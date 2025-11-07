Chceš-li diskutovat o klimatu, musíš vykácet prales!
Řekněme si to na rovinu, zachraňovat planetu je dřina. To nejmenší, co pro tyto svaté muže a ženy můžeme udělat, je zpříjemnit jim putování na diskuze o světové spáse tím, že je učiníme pohodlným.
Proto vláda brazilského státu Pará vybudovala do svého hlavního města Belém čtyřproudou dálnici, pročež bylo nutno vykácet padesát kilometrů pralesa a vyhnat místní, kteří se živili třeba sběrem lesních plodů. Samozřejmě, že nedostali žádné odškodnění. Suchozemské organismy z místního pralesa tak budou mít linií dálnice zcela rozdělený ekosystém, na druhou stranu se prostě nedostanou. Samozřejmě, že se kvůli tomu dá očekávat celkové zhoršení stavu životního prostředí a snížení biodiverzity.
Protože ne všichni z padesáti tisíc návštěvníků tohoto sletu přijedou autem, bylo též třeba rozšířit místní letiště, aby se nablýskaným tryskáčům dobře přistávalo a postavit několik hotelů, aby se delegátům po vyčerpávající práci formou žvanění a obviňování všech z ničení planety dobře spalo. K odpočinku bude sloužit nově postavený městský park, tento projekt realizuje těžařský koncern Vale, který je zodpovědný za dvě největší ekologické katastrofy v Brazílii, při kterých došlo také ke ztrátám stovek životů. K pobavení návštěvníků byly nakoupeny tři výletní lodě s kapacitou 5000 pasažérů. Zvláště nadšení z toho budou určitě běžní obyvatelé města, v celé metropolitní oblasti žije asi dva a půl milionu duší. Ty živoří většinou ve slumech, ve špíně a chudobě, kde jsou loupeže a násilí na denním pořádku, v kriminalitě zaujímá Belém jedno z předních míst na světě. Podobně je tomu i se znečištěním místní řeky Tucunduba, což je stoka připomínající skládku odpadu v tekutém stavu.
K pobavení delegátů slouží pestrý kulturní program a vůbec ze stránek summitu čiší pozitivní nálada a radost ze záchrany světa. Je to dobře, snad to alespoň u některých obyvatel Belému zažene klimatickou tíseň, což je určitě jejich největší starost. Doufejme, že se to projeví i ve vzdálenějších končinách planety, třeba v České republice a Člověk v (klimatické) tísni proškolí více klimatických manažerů a naleje klimatická moudra do hlav více učitelům a žákům našich škol. Třeba i bohulibé spolky jako je Klimatická žaloba budou poté méně žalovat a náš soudní systém se bude moci věnovat jiným věcem. Samozřejmě neříkám, že závažnějším, než jsou žaloby na stát za to, že málo chrání klima, ale prostě jiným.
Doufejme, že klimatický summit přinese skutečně účinná řešení problémů tohoto světa. Šéf OSN pan Guterres už na něm vyhlásil socialistický závazek snížit globální oteplování pod 1,5 stupně ve srovnání s předindustriálním obdobím. Poručili jsme větru i dešti, poručíme i celému klimatu, soudruzi vpřed, zpátky ni krok! A nachystejte si peníze na další občasné zdroje energie a emisní povolenky, aby s nimi zachránci planety mohli více kšeftovat.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Psáno 6.11.2025, bude publikováno 7.11.2025 v 10:00
Lukáš Burget
Motorismus a lov zvěře jsou lepší, než ochrana přírody!
Vláda ještě nevznikla, ale už má jasno v tom, že právě vyhlášenou Chráněnou krajinnou oblast Soutok je třeba zrušit. Kmotr Motoristů tam totiž má loveckou oboru.
Lukáš Burget
Případ Filipa Turka
Ostrý hoch s ostrými a zahnutými křížky před funusem. Kdo ví, kam půjde po politických žních. Půjde „mlátit Turkyňu?“ Na Hané se „Turkyňa“ říkalo kukuřici, aby bylo jasno...
Lukáš Burget
Má Česko pomáhat sexuálním pracovnicím kamarádícím s Hamásem, nebo je zavřít?
Členem flotily Global Smud, která vezla Gretu Thunberg a nevezla pomoc Gaze byla i česká občanka Šárka Přikrylová, ve své profesi pseudonymem Sharka Rey. Pomoc našeho státu si nezaslouží.
Lukáš Burget
Vážení přátelé, ANO!
Strana Andreje Babiše výrazně zvítězila, protože vybudovala koncept catch-all party, který evidentně v České republice vítězí nad konceptem ideologickým.
Lukáš Burget
Je to naše země a naše volba!
Nejsou to žádné volby o bytí a nebytí, jsou to ale pořád volby, přinejmenším stejně důležité, jako kterékoli od roku 1989. Přijďte, volte a nevymlouvejte se, že nemáte koho volit.
O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.