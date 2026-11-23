Tuhý kořínek šlechtického rodu aneb dějiny Chotků v kostce.
Žádná urostlá a dobře stavěná selka či žena měšťanského původu nepředala Chotkům svoji vitalitu a nikdy nepřekročila práh jejich tvrze, hradu či zámku. Chotkové jí čerpali patrně z dávných hrdinných bojovných časů svého předka rytíře Oty Chotka z Chockova, který umírá kolem roku 1400. Jeho syn Jan Chotek z Chockova zemřel až po roce 1474, což znamená, že se dožil již vysokého věku. Další dlouhověkost máme doloženou u bratrů Jana (II.) Chotka z Chockova na Skřiváni (nar. 1519), který se dožil 72 let, Jiřího (II.) Chotka z Chockova (nar. 1520), který skonal ve věku 75 let, a konečně i u třetího z bratrů, Zikmunda Chotka (nar. 1521), kterému čas vyměřil dokonce 82 let. Na tehdejší dobu neuvěřitelné.
Od 17. století, kdy se průměrně dožívalo 35-40 let, je česká chotkovská rytířská krev posílena krví nevěst z Německa. Tak se roku 1674 narodil Johanně Sabině Proy z Gaiselsbergu a Findelsteinu syn Václav Antonín Chotek. V době svého narození byl podle některých badatelů pohrobkem, jelikož jeho otec Jiří Rudolf Chotek zemřel patrně v roce 1673. Matrika ale tvrdí, že zemřel až o rok později, kdy byl jeho syn již naživu. Václav Antonín byl obnovitelem slávy rodu a stavitel zámku Ostrov-Veltrusy. Byl hejtmanem v několika krajích, tajným radou, císařským komořím a místodržícím v Čechách. Pro svůj rod získal v roce 1702 titul svobodný pán, v roce 1723 hrabě a 1745 říšský hrabě. Hovořil a psal několika jazyky.
Zachránce rodu Václav Antonín Chotek z Chotkova a Vojnína
Ve svých 35 letech ovdověl. Do své smrti v roce 1754 zůstal do svých 80 let vdovcem. Jeho babička ze strany matky se jmenovala Judith Sybilla CUKR von Tamfeld a zemřela asi ve věku 60 let.
I když se jeho žena Marie Terezie ze Scheidlernu dožila pouhých 25 let, porodila mu 7 dětí, z nichž poslední dvě, mužského rodu, se významně zapsali do dějin chotkovské rodiny. Obě jeho dcery se staly jeptiškami a z nich Marie Anna se dožila 69 let.
Prvorozený syn Jan Karel Chotek (nejvyšší dědičný dveřník v Horních a Dolních Rakousích a místokancléř) se dožil 83 let a jeho bratr Rudolf Chotek (prezident finanční komory a nejvyšší český a první rakouský kancléř), který po svém otci zdědil zámek Veltrusy, „jen“ 65 let. Rudolf, majitel řádu Zlatého rouna, proslavil veltruský zámek v roce 1754, kdy v jeho prostorách a v jeho okolí uspořádal první vzorkový veletrh na světě za účasti Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského.
Portréty Chotků a příbuzných v 18. století (sedící Jan Karel a Rudolf s manželkami)
Nemaje mužského potomka, jeho jediná dcera Brigita se dožila 72 let, založil v roce 1770 hrabě Rudolf tzv. fideikomis. Tento nezcizitelný majetkový soubor přešel na syna jeho bratra Jana Karla, na Jana Rudolfa Chotka (1748-1824), který měl 10 dětí. Byl nejvyšším purkrabím českého království a ministrem financí. Dožil se 76 let. Zanechal po sobě nejkrásnější emírovou stavbu v našich zemích, zámek Kačina. Jeho dcera Marie Aloisie, která se provdala do rodu Clary-Aldringen, se dožila 87 let, stejně jako její sestra Terezie. Jejich bratr Karel Chotek (1783-1868), guvernér tyrolský a nejvyšší purkrabí Českého království a rytíř řádu Zlatého rouna, který se zasloužil o rozkvět Prahy, žil dlouhých 85 let. Byl nesmírně činný a mimo jiné založil sady a parky, vydláždil ulice a zřizoval sociální ústavy.
Karel Chotek (1783–1868) v pozdním věku
Nejmladší syn Jana Rudolfa hrabě Heřman Chotek, důstojník rakouské císařské armády a zakladatel uherské větve rodu, se dožil pouhých 36 let, ale jeho prvorozený syn Ota Ferdinand 73 let a druhorozený Rudolf (IV.) dokonce 101 let! Ferdinandova prvorozená dcera Henrieta Hermina 83 let.
Celým jménem Hraběnka Henrietta Hermína Rudolfína Ferdinanda Marie Antonie Anna Chotková z Chotkova a Vojnína, byla výjimečnou a slavnou pěstitelkou růží a vypěstovala vlastní odrůdu pod názvem „Rosengräfin Marie Henriette“.
Vnučka Jana Rudolfa Chotka, Sidonie, se dožila 87 let. Její bratr, Jindřich Chotek (1802-1864) měl čtyři syny. Rudolfa Karla (1832-1894), Emericha (1833-1911), posledního chotkovského majitele zámku Kačina a Ferdinanda (1838-1913), jediného majitele zámku Volšovy. Nejmladší syn Arnošt byl posledním majitelem veltruského zámku z první rodové linie, a dožil se 83 let. Ze dvou dcer Jindřicha Chotka se Karolína dožila 87 let.
Arnošt Chotek, poslední z veltruské větve rodu
Zakladatel větve Velkobřeznovské (starý a nový zámek Velké Březno) Karel Chotek (1783-1868) měl 6 dětí. Poslední syn Bohuslav (1829-1896) byl otcem Žofie Chotkové, která zemřela při atentátu v Sarajevu v roce 1914 se svým manželem Františkem Ferdinandem d´Este ve svých 46 letech. Žofie měla 6 sester. Všechny se dožili vyššího věku než ona. Sidonie 85 let, Maria Pia 72 let, Karolína 54 let, Oktávie Marie 73 let, Marie Antonie 54 let a Marie Henrietta 84 let. Bylo by tedy velmi pravděpodobné, že by se Žofie Chotková dožila vysokého věku a užívala by si svoji velkou lásku s Františkem Ferdinandem, který měl také rodové předpoklady pro dlouhý věk. Jeho strýc, František Josef, se dožil 86 let. Průměrný věk na přelomu století byl 50-55 let.
Rodina Bohuslava Chotka (Žofie první zleva)
Vnuk nejvyššího purkrabího Karla Chotka, Karel Maria (I.), diplomat a fotograf, se dožil 73 let a jeho sestry, Marie Sofie Olga 86 let a Olga, která obětovala šlechtický titul a majetek a stala se boromejkou, se dožila 74 let.
Poslední z rodu Chotků z Chotkova a Vojnína, Karel Maria (II.) Cary, zemřel v roce 1970 ve věku 83 let ve vyhnanství v Německu. Jako člen NSDAP ztratil nárok na veškerý majetek rodu v českých zemích. Tímto smutným koncem se uzavřela jedna velká kapitola českého šlechtického rodu po dlouhých sedmi staletích. Ale ani poslední Chotek po meči nezůstal nic dlužen chotkovské dlouhověkosti.
Karel „Cary“ Maria Chotek a jeho choť Livia Mailáth de Székhely
Pokud se chcete dozvědět o chotkovském rodu více, navštivte zámky Veltrusy, Kačina a Velké Březno.
Kamil Kristen Brzák
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