu dělo a beze slova na to čumělo sedmdesát policistů. Zcela evidentně pochopili politické zadání, kdy a proti komu se zasahuje a kdy nikoli. Ale vinen nenávistí je Okamura, který před tímhle varuje. Samozřejmě.

Aktuální vláda se prostě snaží stranu SPD kriminalizovat různými způsoby. Hnutí SPD je pravidelně zařazováno do výročních zpráv o extremismu Ministerstva vnitra. Pan Rakušan tedy opakovaně lže o jakémsi extremismu SPD, tak jako lhal o již jmenovaném migračním paktu. Kriminalizace SPD formou trestního oznámení na volební plakáty, podaného Jiřím Pospíšilem je dalším příkladem těchto snah.

Samozřejmě, že každý včetně pana Pospíšila ví, že na plakátu nebylo nic xenofobního, rasistického, ani nenávist podněcujícího, jak se píše v trestním oznámení. Plakát se neodkazoval k černochům, nýbrž k migrantům páchajícím násilnou trestnou činnost a netvrdil, že tak činí všichni. Plakát říká jediné: „Pozor, mezi migranty je spousta násilníků, zabraňme jejich příchodu do České republiky“. Je to jasné každému kromě rasistů, kteří se spolehlivě poznají podle toho, že místo podstaty věci řeší barvu kůže. Známe jich dostatek z politiky i z neziskovek.

Skutečné důvody k trestnímu oznámení byly dva:

1) Utvrdit své voliče v tom, aby přišli volit. Něco ve smyslu „Zpackali jsme toho mnoho, ale alespoň vystupujeme proti tomu ošklivému rasistovi“. Úplně stejně funguje před volbami pravidelně oživovaná kauza Čapí hnízdo.

2) Co kdyby se přece jen podařilo Tomia Okamuru zavřít, SPD zakázat, nebo je prostě alespoň nějak perzekvovat? Byl by to velký krok k uskutečnění snu o svobodných volbách dle receptu SPOLU, tedy že občan může svobodně zvolit buď je, nebo nikoho.

Bohužel, domácí ani mezinárodní situace se zřejmě uklidňovat nebude a udání i politických zadání pro policii a soudy bude přibývat. Aby bylo jasno: Nemusí jít o konkrétní příkazy od politiků. Stačí na strategická místa dosadit věrné nebo zkorumpované. Viděli jsme to ve Francii, kde se hledalo až našlo obvinění proti Le Penové a součástí trestu je zákaz, aby kandidovala v prezidentských volbách. Těm „lepším“ pochopitelně i mnohem horší provinění, než jakého se dopustila Le Penová, v pohodě prošlo. Viděli jsme to v Rumunsku, kde to došlo až ke zrušení prezidentských voleb, protože hrozilo, že vyhraje „nesprávný“ kandidát a opakované druhé kolo voleb bylo pojištěno tím, že dotyčnému bylo zakázáno kandidovat. V prvém případě byly důkazy vylhané, ve druhém případě rozhodnutí nebylo ani zdůvodněno, kromě jakýchsi nařčení a fám.

Netvařme se, že morální a demokratický standard České republiky a českých politiků je vyšší, než ve Francii a Rumunsku. Prezident Pavel naznačil, že nebude jmenovat ministry s pro něj nesprávnými názory, předseda ústavního soudu Baxa taktéž varoval, že Ústavní soud může zasáhnout, kdyby se situace „vymkla“ jako v Rumunsku. Mimochodem, oba dva mají společnou minulost nomenklaturních kádrů minulého, tedy nedemokratického režimu. Jejich mimořádná ideologická pružnost tedy rozhodně nezakládá jistotu morální pevnosti. Stejně tak křičet na druhého „rasisto!“ nedokazuje, že dotyčný tak činí z pohnutek morálních a ne kvůli osobnímu prospěchu. Netvařme se tedy, že ohrožení demokracie dle francouzského nebo rumunského vzoru nemůže nastat i u nás. Netvařme se, že to ohrožení musí příjít pouze z Ruska. Obrana je buď kruhová, nebo děravá. Chceme-li si demokracii zachovat, pak občasnou nechutnost volebních kampaní musíme strpět. Otázky vkusu a zákonnosti prostě demokrat nezaměňuje. Nechceme-li volit nám nechutné kandidáty, nečiňme tak. Avšak ať se vláda zbaběle nepokouší udržet si moc tím, že protivníkovi zakáže účast v demokratické volbě. Až jednou protivník vyhraje a to se v demokracii stává se železnou pravidelností, bude mít vše dokonale připraveno k tomu, aby se pomstil stejnými prostředky.