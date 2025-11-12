Onkologické desatero.

Na základě svých pocitů, úvah a zkušeností jsem zaznamenal toto desatero pro onkolgické pacienty. Pokud se někomu bude zdát morbidní nebo nevkusné, je mi to líto. Ale myslím si, že teď už si ten luxus nekorektnosti můžu dopřát.

1) Rakovina s Tebou vyjebe vždy.Ty s ní vyjebeš jen tehdy, když včas umřeš na něco jiného.

2) Rakovina je hnusně škodolibá a zákeřná mrcha. Navenek se tváří, že se vzdává, o to triumfálnější je ale její návrat za pár měsíců či let.

3) Když už nemůžeš s rakovinou vyhrát, nauč se s ní žít. Klidně ji dávej ostentativně najevo jak moc na ni se..... kašleš . Nemysli na ni, nepočítej v duchu, kolik ti ještě zbývá času a žij si tak, jak jsi žil bez ní. Nech to prostě plynout. Klidně si můžeš splnit nějaké tajné přání – zaletět si business class do emirátů, například. Přání stran souseda blba nebo hajzlíka šéfa zavrhni.

4) Zbav se strachu ze smrti. Tolik lidí umřelo před Tebou, tolik jich umře po Tobě... až se nabízí napsat, „a všichni to přežili“, což je blbost, já vím. Tak si vzpomeň na Jiřího Wolkera a jeho „Smrti se nebojím, smrt není zlá“. Nebo zkus film „Tajemství smrti“ s Jaroslavem Duškem.

5) Nikdy se neptej, proč jde rakovina zrovna po Tobě. Pokud bude chtít vychytralý predátor zasadit stádu oveček opravdu citelnou ránu, vyřídí nejdřív ty nejlepší a stádečku nejprospěšnější kusy. Proto si vybrala Tebe.

6) Nestěžuj si na ni. Nikdy. Ona je v podstatě Tvou součástí, až by se chtělo říct, že „nadosmrti“. Tak ji to nekaž nějakou kverulací.

7) Nenech se od svého okolí litovat. Je to k ničemu, to, že máš rakovinu a že to není sranda jsi už slyšel od svého onkologa, tak proč se k tomu vracet.

8) Bav se a směj se. Co nejčastěji a co nejvíc. Je to fakt lepší, můžeš mi věřit.

9) Život je celkem fajn, tak si jeho závěr nepokaž tím, že se z nějaké rakoviny po....

10) Que sera sera

Autor: Jaroslav Bulava | středa 12.11.2025 22:46

Další články autora

Jaroslav Bulava

Létání je pecka!

Když už se ten můj život ubírá cestami, které v poslední době nejsou „nič moč“, tak jsem si řekl, že by nebylo od věci zkusit i nějaké to „dobrodrůžo“. Jedničkou na pomyslném seznamu se bez dlouhého rozmýšlení stal let kluzákem.

5.6.2025 v 23:16 | Karma: 9,59 | Přečteno: 156x | Diskuse | Ostatní

Jaroslav Bulava

Všichni zuří aneb malý vhled do novinářského jazyka

Novinářská čeština - to je panečku něco. Žije si svým životem, absolutně nezávislým na spisovném jazyku, zahrnuje nás novými slovními patvary anebo ještě lépe přisuzuje slovům nové významy.

25.3.2025 v 16:07 | Karma: 16,89 | Přečteno: 333x | Diskuse | Ostatní

Jaroslav Bulava

Olza Olza, mať rodnaja..

Co pro indiána Čeruiše Amazonka, pro Grigorie Melechova Don či pro Ramsese Nil, to pro šlonzáka Olza. Řeka pramenící v Beskydech a vlévající se do Odry.

9.3.2025 v 0:13 | Karma: 20,34 | Přečteno: 328x | Diskuse | Ostatní

Jaroslav Bulava

Polsky snadno a rychle

Díky levnějšímu zboží si Češi připomenuli, že za severní hranicí se mluví jazykem, který občas trochu připomíná češtinu. Nic si ale nenalhávejme, Češi polsky neumí. A proto přicházím s těmito základy běžné polské konverzace.

12.2.2025 v 18:58 | Karma: 22,81 | Přečteno: 552x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Bulava

Opět rak

Dovolím si opět se vypsat ze svého pokračujícího souboje s rakovinou a předložit pár zážitků a zkušeností z léčby..

8.3.2024 v 21:33 | Karma: 27,06 | Přečteno: 654x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Jaroslav Bulava

  • Počet článků 47
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1387x
Tak nějak tuším, že svět není jen černý nebo bílý.

Slezský patriot.

