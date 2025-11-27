Chat control prošel, totalitní povaha EU se opět projevila.
Plošná kontrola veškeré komunikace obyvatelstva mimo to, co si lidé řeknou z očí do očí je snem všech totalitních režimů. Ovšem ani ten nejtužší totalitní režim v dějinách zatím neměl technické prostředky k tomu, aby nasadil odposlech na opravdu každý telefonát nebo rozlepil opravdu každou dopisní obálku. Ale technický pokrok se nezastavil a online komunikace je kanálem, který takto kontrolovat lze. Dokonce ani nemusí být šmírákem nějaký oddaný soudruh, esesman nebo kdoví jaký příslušník vládnoucí vrstvy. Může jim být počítačový algoritmus a AI. Tím smrtící koktejl z technické realizovatelnosti plošného špehování, vůle vládnoucí moci lidi špehovat dostává ještě poslední přísadu a tou je popiratelnost a zbavení se zodpovědnosti za onoho špehování.
EU míchá tento drink už hodně dlouho, ale ještě se jí ho nepodařilo občanům naservírovat. Nyní se však zdá, že je hotov a bude se podávat. Rada EU se shodla na balíku směrnic CSAM přezdívaných také jako Chat control 2.0. Původ to má v dánském návrhu brutálního a přímého šmírování všech pod neskutečně drzou výmluvou „boje proti šíření dětské pornografie“.
Samozřejmě, že zločinci používají jiné, než standardní a legální komunikační kanály, tedy ty, které nyní mají být kontrolovány bezúhonným občanům. A samozřejmě, že princip listovního tajemství patří mezi ty nejzákladnější svobody vtělené přímo do ústavního pořádku všech rozvinutých zemí. Ale s výsměchem do našich tváří jsou tato stará známá fakta a společné základní hodnoty rozmetány v prach evropskými totalitáři.
Aktuální verze, na kterou oproti dřívější kývlo i Německo a tím ji de facto uvedlo v život, je něco na způsob „dobrovolné povinnosti“. Počítá se s tím, že členské státy povinně zřídí své vlastní orgány, které budou mít pravomoc službám typu WhatsApp nebo Messenger, tedy nejčastějším elektronickým komunikačním kanálům dnešní doby, nařídit, aby odstranily obsah či k němu zablokovaly přístup. Samozřejmě, že budou mít též sankční pravomoc při nedodržení svého příkazu. Na národní orgány bude dohlížet nové evropské „Centrum EU pro prevenci sexuálního zneužívání dětí.“ Ano, ještě si k tomu všemu budeme z daní platit nově instalované Bretschneidery a estébáky.
Uživatelé komunikačních platforem budou muset také prokázat svůj věk. V praktické rovině tedy občanským průkazem, skenem obličeje či biometrickým údajem prokázat nejen svůj věk, ale také svoji identitu. Opět povedený podvůdek a schování podstaty toho co opravdu chtějí za žádost „jen věk“, není-liž pravda? Tím samozřejmě končí anonymita komunikace, nezbytná součást svobodné společnosti. Kdo se ozve proti režimu, ten bude ztotožnitelný. A vydán mu na nemilost. Mládež pod 16 let věku má dle návrhu mít rovnou zakázáno instalovat komunikační aplikace výše uvedeného typu. Země jako je Dánsko nebo Francie hodlají zavést věkový limit dokonce pro legální užívání jakýchkoli sociálních sítí.
Přichází tedy otázka za sto bodů: Pokud lidem zakážeme něco masově rozšířeného a používaného, nevytvoří si k tomu nějakou nelegální a třeba z podstaty více rizikovou alternativu? A představují si v EU, že hranice internetu končí za hranicemi EU? Jak těžké je přejít na jinou platformu? Nebo snad chtějí EU před online světem uzavřít jako Kim Severní Koreu?
Ale pojďme dále: Poskytovatelé uvedených komunikačních aplikací v celé Evropské unii budou mít povinnost „přijmout veškerá přiměřená opatření ke zmírnění rizik“ (šíření dětského porna) a o tom, co je přiměřené, rozhoduje víte kdo? Ano, nově zřízené orgány. Poskytovatelé těchto komunikačních platforem budou mít povinnost odhalit z oné komunikace materiály svědčící o zneužívání dětí. Ale jak to mohou udělat jinak, než plošným šmírováním a prolomením šifrované komunikace, aby mohly dokázat a ukázat, kdo, komu a co posílal?
Rada EU tedy dostala mandát k tomu, aby tyto „dobrovolné povinnosti“ obsahující návrh předložila Evropskému parlamentu. Ten pak má odhlasovat konečnou podobu oněch směrnic.
Kdyby snad měl někdo pocit, že se vlastně děje jen něco dobře myšleného, nezávazného a nevinného, tomu ocituji větu z pohádky o Smolíčkovi pacholíčkovi, kterou mu řekly proradné Jeskyňky:
„Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou světničku, jen dva prstíčky tam strčíme, jen se ohřejeme a hned zase půjdeme.“
Jak to dopadlo, třeba i s tím Green Dealem, to snad víme všichni. Z původně nezávaných proklamací se stala likvidace evropského průmyslu kvůli kšeftu jedné jeho malé, uměle a bez technologického a tržního smyslu podporované části.
Dům svobody anonymně si vyměňovat informace a názory nám tedy ještě nehoří. Ale rozestavili se kolem něj evropští mocipáni s Molotovovými koktejly a zapalovači v rukou.
Lukáš Burget
O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.