Všichni zuří aneb malý vhled do novinářského jazyka

Novinářská čeština - to je panečku něco. Žije si svým životem, absolutně nezávislým na spisovném jazyku, zahrnuje nás novými slovními patvary anebo ještě lépe přisuzuje slovům nové významy.

Když otevřu na kterémkoli zpravodajském portálu kterýkoli deník nebo občasník, dostávám strach a třesavku. Za poslední roky jsem získal neodbytný dojem, že všichni kolem zuří. Jen si to přečtěte:

Tak například premiér Petr Fiala zuřil, že potravináři měli rekordní zisky. Rovněž ho rozzuřilo, že Piráti lhali a ještě u toho moralizovali! Když na Slovensku vyhrál volby Pellegrini, zuřil Fiala splečně s pětikoalicí. O tom , že Petr Fiala je pěkný vztekloun, svědčí to, že zuřil už i v roce 2016, když bezpečnostní rada státu ohrozila naše životy. O pár let později zuřil, protože odbory se chovaly nezodpovědně. Poněkud smířlivější byl, když ve stejném roce vysypali protestující zemědělci před úřadem vlády hnůj. To byl jen vzteklý.

Speciálně u Petra Fialy by mne zajímalo, jak to vypadá když zuří. Jestli třeba nejdříve významně povytáhne obočí a decentně zakašle, nebo začne dupat nohama, řvát jako Huron, třískat nádobí a (s prominutím) kurvovat jak vysloužilý havíř?

Kvalitní kousek (alespoň podle novinářů) je Andrej Babiš. Ten snad zuří i když spí! No považte sami. Zuřil, když ANO řešilo korupční chobotničku, zuřil kvůli „čistkám“, zuřil kvůli povolebnímu vyjednávaní v Brně a kvůli tomu, že v krajích se formovaly koalice bez vítězné ANO. Zuřil kvůli rozhodnutí Ústavního soudu, zuřil kvůli tomu, že neprošlo zmrazení platů politiků, zuřil kvůli nižší dani na benzín, zuřil kvůli neočkovanému českému lékaři na olympiádě v Tokiu. Zuřil nad zkaženým masem z Ukrajiny a zuřil, když jeho milonářská dcerka Vivien měla průšvih. Až bych se bál, že se uzuří k smrti. Naštěstí si i někdy trošku orazí, např. nad některými škrty Fialovy vlády zuřil spíš jen naoko.

To, co u nás Andrej Babiš, to v USA Donald Trump. Toho podle investigativců vytočí každá pi.....vina. No uznejte:

Zuřil nad nepovedeným portrétem, zuřil, když se Evropa semkla a postavila se za Zelenského (to naštěstí novinář vyvážil i trochou veselí, protože zatímco Trump zuřil, Moskva se radovala). Trump zuřil kvůli vlajkám na půl žerdě při jeho inauguraci, zuřil kvůli teroristickému útoku na americkou loď, zuřil z výsledků voleb do Kongresu v roce 2022, zuřil kvůli tomu, že jeho prezidetská kampaň byla špehována. Zuřil kvůli pošlapaní svých občanských práv a zuřil, když v USA zvítězila demokracie, zuřil kvůli Tweeteru a zuřil, když mu Mexičané sebrali golfový turnaj. Když mu Boening nebyl schopen včas dodat nový Air Force One, tak se jenom zlobil, což mi mezi těmni všemy záchvaty zuřivosti přijde jako taková malá pochvala.....

To jsou ovšem politici. Velmi často zuří celebrity, obvykle když se provalí nějaký jejich mimopartnerský průšvih nebo když jim někdo sáhne na ego.

Ovšem zajímavé je, že nám někdy zuří celé skupiny lidí. Často zuří policisté, třeba když soudce nevezme obviněného do vazby nebo když ze spisu uniknou důvěrné informace. Věru, nechtěl bych se ocitnouti na kterékoli služebně PČR, když tam celé osazenstvo zuří...

Lékaří zuří nejčastěji kvůli platům nebo třeba kvůli byrokracii či odvolanému primáři. Ale dočetl jsem se, že zubaři zuří, když jim pacienti textujou v křeslech. No úplně tu scénu vidím. Zubař s krví podlitýma očima vyrve ubohému pacientovi mobil a rozdupe ho na střepy a ještě u toho řve, že příště mu ten zasra.... mobil vrazí do rekta.

No, milí novináři a pisálkové, čeština má i jiné výrazy a slovní obraty, kterými se dá vyjádřit nelibost a nespokojenost, tak je zkuste používat. Snad se nikde nedočtu, že „Bulava zuří, že novináři píšou česky jak banda cypů“. To by mě asi opravdu ale opravdu rozzuř....

....nasralo.