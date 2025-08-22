Časová osa k volbám: Lepší než má Eva, ačkoli jen hádám!
Od „Opoziční smlouvy“ je to v naší zemi těžké. Zjistilo se, že i u sebe doma se dokážeme tak dobře rozhádat, že pouhé dvě strany ty hádky nezvládnou. Tudíž v naší vlasti nemáme pouze „Demokraty“ proti „Republikánům“ a pár procent jako komparz divadla demokracie, které mají v USA. Tak malá země jako je Česká republika zkrátka potřebuje stran více. Kromě toho, že se několik stran mezi sebou hádá o tom, kdy přijmout měnu Euro je také důležité, aby se dalších několik stran hádalo o tom, kdy přijmout normu Euro7.
U těch pár procent ostatních stran je důležité, aby se rozhádaly kvůli tomu, zda je možné uskutečnit referendum o našich současných politických a obranných spojenectvích, a to především zda tak učinit zítra, pozítří, nebo se usnesou, že i další týden bude přece také zítra nebo pozítří.
Přímo životním zájmem naší země je rozhádat se o tom, zda je už časová osa bitcoinové aféry dostatečně konkrétní, nebo zda jí chybí nějaké detaily. Fakt, že se zase na vládní úrovni kšeftovalo s mafiány v poměru zisků ČR:Mafie 1:10, eventuálně 1:100, to nikoho nepřekvapí. To je v naší zemi standardní za jakékoli vlády, pravicové, levicové, dokonce v tom soutěžily i dřívější vlády za režimu minulého.
Podstatné dnes bude, zda k tomu premiér vyšle alespoň nějaký signál a zda se pan prezident nezeptá, jestli by to vysvětlení kauzy nemohlo být ještě o něco jasnější, aby i se svojí inteligencí pochopil, zda má na výslednou zprávu dát razítko vlevo dole, nebo vpravo dole.
Jako obvykle se bude vše vysvětlovat. Nepochybuji o tom, že až se vysvětlování ujmou ještě duchaplnější lidé, než nová ministryně a poradce za 320 000,- Kč, pardon, pouze za 160 000,- Kč, bude to vysvětlení jasnější a dostaví se dříve a levněji, než se dostavilo osvětlení v tunelu Blanka.
Životním zájmem naší země budou zkrátka boje o to, zda více ukradl starý hloupý estébák Babiš a jeho firmy-nefirmy, nebo ODS a její hezké mladé šikovné holky. Babiš totiž podnikal a když zjistil, že může i jinak podnikat (jak řekl, vždy volil ODS), zjistili i ostatní, že by neměl podnikat tak, jak oni v ODS podnikat chtěli, tedy podnikat bez Babiše. Od té doby si v tom podnikání nějak nerozumějí.
Správně tomu rozumí mladé hezké holky z ODS. Jedna nakoupila nemocenskou ubytovnu a proměnila ji na bytový dům. Druhá toho zvládla ještě více za pomoci neznámého bílého prášku, patrně na praní. Zda se tím pere špinavé prádlo nebo peníze nebylo upřesněno. Další hezká mladá holka z ODS, dokonce nejoblíbenější holka z NATO na tom jede jako namydlenej blesk číslo F-35 Ligtning II a ty necelý dva klacky za tričko s její stíhačkou se nestíhají prodávat. Hlavně nechtějte časovou osu a jména těch, kteří z toho kšeftu na stíhačky skutečné, ne natištěné na tričku, něco mají. Kupte si prostě tričko, vyjde to laciněji.
Nesprávně tomu všemu rozumí třeba komunistická holka Konečná. Jednak je špatně politicky orientovaná a jednak se ptá na špatné věci, o kterých se v té lepší, demokratické a potichu to řekněme – také ještě trošku kapitalistické – společnosti taktně mlčí. Jestli se o tom bude mlčet ještě hodně dlouho, pak se paní Konečná po vzoru svého Marxe skutečně dočká střídání společensko-historických etap a nakonec tu současnou vystřídá ta její vytoužená. Drobný detail tkvící v tom, že až to nastane, pak i na kapitalistickou společnost od mala naučená paní Konečná to v praktickém životě nerozdýchá, tak tento detail je bohužel v našich čtyřletých volebních obdobích tragicky nepostihnutelný.
Jestliže jste příznivcem silných motorů, ostrých loktů, prostě „echt“ správného kapitalismu, který prodejem hrnců získá kapitál a dál ho chytře investuje, pak investujte hlas do Motoristů. Jestliže jste bohatý, budete se mít pod motoristickou vládou jako v ráji. Budete totiž, mimo jiné, bydlet na tak dobré adrese, že se budete zajímat o počet koní pod kapotou svého sporťáku a ne o to, čím je poháněn. Nebudete se ptát, zda je to ropa, kterou dobývají umaštění nevolníci v tropických zemích (ruské zdroje energetických surovin, kde to dobývají omrzlí Sibiřané jsou zakázány, víme?) nebo zda vaši Teslu /ten Srb by se v hrobě obracel/ pohání sluneční panel či větrná turbína, ba dokonce uran do jaderné elektrárny dobývaný tak nějak stejně ekologicky a lidskoprávně. A už vůbec vás nebude zajímat, zda ten kobalt ve vašem mobilu nevytěžilo upracované hladové děcko z Konga. Váš nejnovější ajfoun se bude blýskat, i kdyby měl důl vlastnící Číňan africká děcka lískat.
Posledním dílkem do mozaiky české politické skládačky-doplňovačky je Tomio Okamura se stranou SPD. Stejně jako „Stačilo“ doplňuje kandidátky členy jiných stran a dělají spolu politickou kampaň.
Promiňte mi odbočku ze zahraničí: Slovenský zpěvák Richard Müller říkal, že „Raperi sú dobrí len keď robia repnú kampaň“.
Zahraničně vypadající Tomio Okamura a jeho kolektiv chtějí, aby se místo hledění na to, kdo vypadá zahraničně hledělo na to, kdo pracuje a nemůže-li pracovat ze zdravotních či jiných skutečných důvodů, aby ho zbytek společnosti nenechal chcípat u popelnic. Nechtějí, abychom byli nuceni přijmout další nepřizpůsobivé, když už jich doma máme více než dost a nevíme, co s nimi. Tisknou plakáty, kde nepřizpůsobivé kupodivu nereprezentují Motoristé v sakách s pletí bílou jako sníh a s mobilem v ruce, nýbrž lidé s pletí tmavou a s nožem ci cigaretou v ruce. Pokud vyhraje volby paní Konečná a třídní boj se správně urychlí, pak se evidentně ohroženým druhem stanou ti bílí, bohatí, pracující a v sáčkách. Mohu se mýlit, ale v jednom okamžiku dojdeme k tomu, že se výše uvedení začnou ptát, jak mají ti bohatí vydělat na ty z dřívější verze plakátů. A jak ještě mít ajfoun a Teslu. Nebo, nebuďme neskromní, třeba Škodu, pokud chtěji být za extrémně bohaté. Ale nepředbíhejme. V SPD a Trikolóře a PRO a u Svobodných a kýho čerta ještěš přizvali také říkají, že nechtějí, aby Česká republika nějak zodpovídala za emixe oxidu uhličitého. Kdosi jim prozradil, že Evropa je spojená se zbytkem světa a tak je cirkulace jejích plynů i odpadů spojená s okolím.
Zkrátka tvrdí, že to nemůže fungovat jako ve filmovém zpracování seriálu Simpsonovi, kdy na Springfield posadí americká agentura EPA neprodyšnou pokličku. Oni mají i spoustu dalších hezkých cílů, ovšem – abych nyní parafrázoval dílo pana Cimrmana – se zdají být „pionýry slepých uliček“ a velmi hlasitě říkají „Tudy ne, pánové!“.
Bylo by dobré, kdyby je někdo pustil k tomu aby to pod tou pokličkou uvařili a po Cimrmanovsky ukázali, „Takže tudy, pánové“. A dámy. A všechny genderové identity. Riziko tkví v tom, že to patrně zase nebude chutnat všem.
Mně by pro začátek stačilo, kdyby mi kterákoli strana prakticky řekla, jak si na její sny máme vydělat.
Takže – kudy ano?
Tudy: Cestou do volební místnosti. Tuto cestu za Tebou nikdo jiný neprojde. A neprojdeš-li jí sám a nebudeš-li volit, aniž založíš vlastní stranu, aniž kandiduješ, pak
SI NESTĚŽUJ!
Lukáš Burget
Podvod rybáře Jakuba Vágnera odhalen!
Naše sekce investigativní žurnalistiky přináší šokující pohled do zákulisí jedné z českých celebrit - rybáře Jakuba Vágnera a jeho prý rekordních úlovků sumců každé dva týdny.
Lukáš Burget
Potřebujeme drag queen ve veřejnoprávní televizi?
Pochopitelně, podstatnější je otázka, zda vůbec potřebujeme veřejnoprávní televizi, ale když už ji máme a mnozí nedobrovolně platíme, tak jsou věci, které od ní čekáme a které nikoli.
Lukáš Burget
Znič mu firmu, zabij jí psa, zasedej ve sněmovně
Média přinesla útržky z rozhovorů poslankyně ANO paní Balaštíkové, které, v případě, že to nejsou podvrhy, jak ona tvrdí, ukazují co se leckdy skrývá za uhlazenými dámami a pány v Poslanecké sněmovně.
Lukáš Burget
Byl komunista, vadí to nebo nevadí?
Jak to rozlišit? Přitom radu dávno známe z filmu Černí baroni: „Soudruhu kapitáne, když dovolíte, já se domnívám, že podstatné je, na které straně barikády nám ti šmejdi tak nějak stojí.“
Lukáš Burget
Chirurg je z dovozu, udavači jsou domácí
Volební plakát Okamurovy SPD s černochem držícím nůž byl nevkusný až nechutný, byl i hloupý a pramálo souvisel s tehdejšími krajskými volbami. Ale to je vše.
