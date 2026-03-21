Pozdrav z „Weltrus“ aneb Půvab starých pohlednic
Do jejího povrchu se vtiskly i slavné vynálezy, chvíle, u kterých byl člověk poprvé. Dýchá na nás dědictvím několika pokolení a jako poselství krásy a kvality je protkána nostalgií Rakousko-Uherského mocnářství, času, který ještě neznal slova Sarajevský atentát, světová válka, samostatnost a okupace… I přes svoji pozdější černobílou zajímavost, ale i všednost a běžný barevný ofset dnešních dnů, již nikdy nedosáhne své dokonalosti z časů „Belle Epoque“. Ty nejlepší chvíle totiž pohlednice prožila…než nám zabili Ferdinanda. Stačila zachytit celý svět i dnes neexistující místa. Stala se pro nás svědkem urbanistických a architektonických změn krajin, řek, památek a měst. Dala nám nahlédnout do mezilidských vztahů a díky odvěké touze po komunikaci, nasála do sebe miliony životů, jejich pocity, úsměv, pláč i úctu jednoho k druhému a také „sny“, někdy tajně ukryté pod lehce „odlepitelnou“ známkou našeho milovaného císaře Františka Josefa… Podala nám svědectví o všem, co obklopovalo společnost své doby. Díky vynálezcům, vydavatelům a tiskařům nám zůstala až do dnešních dnů, jako dědictví „nesmrtelnosti“ starých časů. Je už jen na nás, objevit kouzlo starých pohlednic i jejich hodnotu a poslat to dávné poselství historie zase dál…
Ale než to všechno objevili předchozí generace, padlo na oltář této „vědy“ asi slušně hektarů lesa, protože pohlednice jsou hlavně papírové. Některé však byly vyrobené také s pomocí částí dřeva, plastu, kovu, skleněné drtě, textilu, zlaté a stříbrné folie i lidských či umělých vlasů v případě portrétů dívek a žen. Vzhledově, tedy graficky a tematicky upravené, byly pohlednice plastické, reliéfní, s gramofonovým nosičem, např. se zvukem zvířat, mechanicky pohyblivé, prostorové, skládací, s otvory na prsty a jako různá leporela. Zvláštní kapitolou jsou tzv. pohlednice „Proti světlu“, které při přiložení ke světelnému zdroji částečně a někdy i úplně měnily svůj vzhled.
A nesmíme zapomenout, že v pohlednicích se zrcadlí kompletní vývoj tiskařské techniky od litografie, světlotisku, knihtisku až po fotografii i ofset a digitál.
Kromě půvabu přední strany je pozoruhodná i zadní, rubová strana pohlednic. Jedná se o zajímavé oslovení a adresy, které nám dnes dokumentují tehdejší kulturu slova. Často jsou to texty o lásce, přátelství či různé pozdravy z výletů, z nichž na člověka dýchá úžasná staročeština, jako například oslovení před adresou:
-Spanilomyslné slečně, slečně Josefince Poncové, dceři mlynáře a majitele domu
-Jeho vysokoblahorodí, Slovutný pán, pan PhDr. Josef Nový, c. k. vládní rada a velezasloužilý ředitel českého gymnázia
-Velectěná paní Marie Sedláčková, choť kontrolora elektrických drah
-Vážený pán, p. Robert Horáček, technický adjunkt cukrovaru, ku laskavému odevzdání Slečně Marušce Bílkové
-Ctěná slečna Mařenka Deutschová, ve stánku sodovky na hlavní cestě v městském sadě v Praze, Království České
-Velevážená paní paní „Kytička“ Friedrichová, choť knížecího správce
A kapitolou sami o sobě jsou pohlednice zasílané komorníkovi hraběte Chotka, Josefu Němečkovi. Nejprve Ctěný pán komorník, později Velectěný pán, komorník hraběte Chotka ve Veltrusých (!) na státní dráze a konečně Blahorodý pan, jak jej oslovoval jeho pán.
A když už jsme na veltruském zámku, nelze nepřipomenout oslovení ženy zámeckého kočího, a to: Vážená paní Filomena Domorádová, choť kočího v zámku ve Veltrusích u Prahy (nad Vltavou) a také pozdravy hraběte Arnošta Chotka svému kočímu Domorádovi i na frontu první světové války, a to česky!
Téměř nádech dobrodružství a tajemna mají také texty pod známkami o kterých věděl jen odesilatel a adresát.
Zde jsou některá z nich:
Ve čtvrtek ve 1/4 9 pod nádražím. Můžete? Líbá Pepek.
Miluji Vás upřímně z lásky věrné. Posílám mnoho hubiček.
3 pusy, 100 pus, 500 pus, 100000 pus, máš jich dost? Já Ti pošlu ještě.
Stýská se mi po Tobě, je mi tak smutno, tak hrozně smutno.
Nebýt dnes jen hrstky sběratelů veltruských pohlednic, nedochovala by se nám atmosféra již zaniklé Čínské bažantnice, zahradnické úpravy čestného dvora, oranžerie a domku zahradníka, mlýnské i hotelové podoby Červeného mlýna, a také jeden zajímavý detail na hlavní zámecké budově…, to když hrabě Arnošt Chotek, kolem roku 1918, uvažoval o rehabilitaci původní barokní podoby zámku. Ta byla nakonec realizována až před rokem 2000, ale to je již jiná historie pohlednic, papírků, které měnily svět.
Kamil Kristen Brzák
