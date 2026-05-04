Staré dobré smíchovské nádraží...2 část
Koncesi na výstavbu železnice získali jako první významní muži té doby: Leopold Lämmel, Klement Lothar Metternich, Alfred Windischgrätz a Maximilián Thurn-Taxis. Koncesionáři však nevystupovali jednotně, objevily se potíže s obstaráním potřebného finančního obnosu a zároveň stát měnil výši částky, za kterou se mohl koncesionářům zaručit. O realizaci stavby se přihlásily i další, aktivnější společnosti. Nakonec se jako hlavní podnikatelé prosadili bratři Kleinové, Vojtěch Lanna a další podílníci, například z Pražsko-železářské společnosti.
Za starého mocnářství...
V roce 1860 byla založena akciová společnost Česká západní dráha, která v letech 1860-1862 zajistila výstavbu 184 km dlouhé tratě. Z bavorské strany vybudovala na základě rakousko-bavorské státní smlouvy první úsek do roku 1861 z bavorského Furth im Wald (Brodu nad Lesy) do Plzně-Skvrňan. Trať vedla přes Českou Kubici, Domažlice, Staňkov, Stod a Nýřany do Plzně. Zde zatím končily koleje pro slavnostní příjezd vlaku dne 14. X. 1861 na prozatímním nádraží v Plzni-Skvrňanech. Teprve poté se po dobu devíti měsíců budovala spojka na plzeňské hlavní nádraží a následně byl dne 15. července 1862 zahájen provoz slavnostní jízdou na trati Plzeň-Skvrňany do Prahy-Smíchova.
Interiér nádražní restaurace
Dále do Prahy zatím trať nepokračovala, dokud nebyl postaven most přes Vltavu. Z pražské strany byla dráha vytyčena ze Smíchova jihozápadním směrem podél meandrů Berounky ke Karlštejnu, Berounu, Zdicím a Hořovicím. Ne všechna města, například Zdice a Žebrák, přijímala železnici s nadšením. Od Prahy projela první lokomotiva touto tratí nenápadně dne 29. června 1862.
Rekonstrukce podoby lokomotivy Plzeň-Smíchov z roku 1862
Provoz nádraží na Smíchově slavnostně zahájila společnost České západní dráhy dne 14. července 1862 jízdou vlaku se dvěma lokomotivami a 24 vozy z tehdy samostatného Smíchova do Plzně a zpět. Den po slavnostní jízdě, 15. července 1862, bylo nádraží České západní dráhy na Smíchově předáno veřejné dopravě. První dva roky jezdily na trati Praha-Plzeň-Brod nad Lesy dva vlaky v každém směru; ranní odjížděl z Prahy v půl desáté a večerní v půl deváté. Tehdejšímu počtu cestujících, přibližně 290 denně, to zcela postačovalo. Až v roce 1864 byla zavedena třetí dvojice osobních vlaků. Jízda osobního vlaku ze Smíchova do Plzně trvala necelé tři a půl hodiny s dvanácti zastávkami; první byla zastávka Chuchle, druhou stanicí byl Radotín. (Dnes je doba jízdy kratší jen o půl hodiny, ovšem se třiceti zastávkami.) O pěkných nedělích a svátcích vypravovaly ze Smíchova i zábavné vlaky do Chuchle a na Karlštejn za poloviční jízdné.
Za První republiky
O rozsahu provozu po zahájení dopravy vypovídá počet vozidel: 24 lokomotiv, 80 osobních a 709 nákladních vozů. O rok později přibyly tři lokomotivy a několik nákladních vozů – s tímto vozovým parkem pak dráha s minimálními doplněními vystačila po celé desetiletí.
Společnost sice nikdy nedosahovala mimořádně vysokých zisků, přesto se jí dařilo a dokonce patřila k největším daňovým poplatníkům na Smíchově. Zároveň se potýkala s provozními i ekonomickými problémy a nakonec byla zestátněna v rámci tehdejší politiky c. k. rakouských státních drah (kkStB), které postupně přebíraly soukromé tratě.
Za První republiky
V roce 1872 byla dokončena spojovací trať s Nádražím císaře Františka Josefa (dnešní Hlavní nádraží), současně sem ústila Buštěhradská dráha (Praha-Kladno-Rakovník, Pražský Semmering od roku 1872) a od roku 1873 také Pražsko-duchcovská dráha (Praha-Duchcov-Most), určená především pro dopravu uhlí. První větší úpravy nádraží proběhly v roce 1888, kdy byla od 1. října zavedena pravidelná osobní doprava na nádraží Františka Josefa I. O šest let později byla dráha zestátněna a od roku 1895 nesla stanice název Smíchov, i když mezi lidmi se jí ještě dlouho říkalo Západní nádraží. V roce 1901 byla vybudována také druhá traťová kolej Praha hlavní nádraží - Praha-Smíchov. Stavitelem i provozovatelem byly KkStB - Kaiserlich-königliche Österreichische Staatsbahnen (Rakouské státní dráhy). Ve dvacátých letech 20. století došlo k částečné elektrifikaci nádraží s cílem omezit provoz parních lokomotiv.
Naproti nádražním budovám
Císařská a královská privilegovaná Česká západní dráha (BWB), významné spojení mezi Prahou a Fürth im Wald (od roku 1862), provozovala řadu parních lokomotiv, většinou vyrobených společností Sigl ve Vídni a Wiener Neustadtu.
...a je tady elektrika!
Vozový park České západní dráhy zahrnoval:
BWB I (později kkStB 22): osobní lokomotivy typu 1B, často přezdívané „Pfeil“ (Šíp), dodané společností Sigl, které v prvních letech tvořily základ expresní a osobní dopravy.
BWB II (později kkStB 32): nákladní lokomotivy typu C, rovněž od společnosti Sigl.
BWB III (později kkStB 32): pozdější dodávky nákladních lokomotiv, některé z Wiener Neustadtu.
Dvacátá léta
Česká západní dráha (Böhmische Westbahn) pořizovala lokomotivy odpovídající standardním konstrukcím rakouských soukromých železnic 60. let 19. století. Po znárodnění železnice v roce 1894 (trať se později stala součástí kkStB) byly lokomotivy začleněny do rakouského systému označování. Hlavní dílna BWB se nacházela v Plzni, kde probíhala údržba lokomotiv. Od roku 1918 vše spadalo pod Československé státní dráhy (ČSD).
Pohled na nádraží v roce 1925
A dnes, díky neustávajícímu pokroku a také částečně kvůli současnému nepochopitelnému bourání historických staveb, nezbylo z někdejší malebné nádhery NIC! Kočáry už dávno zmizely z dlážděných ulic a páru nahradila elektřina. Nežijeme v době klidu a jistoty, kdy se stavěly i nádražní budovy s půvabem a krásou. Zůstaly jen fotografie jako tiché memento doby, která sice směřovala k pokroku, ale stále ještě s rozumnou mírou. Nám je určeno žít ve zrychleném tempu a budovat strohé a studené mnohoúčelné megalomanské stavby, ale bez půvabu a krásy, protože tento pokrok už nezastavíme...
Poděkování AI za oživení starých časů:)
Kamil Kristen Brzák
Staré dobré smíchovské nádraží...
V době kočárů a parních strojů, kdy se cestovalo vlakem ve slavnostním oblečení, a dámy nosily klobouky, vzniklo na předměstí Smíchova (městem od roku 1903, součástí Prahy od roku 1922) nové elegantní nádraží České západní dráhy.
Kamil Kristen Brzák
Počmáraná země: Zvykli jsme si na vandalismus jako na normu
Už přes třicet let si zvykáme na něco, na co bychom si rozhodně zvykat neměli. Na počmárané zdi, vlaky, mosty, památky i tichá zákoutí krajiny. Děláme, že se nic neděje. Mlčíme. Zvykli jsme si. A to je patrně ten největší problém.
Kamil Kristen Brzák
Pozdrav z „Weltrus“ aneb Půvab starých pohlednic
...zastavme se u toho malého kousku papíru zvaného pohlednice, ať pocítíme dotek starých časů, lidskou dokonalost, dobu, která rodila vynálezy... Pohlednice se zrodila v čase velkých změn, aby zachytila hmotnost své doby.
Kamil Kristen Brzák
Ten starý park, jenž lásku naši znal…
VRCHLICKÉHO POEZIE A DNEŠEK. Básník, spisovatel, dramatik, překladatel a jeho milované Veltrusy, zádumčivý a melancholický park.
Kamil Kristen Brzák
Jen tak, prostě taková úvaha o smutném dnešku...
Myslím, že by se naše republika měla jmenovat jinak. Ne Česká republika nebo fádně „Česko“, ale zkráceně – jako dříve, jen s trochou více slov. Tedy: ČDKR! Nic vám to neříká? No přece: Česká developerská konzumní republika.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Letečtí záchranáři hasičů z Brna mají za sebou perné dny, zasahovali i u Morávky
Letečtí záchranáři brněnských hasičů mají za sebou perné dny, zasahovali například u rozsáhlého...
Institut pro spolupráci a rozvoj Jih-Jih při Pekingské univerzitě slaví 10 let přeshraničního vzdělávání
Nealko koktejly jsou jasný trend. Světový šampionát v míchání ovládl Čech
Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink se o víkendu konalo v...
Harry Potter míří do Prahy, fanoušci vstoupí do Bradavic už v srpnu. Známe podrobnosti
Do Prahy míří svět, kde si můžete sáhnout na kouzla, která dosud existovala jen ve filmech nebo...
- Počet článků 26
- Celková karma 13,26
- Průměrná čtenost 312x