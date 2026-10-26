Sladký loupáček: Česká klasika, kterou milujeme už desítky let
Měkký, lehce sladký, zlatavý rohlíček posypaný mákem, který se při správném upečení krásně „loupe“ po vrstvách. Pro mnoho lidí je to chuť dětství, výletů, školních svačin a nedělního rána.
Ale odkud se vlastně vzal? A proč se mu říká právě loupáček?
Odkud loupáček pochází?
Loupáček má kořeny ve staré středoevropské pekařské tradici. Jeho historie je spojená s kynutým pečivem, které se v různých podobách peklo v českých zemích, Rakousku, Německu i dalších částech střední Evropy. Přesný okamžik, kdy vznikl první český loupáček v dnešní podobě, ale známý není.
Polský rogalik s makiem
S loupáčkem a jeho rakouským předchůdcem, Kipferlem, je spojená známá legenda. Podle ní začali vídeňští pekaři po vítězství nad Turky při druhém obléhání Vídně v roce 1683 péct pečivo ve tvaru osmanského půlměsíce. Pekaři prý pracovali brzy ráno, a když při kopání tunelů pod městskými hradbami zaslechli Turky, upozornili obránce města. Vídeň byla zachráněna a pekaři měli na památku vítězství vytvořit pečivo ve tvaru půlměsíce. Je to krásná historka, ale věřte jí...
Kipferl byl znám už několik století před obléháním Vídně, takže rok 1683 pravděpodobně nebyl jeho skutečným počátkem. Vítězství nad Osmany mohlo spíš přispět k jeho oblibě a pozdějšímu symbolickému výkladu jeho tvaru.
Mohnhörnchen
V rakouském prostředí se Kipferl pekl z kynutého těsta, někdy obohaceného máslem nebo jiným tukem. Během 19. století se jeho příbuzné podoby rozšířily i mimo střední Evropu. Rakouský pekař August Zang například přenesl vídeňské pekařské postupy do Paříže, kde se z této tradice postupně vyvinula podoba croissantu, jakou známe dnes.
Český loupáček ale zůstal mnohem blíž tradičnímu kynutému pečivu. V českých zemích se postupně ustálil jako sladké jemné pečivo, které se peklo ve tvaru rohlíčku a nejčastěji se sypalo mákem.
Proč se vlastně jmenuje loupáček?
Název je odvozený od slova loupat. A nejde jen o nějakou slovní hříčku.
I takto může vypadat loupák z Východu
Loupáček se vyrábí tak, že se těsto vyválí, případně potře tukem a následně se stáčí. Právě způsob, jakým se těsto při výrobě skládá a roluje, vytváří uvnitř jemnou vrstevnatou strukturu. Po upečení se pak jednotlivé vrstvy dají od sebe oddělovat – tedy loupat.
Dřív se podobným způsobem vyráběl i obyčejný rohlík. Z těsta se vytvořila placka, která se následně srolovala do výsledného tvaru. Na tom, jak pevně a jakým způsobem byla srolovaná, záviselo, jak dobře se potom pečivo loupalo.
A právě to jsme jako děti milovali. Loupání po vrstvách byla vlastně malá zábava navíc. Člověk mohl loupáček sníst najednou, ale stejně tak si ho mohl postupně rozebírat vrstvu po vrstvě. Někteří pekaři na to dnes ale zjevně zapomínají…
Loupáček v českých zemích
V 19. století se loupáček stal součástí tradice jemného pečiva v českých zemích, které byly součástí Rakouského císařství a později Rakouska-Uherska. Středoevropské pekařské vlivy se přirozeně prolínaly a podobné druhy pečiva se objevovaly v různých zemích monarchie.
Naša makovka alebo lúpačka... ale jak loupat?
Loupáček se postupně stal běžnou součástí českého jídelníčku. A jeho velká éra přišla hlavně ve 20. století. V období socialismu patřil mezi běžné pečivo, které člověk našel prakticky v každé pekárně. Školní svačina, výlet, rychlá snídaně nebo něco dobrého ke kakau či čaji – loupáček byl jednoduše po ruce. Kvalita se samozřejmě lišila podle pekárny a doby, ale samotné pečivo zůstalo pevnou součástí české každodennosti. Právě proto ho má tolik lidí spojený s dětstvím. Já si ho dokonce už jako dítě rozpékal v troubě a jedl ho ještě teplý.
Z čeho se loupáček peče?
Na rozdíl od francouzského croissantu je český loupáček založený především na kynutém těstě. Je jednodušší a dobře se hodí i pro domácí pečení.
Základ tvoří hladká mouka, vlažné mléko, máslo, cukr, vejce, droždí, špetka soli a vanilkový cukr. Navrch samozřejmě patří mák.
Recepty se můžou lišit. Někdo přidává víc másla, jiný používá sádlo nebo jiný tuk. Právě tuk a způsob zpracování těsta mají velký vliv na to, jestli bude loupáček skutečně vláčný a půjde pěkně loupat.
Mohnhörnchen - Hamburg
A tady je taky jeden z problémů dnešních loupáčků.
V supermarketech a velkovýrobě se často používají různé pekařské zlepšující prostředky, aby pečivo déle vydrželo, mělo stále stejný tvar a bylo levnější na výrobu. Místo tradičního tuku se navíc používají rostlinné tuky. Výsledek může být na pohled pěkný, ale k chuti a struktuře tradičního loupáčku má většinou dost daleko.
Kdo chce opravdu dobrý loupák, bude ho proto možná muset chvíli hledat. V některých tradičních pekárnách se ale stále vyrábí ručně a podle receptur, které mají k původnímu pečivu mnohem blíž.
...no, nevím, nevím...
Jaké jsou dnešní loupáčky?
Základem zůstává klasika s mákem, ale dnes najdeme i řadu dalších variant. Loupáček může být plněný tvarohem, marmeládou, čokoládou nebo ořechy. Existují taky různé moderní, a dokonce i slané varianty.
Přesto má klasický makový loupáček něco, co se těžko nahrazuje. Jeho kouzlo není ve složitosti. Je to obyčejné kynuté těsto, trochu cukru, tuk a mák. A přesto z toho vznikne pečivo, které má svou vlastní chuť i charakter.
Mají někde jinde něco podobného?
Loupáček tak, jak ho známe u nás – tedy sladké, jemné kynuté pečivo ve tvaru rohlíčku s bohatým posypem máku – je velmi úzce spojený s českým a středoevropským prostředím. Podobné varianty najdeme po celé střední a východní Evropě.
Na Slovensku se mu říká lupáčik nebo lupačka, v Rakousku a Německu je to vedle už zmíněného Kipferlu také Briochekipferl, Mürbes Kipferl (Wiener Mürbe), Mohnkipferl nebo Süßes Mohnhörnchen. V Maďarsku na něj narazíte pod názvem tejes kifli, v Polsku jako rogal maślany, rogalik s makiem či rogal Świętomarciński a v Rusku jako rogalik (рогалик).
Ten správný tvar, a křupající!
Na rozdíl od českého loupáčku, který má vždy stejnou a jednoznačně rozpoznatelnou podobu, se zahraniční varianty můžou tvarově lišit a často se pečou i s nejrůznějšími náplněmi.
Proč nikde není úplně stejný loupáček?
Rozdíl je hlavně ve formátu a způsobu, jakým se pečivo jí.
Český loupáček je jednoduchá porce do ruky. Je malý, zahnutý, sladký a člověk ho může sníst cestou, ke snídani nebo ke kávě. V jiných zemích se podobné těsto a mák často proměnily v záviny, velké pecny nebo složitější pletence, které se krájejí na plátky.
A pak je tu právě ona „loupací“ tradice.
Český loupáček je zajímavý tím, jak se při správném zpracování těsta jednotlivé vrstvy oddělují. Je to vlastnost, která není založená jen na receptu, ale především na způsobu, jakým pekař těsto vyválí, potře a stočí.
Proto může mít člověk dva loupáčky ze stejného těsta a jeden se bude krásně loupat, zatímco druhý bude jen obyčejný sladký rohlík.
Proč loupáček nikdy nevyjde z módy?
Možná právě proto, že se kolem něj nic složitého nevymýšlí.
Loupáček spojuje několik generací. Pro jedny je symbolem dětství, pro jiné školních svačin, výletů, babiččiny kuchyně nebo ranní návštěvy pekárny.
Není přehnaně sladký, uvnitř je vláčný, nahoře má zlatavou kůrku a hlavně – když se opravdu povede – krásně se loupe.
Právě v tom je jeho kouzlo. Není to croissant, není to vánočka ani makový závin. Je to prostě loupáček.
A možná právě proto přežil tolik desetiletí a pořád se vrací do českých pekáren.
Příště, až půjdete kolem pekárny a ucítíte jeho vůni, zkuste se na chvíli zastavit. Za tím obyčejným makovým rohlíčkem je kus středoevropské pekařské tradice, rakouské minulosti, české každodennosti a vzpomínek několika generací.
Kamil Kristen Brzák
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