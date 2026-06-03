Chirurg je z dovozu, soud je z totality
Plakáty SPD před krajskými volbami v roce 2024 upozorňovaly způsobem pro mnohé sice nevkusným, ale na základě pravdivých faktů založeným na nebezpečí, které představuje tzv. Migrační pakt a dotování nepřizpůsobivých bez vyžadovaní nutných pravidel.
Pražský předseda na protilehlém konci politického spektra ležící TOP09 Jiří Pospíšil kvůli těmto plakátům podal na SPD a jejího předsedu Tomia Okamuru trestní oznámení.
Jistým předělem v celé kauze je dnešní verdikt Obvodního soudu pro Prahu 1, který SPD trestá za „podněcování k nenávisti“ pokutou tři miliony korun. Tomio Okamura stíhán není, protože ho Sněmovna nevydala ke stíhání a Okamura se už dříve vyjádřil, že by své vydání ke stíhání považoval za „perzekuci kvůli politickému názoru“.
Hnutí SPD na dnešní verdikt reagovalo vyjádřením, že se proti němu odvolá a je připraveno pokračovat až k Ústavnímu soudu. Okamura za hnutí zopakoval, že jeho strana těmito plakáty necílila na rasové pohnutky a o soudkyni řekl, že se pokusila ovlivnit politickou kampaň.
Cesta, která vedla k dnešnímu rozsudku však nebyla cestou spravedlnosti a práva, nýbrž jedním z výsledků „Dlouhého pochodu institucemi“. Tento pojem definovaný marxisty v druhé polovině minulého století a oživený wokeistickými a progresivistickými hnutími zejména od začátku tohoto století spočívá ve zřizování ideologických kádrů daného světonázoru na univerzitách a odtud v poddobě jejích absolventů v prosazování své ideologie dále do společnosti. A to jak formou dosazení svých osobností na rozhodující pozice, tak změnou společenské morálky i kodifikovaného práva směrem k prosazení svého pohledu.
Jedním z milníků této cesty vztaženo na naši zemi je zavedení pojmu „Předsudečná nenávist“, ideologicky doslova kopírujícího marxistickou představu věčného boje mezi společenskými třídami a údajné nutnosti dát údajně znevýhodněným třídám prostředky k tomu, aby v tomto boji zvítězily.
Ideologické, nikoli praktické zakotvení tohoto pojmu je zřejmé z jeho vágní definice, stejně jako třeba z definice právní normy o několik let mladší, a sice paragrafu o „Neoprávněné činnosti pro cizí moc“, s využitím kterého je už v ČR obžalován první člověk.
Všechny tyto nové „doplňky“ kodifikovaného práva samozřejmě oslabují nedotknutelnost a principiální platnost našeho nejvyššího právního principu, a sice Ústavního pořádku, jehož součástí je i Listina základních práv a svobod.
Citujme z ní:
Politická práva
Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.
Je zřejmé, že prostý umělou inteligenci generovaný obraz muže držícího nůž, doprovázený na plakátu textem: „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu“ a „Stop migračnímu paktu!“, nebo plakát zobrazující dva kouřící mladistvé a doprovázený textem „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj na háku“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku“ nemohou splňovat nutnost je omezit zákonem, protože nejsou v konfliktu s ochranou „práv a svobod druhých, bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti, ochranou veřejného zdraví a mravnosti“, jak zní výjimka z politických práv stvrzená Listinou.
Proč?
Za prvé proto, protože sdělení plakátů se snaží právě naopak ona „práva a svobody druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnost“ chránit.
Za druhé proto, protože se jednalo o sdělení formou plakátů, která jsou ze své podstaty zkratkovitá a nelze předpokládat, že budou obsahovat všechny myslitelné varianty zobrazovaných osob, které se něčeho špatného dopouštějí.
Za třetí proto, protože soudem – pravděpodobně – kvalifikovaný čin „podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svobod“, za který následovala ona třímilionová sankce (zdůvodnění rozsudku ještě není k dispozici, tedy jde zatím pouze o spekulaci), se takto nemohl stát.
Upozornění na prokazatelný fakt totiž nemůže být podněcováním k nenávisti. Může – a v případě oněch plakátů tomu tak evidentně je – být však právě upozorněním na nebezpečí – cituji potřetí – ohrožení „práv a svobod druhých, bezpečnosti státu, veřejnéb ezpečnosti, ochrany veřejného zdraví a mravnosti“
Na prokazatelný fakt zneužívání sociálních dávek rodinami, které ani nedbají na školní docházku svých dětí upozornil a nápravu sliboval už ministr práce a sociálních věcí minulé vlády, tedy vlády složené i ze strany pana Jiřího Pospíšila.
Mnohé, ba možná nejčastějí a nejvíce nesmyslné diskuze ohledně právní napadnutelnosti oněch plakátů se točí kolem barvy pleti zobrazených osob. Jsou nesmyslné z toho prostého důvodu, že tvrdí-li žalobci na SPD a příznivci oné žaloby, že pleť zobrazených je důkazem rasismu oné kampaně, pak je tomu opět právě naopak. Je to důkazem rasismu jich samotných, protože oni se místo faktického sdělení té kampaně jako první zaměřili právě na rasový či etnický původ zobrazených osob.
Podívejme se na věc z hlediska prosté logiky: Zamyslíme-li se nad tím, kdo je pro sdělení na plakátu typickým migrantem do Evropy v daných intencích, pak je to migrant z Afriky a jeho pleť opět logicky bude černá. Přijmeme-li domněnku ohledně druhého plakátu, že zobrazuje mladistvé Romy, pak je opět zřejmé, že je důvodné domnívat se, že zobrazuje situaci typickou, nikoli proti konkrétnímu etniku namířenou.
Osobně se mi ty plakáty nelíbily a nelíbí. Jakákoli politická strana i její představitelé (tu je třeba zmíněný pan Jurečka z KDU, aby si někdo nemyslel, že SPD je výjimkou) by měli umět i na plakátech pojmenovat a sdělovat svá témata především jasnou vizí, jak stav napravit ve formě pozitivní kampaně.
I když však vydají takové plakáty, je to svým negativním významem hluboce pod důležitostí principu svobody slova a politického vyjádření, který chrání základy naší společnosti, aby neupadly do totality, se kterou máme tak bolestnou zkušenost.
Aktivističtí předkladatelé různých výjimek a doplňků z pravidla, kdy je svoboda slova zaručena a zákon v co nejmenší míře omezuje, však tento princip oslabují a mají-li na druhém konci práva jako soudce osoby, které to radostně přijímají, jsme ohroženi mi všichni.
Uvědomme si prosím, že vágní definici zákonné normy a její aplikace může kdykoli v budoucnu dát praktickou definici třeba opačnou někdo, kdo ten svůj pochod institucemi dotáhne dále a do tvrdších důsledků, než kam došli poutníci současní.
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