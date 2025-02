Polsky snadno a rychle

Díky levnějšímu zboží si Češi připomenuli, že za severní hranicí se mluví jazykem, který občas trochu připomíná češtinu. Nic si ale nenalhávejme, Češi polsky neumí. A proto přicházím s těmito základy běžné polské konverzace.

Tak jako Češi mají své „vole“, Ostraváci „slovo, které je hned za Baníkem“, tak i Poláci mají jedno slovo, které doplňuje či nahrazuje jakékoli interpunční znaménko. Mnozí již tušíte, že to slovo zní „kurwa“. Rodilý polský mluvčí je používá minimálně za každým třetím slovem a obecně platí, že čím je ve větě víc kurew, tím je sdělení naléhavější a důraznější. Poláci používání toho slova mají již tak zažité, že ho aplikují+ i v cizojazyčných sděleních, viz například zde:

Ovšem pokud se v polské konverzaci bez něčeho neobejdete, tak je to používání slov se slovním základem „pierd“. Správně tušíte, že tento, resp. obdobný slovní základ využívá i čeština, například ve slovese „prdět“. Koneckonců, i polština používá k označetí flatulence výraz „pierdzieć“ (čti zhruba „pjerdžieč“). Ovšem oproti češtině si dokáže s tímto slovním základem vyhrát daleko nápaditěji, barvitěji a s neuvěřitelnou invencí. S pomocí tohoto slovního základu se dají vytvořit slovesa, která označují prakticky jakýkoli stav, děj či pokračování děje. Pojďme si to ukázat a zároveň porovnat s češtinou.

Tak třeba české „je třeba si máknout“ zní v polštině „zapierdalać trzeba!“ (čti opět velmi zhruba jako „zapjerdalač třeba“). Důraznější pobídku „makej!“ Polák nahradí slovem „zapierdalaj!“ (“zapjerdalaj“). Nemusím jistě dodávat, že znalý lingvista a polakofil neopomene uvést nebo zakončit tato sdělení v obou případech výše zmíněným „kurwa“.

Pokud chcete někoho důrazně odeslat do patřičných mezí, použijete buď příkaz „wypierdalaj“ nebo „spierdalaj“, opět nesmí chybět „kurwa“. Lze použít i slovní obrat „odpierdol sie“ (“odpjerdol šje“). Pokud byste jen chtěli nějakého komunikátora vybídnout, aby nemluvil nesmysly, stačí to udělat slovem „niepierdol“ (“něpjerdol“).

Pamatuju si polský film, kde herec Janusz Gajos (ano, Janek ze čtyřech z tanku) prohlásil o jiné osobě, že je „wypierdek“ (“vypjerdek“). Smysl sdělení je víceméně jasný, jen se mi nepodařilo rozklíčovat, zda myslel wypierdek skupenství plynného, kapalného nebo pevného.

Pokud chce Polák vyjádřit údiv anebo též odmítnutí či nechuť něco dělat, obvykle to učiní obratem „ja pierdole“ (“ja pjerdole“) nebo „cie pierdole“ (“čie pjerdole“). Při poruše čehokoli lze říci, že „coś sie popierdoliło“ (“coš šje popjerdoliuo“).

Pokud budete chtít vyjádřit pochybnosti o duševním zdraví svého protějšku, řeknete o něm, že je „pierdolnienty“ (“pjerdolněnty“), případně že se mu „w głowie popierdoliło“ (“v guovje popjerdoliuo“).

Slovo „pierdolenie“ označuje i pohlavní akt. Takže „pierdolić“ znamená provozovat sex, a to (jak poznamenává polská wikipedie) „jako strona aktywna“ tedy jako aktivní účastník. „Pierdolić sie“ (“pjerdolič šje“) pak polská wikipedie vysvětluje jako „uprawiać seks ze sobą nawzajem“ (“upravjač sex ze sobõ navzajem“)... trošičku kostrbaté, zdá se mi. I když vlastně pokyn „pierdol sie“ (“pjerdol šje“) znamená to samé co anglické, resp. americké „fuck you“ nebo slovenské „pojeb sa“. Někdy můžeme též v polštině slyšet obsahově stejnou pobídku „wal sie“ (“val šje“).

Významově poměrně obsáhlé je slovo „napierdalać“ (“napjerdalač“). Má několik významů, a to silně udeřit, dělat něco rychle a důkladně nebo třeba vydatně se opíjet.

V závěru snad ještě zmíním, že v Polsku byste mohli zaslechnout i slovo „pierdel“ (“pjerdel“), což znamená primárně vězení, ale v dřívější dobách byl takto označován i „posterunek Milicji obywatelskiej“, tedy něco jako stanice Veřejné bezpečnosti.

Nu což, toť pro dnešek vše. Rodilý polský mluvčí by řekl: „dopierdolone“.