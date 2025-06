Bolek Polívka: 24 milionů dotací za pár vět pro ODS?

Další články autora

Polský ústavní soud: Klimaticko -energetické regulace EU jsou neslučitelné s naší ústavou!

No vida, ono to jde. Ačkoli se to česká média bojí napsat. Jde to, hájit své národní zájmy. Jen je třeba mít na vrcholných pozicích politiky i práva ty, kteří svoje země nezrazují nadnárodním mocenským uskupením.