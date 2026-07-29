Abdul zabíjel, Braniborskou bránu duhově nasvítili, problém vyřešen!
Iluze člověka inspirují, avšak často ho též vedou zkázonosným směrem. Své iluze měl i kaprál z první světové války a malíř pokojů, který chtěl být nejen malířem skutečným, ale také vládcem všech a všeho. Místo toho se stal fanatickým katem a jednou z nejhorších postav lidské historie.
Iluze o společnosti organizované dle svých představ měl i islamista, který v Berlíně napřed najel do davu autem a poté na lidi útočil mačetou a na policisty vyrazil s nožem. Délka obou nástrojů rozhodně neodpovídala německým normám přijatým v té zemi k zamezení „Messerinzidenz“. Tedy zčista jasna, s ničím nesouvisející zvýšenou četností útoků noži.
Stejně tak je záhadou, proč se stále častěji děje sexuální násilí způsobené prý prostým nepochopením různých kultur, ačkoli po silvestrovském hromadném znásilnění německých žen doporučila primátorka Kolína nad Rýnem držet se od cizinců „na délku paže“. Je zjevné, že natažená paže směrem k Vůdci, ani později, v poněkud jiné souvislosti podobného gesta směrem k ruskému vojákovi volajícímu „Frau, komm!“ německé ženy ani celou společnost nijak neochránila.
Zjevnou nepoučitelnost nejen německé, ale i obecně západoevropské společnosti tragicky ilustruje právě ten útok islamistického fanatika na průvod LGBT+ lidí. Islámskému náboženství jako takovému, ale zejména jeho extrémním formám je tolerance k sexuálním menšinám a sexuálně menšinově se identifikujícím lidem cizí. To náboženství má jistě mnoho hodnotných a léty prověřených stránek společnost formujících jako soudržnou rodinu, ale nikoli nepodobně dřívějším formám křesťanství, odmítá cokoli přesahující tento koncept. Lidskou sebeidentifikaci, méně často i medicínsky objektivní problém jedince zkrátka neuznává a považuje ho za jeden z největších hříchů.
Pokud tedy v onom průvodu na „Christopher street day“ v Berlíně mávali účastníci palestinskýmii vlajkami, osvědčili se jako „užiteční idioti“ dle výroku /ovšem neprokázaně/ připisovanému fanatikovi vysoce inteligentnímu, a sice Vladimiru Iljiči Leninovi. Fanatismus totiž nemá pohlaví, národnostní či náboženskou příslušnost, ba dokonce ani výši intelektu. Fanatismus je násilná deformace reality z mnoha důvodů. Těmi osobnostně-psychologickými důvody to může začínat i končit u jednotlivce, avšak společensky je toto naladění a zřejmá predispozice k němu zneužívána od úsvitu věků všemožnými mocenskými uskupeními.
Pokud nehodláme ohledně problému s marným snem o „multikulturalismu“ zabrousit do sice krátkodobě účinných, avšak nehumánních řešení nebezpečně se blížících metodám psychopatickým autokratů typu pana Hitlera, musíme jako první část nikoli řešení, ale naděje na zlepšení situace vzít opět na milost racionalitu, selský rozum a od ideologií oproštěné vnímání světa vezdejšího.
V konkrétním případě berlínského útoku je tak třeba zjistit, jak je možné, že dotyčný neseděl ve vězení a jak je možné, že si vůbec německý právní systém něco slibuje od „deradikalizačních kurzů“. Naprostá ztráta jakéhokoli propojení s realitou takového výmyslu a tvrdošíjné trvání na náhradě reality za ideologii je skutečnou příčinou i v bezradnosti následkem takového hrůzného vraždění.
Lukáš Burget
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O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.