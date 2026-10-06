Německo - evropské prokletí?
Když v roce 1419 začaly v Čechách husitské války, žádné Německo v dnešním smyslu ještě neexistovalo. České země však už tehdy stály uprostřed mocenského prostoru, který měl na jejich osudy po staletí zásadní vliv. Byl to prostor Svaté říše římské, tvořený desítkami knížectví, biskupství, svobodných měst a dalších území. Nebyl jednotným státem a už vůbec ne nějakým předobrazem pozdějšího Německa. Přesto se v něm postupně soustřeďovala moc, která měla zásadně ovlivnit dějiny střední Evropy.
Kořeny tohoto vývoje sahají do 10. století. Po vítězství Oty I. nad Maďary v roce 955 se jeho moc výrazně upevnila a český kníže Boleslav I. se dostal do jeho politické sféry. České knížectví nebylo německou zemí, ale jeho panovník musel s říšskou mocí počítat. Podobně se vyvíjelo i území na východ od dnešního Bavorska, z něhož se později stalo Rakousko.
Ve 12. století se vztahy mezi českými panovníky a říší ještě prohloubily. Když císař Fridrich Barbarossa v roce 1158 udělil Vladislavovi II. královský titul, nešlo o žádný pokus o poněmčení Čech. Císař potřeboval spojence a český panovník byl pro něj důležitým hráčem ve středu Evropy. České země přitom nebyly pouze pasivním objektem německé politiky. Jejich panovníci se sami účastnili říšské politiky a někdy v ní hráli velmi významnou roli.
Svatá říše Římská národa německého (cca 300 zemí)
Ve 12. a 13. století zároveň pokračovalo osidlování dosud řidčeji obydlených oblastí českých zemí. Čeští panovníci, šlechta i církev podporovali příchod německy mluvících osadníků, kteří přinášeli nové způsoby hospodaření, řemesla i městské právo. Vznikala města a celé nové sídelní oblasti. Tento proces později dostal označení německá kolonizace, ale jeho tehdejší význam byl především hospodářský. Středověký člověk ostatně nepřemýšlel o národnosti stejným způsobem jako Evropan 19. století.
České země navíc nebyly vůči říši jen v postavení podřízeného souseda. Za Lucemburků se jejich význam ještě zvýšil. Karel IV. byl nejen českým králem, ale také římským králem a císařem. Praha se za jeho vlády stala jedním z nejvýznamnějších center celé říše. V této době tedy nebylo možné jednoduše říci, že „Německo vládlo Čechám“. Český král byl sám jedním z hlavních představitelů říšské politiky.
Rýnský spolek 1806-13 (43 zemí)
V 15. století však v paměti zůstávají hluboce zapsány ničivé vpády především německých křižáckých vojsk během husitských válek. V této době německé státy nejednají jako jeden muž, ale jako pragmatičtí sousedé, kteří řeší vlastní zájmy. Husitství bylo pro okolní německé knížecí dvory nejen náboženskou kacířskou hrozbou, ale především sociální a politickou nákazou se strachem z revoluce. Sasko a Bavorsko, jako přímí sousedé nesli hlavní tíhu husitství. Zajišťovali křížové výpravy, ale často selhávali kvůli nejednotnosti a vzájemné nevraživosti. V této době se však rodí nová síla. Za vojenské zásluhy získal Zikmundův věrný spojenec Fridrich I. Hohenzollernský v roce 1415/1417 Brandenburské kurfiřtství. Zde začíná vzestup rodu, který o 300 let později přivede na scénu Fridricha Velikého.
Poměry se začaly měnit v dalším století. Roku 1526 nastoupil na český trůn Ferdinand I. Habsburský a české země se dostaly do stále těsnějšího svazku s habsburskou monarchií. Ani ta však nebyla německým státem. Habsburské soustátí bylo mnohonárodní a zahrnovalo české a rakouské země, Uhry i další území. Jeho politickým centrem byla Vídeň, nikoli nějaký německý národní stát.
Německý spolek 1815-1866 (38 zemí)
Další velký otřes přinesla reformace. Po vystoupení Martina Luthera v roce 1517 se říše začala dělit nejen politicky, ale také nábožensky. Jednotlivá knížata sledovala vlastní zájmy a náboženský konflikt se rychle proměňoval v zápas o moc a majetek. Augšpurský mír z roku 1555 sice přinesl dočasné uklidnění, ale rozpory nezmizely.
Jak složité byly tehdejší poměry, ukázal i vpád pasovských vojsk do Prahy v roce 1611. Vojsko pasovského biskupa Leopolda Habsburského bylo použito v dynastickém zápasu kolem císaře Rudolfa II. a jeho bratra Matyáše.
Severoněmecký spolek 1867-1871 (24 zemí)
Ještě horší situace přišla o několik let později. Pražská defenestrace roku 1618 odstartovala konflikt, který se postupně změnil v celoevropskou Třicetiletou válku. České země se po porážce stavovského povstání na Bílé hoře ocitly pod pevnou habsburskou kontrolou a válka během následujících desetiletí zpustošila rozsáhlé části střední Evropy.
Vestfálský mír z roku 1648 sice válku ukončil, ale Svatou říši římskou nesjednotil. Naopak potvrdil značnou samostatnost jednotlivých říšských států. Císař zůstal významnou autoritou, jeho skutečná moc však byla omezená. Říše tak zůstávala zvláštním útvarem, který dokázal existovat po staletí právě proto, že nebyl klasickým centralizovaným státem.
Německé císařství 1871-1918 (cca 26 spolkových zemí)
Z této roztříštěnosti však postupně začaly vystupovat nové mocenské státy. Jedním z nich bylo Prusko. Po zkušenostech z Třicetileté války začali braniborští Hohenzollernové budovat silný stát, armádu a centralizovanou správu. V 18. století se Prusko stalo skutečným soupeřem habsburského Rakouska.
Rozhodující zlom přišel v roce 1740. Po nástupu Fridricha II. na pruský trůn vpadla pruská armáda do Slezska, které patřilo Habsburkům. Následovaly slezské války a dlouhé soupeření mezi Berlínem a Vídní. Německý prostor tak získal dva mocenské póly, které proti sobě soupeřily o prvenství.
Německá (později Velkoněmecká) říše 1933-1945
Prusko se přitom neomezovalo pouze na německé země. Společně s Ruskem a Rakouskem se podílelo na dělení Polska v letech 1772, 1793 a 1795. Polský stát tím na více než století zmizel z mapy Evropy. Pro budoucnost německé otázky bylo důležité především to, že Prusko už nebylo pouze jedním z mnoha německých knížectví. Začínalo se měnit v evropskou velmoc.
Svatá říše římská definitivně zanikla v roce 1806 pod tlakem Napoleona. Po jeho pádu vznikl roku 1815 Německý spolek, který však stále nebyl jednotným německým státem. Naopak se znovu otevřela otázka, jak má případné německé sjednocení vypadat.
Existovaly dvě hlavní představy. Velkoněmecká varianta počítala s účastí Rakouska, zatímco maloněmecká koncepce stavěla do čela Prusko a Rakousko z nového Německa vylučovala. Pro české země byla otázka mimořádně důležitá. Pokud by zvítězila velkoněmecká představa, mohly se ocitnout uvnitř německého politického celku. Pokud zvítězí Prusko, zůstaly by součástí habsburské monarchie.
Rozhodnutí nakonec padlo na bojišti. V roce 1866 porazilo Prusko Rakousko v bitvě u Hradce Králové. Rakousko bylo z německé politiky vytlačeno a cesta k pruskému sjednocení německých zemí se otevřela.
O pět let později vzniklo Německé císařství. Bismarck sjednotil většinu německých států kolem Pruska a z dosavadní roztříštěnosti se zrodila nová evropská velmoc. Německo už nebylo jen prostorem desítek knížectví. Stalo se jednotným státem s rychle rostoucím průmyslem, početnou armádou a stále větším politickým vlivem.
Autor velkého evropského problému! Mistr Bismarck!
Právě tady se německá otázka začala měnit. Po staletích, kdy byla hlavním problémem německého prostoru roztříštěnost, se najednou objevila otázka opačná: co udělá s Evropou Německo, které je příliš silné na to, aby je bylo možné přehlížet?
Na konci 19. století se německá politika stále více opírala o nacionalismus a soupeření velmocí. Německo vstoupilo do koloniálního soupeření a jeho vztahy s Francií, Ruskem a Británií se postupně zhoršovaly. V roce 1914 pak Evropa vstoupila díky této politice do první světové války.
Ještě radikálnější podobu dostala německá moc po roce 1933. Nacistický režim Adolfa Hitlera spojil agresivní nacionalismus s rasovou ideologií a představou německé nadvlády nad velkou částí Evropy. Sudetoněmecká otázka se stala jedním z nástrojů, které nacistické Německo využilo proti Československu. Konrad Henlein a Sudetoněmecká strana získali v roce 1938 podporu naprosté většiny německých voličů v pohraničí a Hitler tento konflikt využil k prosazení Mnichovské dohody a následnému rozbití Československa.
Následovala okupace českých zemí, válka a zločiny nacistického režimu, jejichž důsledky poznamenaly Evropu na celé generace. Po válce pak přišel odsun většiny německého obyvatelstva z Československa. Česko-německé vztahy tím získaly další bolestivou kapitolu, která se neuzavřela ani po skončení války.
Po roce 1945 se však Německo změnilo zásadně. Spolková republika Německo vznikla v roce 1949 a postupně se stala jedním z pilířů západní Evropy. Norimberské procesy potrestaly hlavní představitele nacistického režimu, ale německá společnost se s vlastní minulostí vyrovnávala dlouho a nerovnoměrně. Významným mezníkem byly mimo jiné frankfurtské procesy s personálem Osvětimi v 60. letech.
Západní Německo se mezitím pevně zapojilo do evropské integrace. Z někdejšího nepřítele se stal jeden z hlavních motorů evropského projektu. Po sjednocení v roce 1990 se Německo stalo hospodářsky nejsilnější zemí Evropské unie a Berlín znovu získal významné postavení v evropské politice.
Tady se však objevuje další zvláštní obrat německých dějin. Země, která v první polovině 20. století zneužila svou sílu k agresivní expanzi, začala po roce 1945 svou politiku stavět mimo jiné na odmítnutí militarismu, nacionalismu a mocenské politiky. Tento vývoj byl z historického hlediska pochopitelný. Zároveň ale přinesl nový problém: jak má velká evropská mocnost používat svou sílu, aniž by se znovu stala hrozbou pro své okolí?
Debaty kolem německé politiky se výrazně vyhrotily během migrační krize v roce 2015. Vláda Angely Merkelové tehdy zvolila politiku, která umožnila vstup velkého počtu migrantů a uprchlíků do Německa. Merkelová svou politiku hájila známou větou „Wir schaffen das“. Její zastánci ji vnímali jako humanitární a evropskou odpověď na mimořádnou situaci, kritici naopak upozorňovali na problémy s kontrolou hranic, integrací a bezpečností. Jisté je, že tato otázka výrazně ovlivnila německou i evropskou politiku a přispěla k růstu politického napětí.
Německá otázka se tím neztratila. Jen změnila podobu.
V 10. století šlo především o to, jakou moc bude mít římský císař nad střední Evropou. Ve středověku o vztah českých zemí k říši. V 18. století o soupeření Vídně s Berlínem. V 19. století o to, zda bude Německo sjednoceno kolem Rakouska, nebo Pruska. Ve 20. století pak Evropa poznala, co může znamenat německá moc spojená s agresivní ideologií.
Dnešní problém je jiný. Německo už není státem usilujícím o územní expanzi. Jeho vliv stojí především na ekonomické síle, postavení v Evropské unii a schopnosti ovlivňovat evropská rozhodnutí. Otázkou proto není, zda bude Německo Evropě vládnout silou, ale jakou politiku bude jako nejsilnější evropská ekonomika prosazovat a jak bude hledat rovnováhu mezi vlastními zájmy, evropskou spoluprací a odpovědností vůči svým sousedům.
Dějiny německé otázky tak nejsou jednoduchým příběhem o věčné německé agresivitě. Stejně tak ale nejsou příběhem o tom, že se všechno po roce 1945 definitivně změnilo. Je to spíš příběh několika velmi rozdílných podob německé moci – od roztříštěnosti přes prudký vzestup až po dnešní ekonomickou a politickou převahu i nejistotu.
A právě proto má smysl se k němu vracet. Protože střední Evropa se od německého prostoru nikdy úplně oddělit nemohla. A je velmi pravděpodobné, že ani v budoucnu nebude.
Bylo by proto dobré vědět, co vlastně chce dnešní Německo. Země, ve které má už zhruba 20 procent obyvatel zkušenost s migrací a ve které dnes žije kolem 8 milionů muslimů, se za poslední desetiletí změnila možná více, než si u nás vůbec připouštíme. Jakou podobu bude mít její politika v příštích letech? A především – co vlastně chce dnešní Německo a kam chce Evropu svou politikou dovést? Zkrátka a dobře – máslo na hlavě není žádná legrace, zvlášť když už se začíná povážlivě rozpouštět.
Mapy: TRAJAN 117
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