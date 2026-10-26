Českou televizi si vzít nenecháme!
Je k nevíře, jak mnoho dezolátů nesouhlasí s tím, že veřejnoprávní média jsou zárukou liberální demokracie a jejich svobod. Je nepochopitelné, jak mnoho občanů klesajících na mysli občasným klopýtáním na cestě za lepšími zítřky nerozumí podstatě: ‘’Neoliberální kapitalismus, nebo smrt!’'
Opravdu se najde tolik lidí, kteří za mrzký peníz ušetřený za poplatky pošilhávají po jiných, historicky znemožněných směrech lidského pokroku? Opravdu se najde někdo, kdo veskrze čistý a revolucionářský krok vržení dlažební kostky zaslouženou umělkyní považuje za vandalství? Jsou to opravdu správní Češi? Pokud s tímto aktem obrany nás všech nesouhlasíte, vyzývám vás:
Odjeďte, nemáte-li v sobě vůbec nic českého!
Měli jste dost příležitostí se napravit, ale neučinili jste to. Měli jste dost času pochopit, že ze svých mobilních telefonů a věčného vysedávání v práci u televize máte platit o to větší daň společnosti, o co menší je vaše pochopení jejích pravých hodnot. Ale vy jste to neudělali. Tyjete z našeho inkluzivního úsilí začlenit všechny kromě vás! Pohodlně a bezpracně se tak přiživujete na našem pokroku svým lelkováním na polích, u svých soustruhů a počítačů, ale nic společnosti nevracíte! Ale my od cizích nic nechceme, ale vzít si to nedáme!
Není vám stydno, když i moderátoři hodnot nejvyšších, Tance hvězd, vám to svým nonšalantním způsobem připomenou? Nestydíte se za mrzký peníz ušetřený na vlastním živobytí ukradeném z cesty vpřed ni krok vzad okrádat a podvádět vše krásného, demokratického a kulturního, co vám téměř zadarmo pokroková společnost dává: Tolik milionů chvilek poezie českých veřejnoprávních médií! Uvědomujete si vůbec, jaké oproti vaší špinavé a nedokonalé práci je třeba vynaložit pokrokové úsilí k puštění něčeho z televizního archívu? Chápete vůbec, jakou námahu dá uvést vše do souvislostí, abyste si neučinili nějaký vlastní a zpátečnický názor?
Rozumíte tomu, jak je nutné zabezpečit vám vaše právo na korigované informace? Copak se z tohoto krizového vývoje nikdy nepoučíte? Vy snad opravdu chcete, aby se vrátily pracovní soboty ? , kdy se extrémisté snaží zpátečnicky převzít moc prací, zatímco neoliberální člověk už dávno odpočívá? Což nevidíte, že před davem a sněmovnou kráčí muž, který vás rozeštvává? Není snad zřejmé, že v protirevolučním úsilí fungují i Motospojky?
Proč stále mluvíte o něčem jiném, než o čem se mluvit má? Proč nedokážete pochopit, že nemáte právo rozhodovat o tom, co je krásné? Máme přece demokracii, a ta je tu i pro vás. Ale ne proto, abyste do ní mluvili. Za vás mluví Česká televize a Český rozhlas! A o tom, co je krásné, rozhodují oni!
Lukáš Burget
Díky za každé nové ráno, Francie!
Ne, není to vyznání lásky francouzského občana ke své vlasti. Je to povzdech Čecha, který nepřestal mít rád Francii, ale začíná mít nerad mnoho lidí, kteří v ní žijí.
Lukáš Burget
Dostane po(o)pravená paní další šanci? (Šanci na smrt?)
Vražedkyni Christě Pikeové v Tennessee píchali smrtící jedy tak šikovně, že přežila dvě aplikace a nyní se v nemocnici probírá z bezvědomí. A jaké je naše morální vědomí?
Lukáš Burget
O neandrtálcích a lidech.
Dnešní doba extrémně zrychleného světa klade na člověka moudrého mnohem vyšší nároky, než je evolučně připraven ustát. Podíváte se se mnou na naše evolučně nejbližší bratry neandrtálce a na to, jak běh své civilizace ustáli oni?
Lukáš Burget
O psech a lidech
Malé a milé setkání, pěna dní, která občas utvrdí pouto živých tvorů navzájem, zejména vzájemná pouta člověčí a psí.
Lukáš Burget
Když kreatury soudí kreatury
Fenku masakrovali rýčem, poté ji zakopali zaživa. Dostali podmínku. I Nejvyšší soud zamítnul stížnost ministra spravedlnosti na tento trest. Trest je prostě v pořádku!
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O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.