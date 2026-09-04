Mystifikace turistů aneb Pohlednice z neexistující Prahy
Královská cesta na Pražský hrad. Dvacet, nebo spíš padesát prodejen suvenýrů nacpaných v Celetné, Havelské a Karlově ulici. Možná by se těmto historickým tepnám mělo v dnešní době říkat Kýčová, Suvenýrová a Turistická ulice. Jeden z důvodů, proč nemusím Staré Město.
Podle průzkumu trhu hrají v této cenové kategorii významnou roli obchody provozované obchodníky z Vietnamu, Bulharska a zemí bývalé Jugoslávie, ale nejvyšší cenovou hladinu vykazují provozovny vietnamských obchodníků. Za pohlednici, která se běžně prodává za 10 Kč, maximálně za 25 Kč, chtějí 49,90 Kč! O cenách dalších suvenýrů raději nemluvě. Magnetka nakoupená v Číně stojí kolem 5 Kč a prodává se za 60 Kč! Hlavnímu městu to na mezinárodní pověsti rozhodně nepřidává, naopak.
Vrcholem všeho je ovšem prodej pohlednic Prahy neobvyklého tvaru. Grafika je parádní, líbí se mi! Zajímavé na těchto pohlednicích je, že nemají uvedené údaje o vydavateli ani o autorovi fotografií. S největší pravděpodobností se jedná o čínskou výrobu. Ale úplně nejzajímavější je autor fotografií. Je to totiž umělá inteligence!!! Ano, patrně první případ, kdy AI vstoupila do světa pohlednic a „zdarma“ připravila kolekci pohledů na starou Prahu.
Najděte 10 i více chyb:)
Na tom by možná nebylo nic problematického, kdyby si AI, jak to má ostatně ve zvyku, neupravila fotky podle svého. Takže se v Praze prodávají pohlednice neexistující Prahy. Turistům se tak nabízí obraz města, který s realitou nemá mnoho společného. A nic se neděje. Praha se nebrání, jako by jí to bylo úplně ukradené. Na Magistrátu, na Praze 1 a v Pražské informační službě (pardon, jsme světoví, takže: Prague City Tourism) o tom patrně vůbec nevědí. Je velká škoda, že neexistuje funkce morálního kontrolora. Prodej pohlednic neexistující Prahy za 50 Kč (ti slušnější je prodávají za 25 Kč) za kus je minimálně morální podvod.
Na vině je tak trochu i tato uspěchaná doba s uspěchanými turisty. Ti si koupí suvenýr a už neřeší, zda vyjadřuje realitu místa. A prodejci? Těm je úplně jedno, co prodávají; jim nejde o Prahu ani o turisty. Jde jim jen o peníze, lépe řečeno: o prachy!
Jako vydavatel pohlednic a jejich sběratel jsem naprosto v šoku, ale zároveň jsem si pohlednice koupil (za těch 25 Kč za kus – logicky), protože mají svoji výpovědní hodnotu o divné době, ve které byly vyrobeny. Něco jako nechtěný kaz na známce. A tak do budoucna není vyloučeno, že mladí začnou sbírat AI pohlednice s neexistujícími pohledy na turistická místa jako určité rarity. Třeba to přiměje překupníky historických pohlednic k zamyšlení nad přepálenými cenami jejich pohledů a zachrání to další obor sběratelství, který je kvůli nim na pokraji vyhynutí.
Tisíce nápadů, tisíce podvodů...
Když dojdete na konec těch ulic, toho divného, bizarního divadla, uvědomíte si, že něco není v pořádku, ale zároveň víte, že se to nezmění, že to nikdo nezmění. Doba si to „své“ prostě pohlídá…
A co na to zákon? Je vůbec v pořádku prodávat pohlednici, na jejíž zadní straně není uvedeno vůbec nic – žádný vydavatel, autor fotografie ani výrobce? A pokud jde navíc o pohlednici vytvořenou umělou inteligencí, není pro kupujícího přinejmenším zavádějící, když se z ní tváří skutečná Praha, přestože některé její části ve skutečnosti nikdy neexistovaly?
Proč se tedy v Praze prodávají pohlednice bez údajů? Spousta masových suvenýrů se tiskne hromadně v zahraničí pro mezinárodní sítě a české údaje tam prostě chybí. Úřady navíc u drobných suvenýrů málokdy provádějí cílené kontroly, pokud je nikdo výslovně neudá kvůli porušení autorských práv. Zůstává tak otázka, zda je vůbec v pořádku, aby se takové pohlednice bez jakýchkoli údajů veřejně prodávaly.
Tak, noví sběratelé absurdní doby, vzhůru do komerčních ulic…
Kamil Kristen Brzák
Opravdu škoda slov...
Po zhlédnutí výstavky „slov škoda“, jsem byl sice kapánek pohoršen, ale když si uvědomíte, že se jedná o konkrétní osobní-vnitřní obrazové výpovědi pacientů psychiatrické léčebny v Bohnicích, pak vám to dává smysl.
Kamil Kristen Brzák
Když se národ pomalu vzdává svého jazyka...
Svět se kolem nás intenzivně mění, v některých věcech snad jako nikdy předtím. S tím se mění i náš vztah k naší historii, kultuře a jazyku. Pomalu a jistě se ztrácí mnohé hodnoty, které tvořily českou společnost po dlouhá staletí.
Kamil Kristen Brzák
Ondřejský kříž zámku Veltrusy: Unikátní barokní architektura s vídeňskou inspirací.
Zámek Veltrusy je vzácným příkladem barokního umění, jak ve své původní podobě jako Lusthaus - letohrádek, tak i po provedených rozsáhlých stavebních úpravách.
Kamil Kristen Brzák
Chceme telenovelu a nebo historii?
Dnešní zámecké prohlídky mají poslední dobou jedno společné. Místo hlubšího poznávání slohových období a řemeslné krásy interiérů se stávají oslavou příběhů jejich majitelů – často na úkor uměleckého a historického kontextu.
Kamil Kristen Brzák
Staré dobré smíchovské nádraží...2 část
V době kočárů a parních strojů, kdy se cestovalo vlakem ve slavnostním oblečení, a dámy nosily klobouky, vzniklo na předměstí Smíchova (městem od roku 1903, součástí Prahy od roku 1922) nové elegantní nádraží České západní dráhy.
|Další články autora
Poznáte, která evropská země má tuto vlajku?
Evropské vlajky mají často podobné barvy i motivy, přesto je každá z nich něčím specifická a...
Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?
Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...
Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí
Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou...
30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller
Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena...
XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun
Nové žďárské stezky vedou po stopách cisterciáků. Potěší pěší i cyklisty
Ač může mít řada lidí spojeny mnichy hlavně s pobytem za zdmi kláštera a modlitbami, ve skutečnosti...
Pečky pozastavily dostavbu tělocvičny za 205 mil. Kč kvůli problémům se základy
Pečky na Kolínsku pozastavily práce na dostavbě tělocvičny a učeben základní školy. Důvodem jsou...
Anonym vyhrožuje bombou v Psychiatrické nemocnici Dobřany, zasahuje policie
Policisté zasahují v budově Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Anonym oznámil na linku 158, že...
- Počet článků 31
- Celková karma 11,13
- Průměrná čtenost 298x