Staré dobré smíchovské nádraží...2 část

V době kočárů a parních strojů, kdy se cestovalo vlakem ve slavnostním oblečení, a dámy nosily klobouky, vzniklo na předměstí Smíchova (městem od roku 1903, součástí Prahy od roku 1922) nové elegantní nádraží České západní dráhy.

Koncesi na výstavbu železnice získali jako první významní muži té doby: Leopold Lämmel, Klement Lothar Metternich, Alfred Windischgrätz a Maximilián Thurn-Taxis. Koncesionáři však nevystupovali jednotně, objevily se potíže s obstaráním potřebného finančního obnosu a zároveň stát měnil výši částky, za kterou se mohl koncesionářům zaručit. O realizaci stavby se přihlásily i další, aktivnější společnosti. Nakonec se jako hlavní podnikatelé prosadili bratři Kleinové, Vojtěch Lanna a další podílníci, například z Pražsko-železářské společnosti.

Za starého mocnářství...

V roce 1860 byla založena akciová společnost Česká západní dráha, která v letech 1860-1862 zajistila výstavbu 184 km dlouhé tratě. Z bavorské strany vybudovala na základě rakousko-bavorské státní smlouvy první úsek do roku 1861 z bavorského Furth im Wald (Brodu nad Lesy) do Plzně-Skvrňan. Trať vedla přes Českou Kubici, Domažlice, Staňkov, Stod a Nýřany do Plzně. Zde zatím končily koleje pro slavnostní příjezd vlaku dne 14. X. 1861 na prozatímním nádraží v Plzni-Skvrňanech. Teprve poté se po dobu devíti měsíců budovala spojka na plzeňské hlavní nádraží a následně byl dne 15. července 1862 zahájen provoz slavnostní jízdou na trati Plzeň-Skvrňany do Prahy-Smíchova.

Interiér nádražní restaurace

Dále do Prahy zatím trať nepokračovala, dokud nebyl postaven most přes Vltavu. Z pražské strany byla dráha vytyčena ze Smíchova jihozápadním směrem podél meandrů Berounky ke Karlštejnu, Berounu, Zdicím a Hořovicím. Ne všechna města, například Zdice a Žebrák, přijímala železnici s nadšením. Od Prahy projela první lokomotiva touto tratí nenápadně dne 29. června 1862.

Rekonstrukce podoby lokomotivy Plzeň-Smíchov z roku 1862

Provoz nádraží na Smíchově slavnostně zahájila společnost České západní dráhy dne 14. července 1862 jízdou vlaku se dvěma lokomotivami a 24 vozy z tehdy samostatného Smíchova do Plzně a zpět. Den po slavnostní jízdě, 15. července 1862, bylo nádraží České západní dráhy na Smíchově předáno veřejné dopravě. První dva roky jezdily na trati Praha-Plzeň-Brod nad Lesy dva vlaky v každém směru; ranní odjížděl z Prahy v půl desáté a večerní v půl deváté. Tehdejšímu počtu cestujících, přibližně 290 denně, to zcela postačovalo. Až v roce 1864 byla zavedena třetí dvojice osobních vlaků. Jízda osobního vlaku ze Smíchova do Plzně trvala necelé tři a půl hodiny s dvanácti zastávkami; první byla zastávka Chuchle, druhou stanicí byl Radotín. (Dnes je doba jízdy kratší jen o půl hodiny, ovšem se třiceti zastávkami.) O pěkných nedělích a svátcích vypravovaly ze Smíchova i zábavné vlaky do Chuchle a na Karlštejn za poloviční jízdné.

Za První republiky

O rozsahu provozu po zahájení dopravy vypovídá počet vozidel: 24 lokomotiv, 80 osobních a 709 nákladních vozů. O rok později přibyly tři lokomotivy a několik nákladních vozů – s tímto vozovým parkem pak dráha s minimálními doplněními vystačila po celé desetiletí.

Společnost sice nikdy nedosahovala mimořádně vysokých zisků, přesto se jí dařilo a dokonce patřila k největším daňovým poplatníkům na Smíchově. Zároveň se potýkala s provozními i ekonomickými problémy a nakonec byla zestátněna v rámci tehdejší politiky c. k. rakouských státních drah (kkStB), které postupně přebíraly soukromé tratě.

Za První republiky

V roce 1872 byla dokončena spojovací trať s Nádražím císaře Františka Josefa (dnešní Hlavní nádraží), současně sem ústila Buštěhradská dráha (Praha-Kladno-Rakovník, Pražský Semmering od roku 1872) a od roku 1873 také Pražsko-duchcovská dráha (Praha-Duchcov-Most), určená především pro dopravu uhlí. První větší úpravy nádraží proběhly v roce 1888, kdy byla od 1. října zavedena pravidelná osobní doprava na nádraží Františka Josefa I. O šest let později byla dráha zestátněna a od roku 1895 nesla stanice název Smíchov, i když mezi lidmi se jí ještě dlouho říkalo Západní nádraží. V roce 1901 byla vybudována také druhá traťová kolej Praha hlavní nádraží - Praha-Smíchov. Stavitelem i provozovatelem byly KkStB - Kaiserlich-königliche Österreichische Staatsbahnen (Rakouské státní dráhy). Ve dvacátých letech 20. století došlo k částečné elektrifikaci nádraží s cílem omezit provoz parních lokomotiv.

Naproti nádražním budovám

Císařská a královská privilegovaná Česká západní dráha (BWB), významné spojení mezi Prahou a Fürth im Wald (od roku 1862), provozovala řadu parních lokomotiv, většinou vyrobených společností Sigl ve Vídni a Wiener Neustadtu.

...a je tady elektrika!

Vozový park České západní dráhy zahrnoval:
BWB I (později kkStB 22): osobní lokomotivy typu 1B, často přezdívané „Pfeil“ (Šíp), dodané společností Sigl, které v prvních letech tvořily základ expresní a osobní dopravy.
BWB II (později kkStB 32): nákladní lokomotivy typu C, rovněž od společnosti Sigl.
BWB III (později kkStB 32): pozdější dodávky nákladních lokomotiv, některé z Wiener Neustadtu.

Dvacátá léta

Česká západní dráha (Böhmische Westbahn) pořizovala lokomotivy odpovídající standardním konstrukcím rakouských soukromých železnic 60. let 19. století. Po znárodnění železnice v roce 1894 (trať se později stala součástí kkStB) byly lokomotivy začleněny do rakouského systému označování. Hlavní dílna BWB se nacházela v Plzni, kde probíhala údržba lokomotiv. Od roku 1918 vše spadalo pod Československé státní dráhy (ČSD).

Pohled na nádraží v roce 1925

A dnes, díky neustávajícímu pokroku a také částečně kvůli současnému nepochopitelnému bourání historických staveb, nezbylo z někdejší malebné nádhery NIC! Kočáry už dávno zmizely z dlážděných ulic a páru nahradila elektřina. Nežijeme v době klidu a jistoty, kdy se stavěly i nádražní budovy s půvabem a krásou. Zůstaly jen fotografie jako tiché memento doby, která sice směřovala k pokroku, ale stále ještě s rozumnou mírou. Nám je určeno žít ve zrychleném tempu a budovat strohé a studené mnohoúčelné megalomanské stavby, ale bez půvabu a krásy, protože tento pokrok už nezastavíme...

Poděkování AI za oživení starých časů:)

Autor: Kamil Kristen Brzák | pondělí 4.5.2026 8:38 | karma článku: 0 | přečteno: 27x

