Knižní velkoobchod-Vilímek prohrál svůj boj o architektonickou hodnotu s luxusním hotelem
Ty staré domy už dávno nežijí svým původním životem. Sláva Vilímkova nakladatelství i Knižního velkoobchodu je minulostí a v jeho prostorách postupně nacházely místo nejrůznější provozovny. V jedné části sídlily kanceláře, jinde taneční studio či škola, v přízemí a ve dvoře pak kavárna, která si získala své návštěvníky. Průchod mezi Spálenou a Opatovickou ulicí zůstával otevřený stejně jako před desítkami let a lidé jím dál procházeli, aniž by tušili, kolik příběhů se za jeho zdmi odehrálo.
Původní stav pozdějšího areálu v roce 1856
Když jste vkročili do průchodu těchto domů, šlapali jste nejprve po krásných kočičích hlavách a mířili do vnitřního dvora, kde se čas zdánlivě zastavil. Jen málokdo si ještě uvědomoval, že právě tudy procházely celé generace zaměstnanců slavného nakladatelství – tiskařů, sazečů i obchodníků s knihami. Místo pomalu stárlo, ale stále si uchovávalo něco ze své zvláštní atmosféry.
Vzpomínám, jak jsem jako malé dítě často vyhlížel z okna v Černé ulici nákladní vozy, které do velkoobchodní budovy přivážely knížky. Zastavily u přízemních otevřených rolet, zaměstnanci vysadili na korbu dřevěnou klouzačku a knihy po ní sjížděly až do suterénu. Ihned jsem běžel na místo s dotazem, zda mohu pomoci. Vysadili mě na korbu a já pomáhal s klouzáním knih – a moc rád. Jako odměnu jsem vždy dostal archy, které nejprve ležely na knihách a později skončily v mých rukách. Archy vytištěných stránek knih z rotačky ve velikosti A0. Jó, za socialismu nám stačilo málo a měli jsme radost i z drobností.
Pak jedna doba odešla a přišla druhá. Budova se začala měnit stejně jako celé město. O tom, co všechno následovalo, psát nechci, je to ostuda této země. Když však dnes pozoruji další proměnu tohoto místa, mám pocit, že se neloučíme jen s budovami. Mizí kus světa knih, vzpomínek a tiché atmosféry staré Prahy, kterou už nelze vrátit zpět.
Unikátní pohled na areál v roce 1901. Vpravo část průchodu do Spálené ulice. Ohradní zeď s balustrádou je z části dochována.
Historie areálu Nakladatelství J. R. Vilímek
Nakladatelství J. R. Vilímek patřilo na přelomu 19. a 20. století i v období první republiky k nejslavnějším a nejvýznamnějším nakladatelským domům v českých zemích. Roku 1884 zakoupil Josef Richard Vilímek (1835–1911) dva domy mezi Spálenou a Opatovickou ulicí. V domě ve Spálené ulici (č. 15), kde Vilímek bydlel, bylo později otevřeno knihkupectví, zatímco na zahradě druhého domu (Opatovická 20) vyrostla moderní knihtiskárna. Současně nechal skrz oba objekty zřídit průchod, který spojoval obě ulice.
Svoji první vlastní tiskárnu zřídil již v roce 1872 v domě U Slovanské lípy ve Spálené ulici (dnes budova Soudu) a v roce 1885 ji přenesl do nově vybudovaného ústředí. Ve dvorním zahradním traktu propojovala dům v Opatovické ulici a novostavbu tiskárny dřevěná uzavřená pavláčka s věžičkou v historizujícím slohu (viz foto). Roku 1890 do ní navrhl Mikoláš Aleš emblémy Reprodukční umění a Tiskařství. O rok později přenechal Vilímek svoji firmu svému synovi.
Josef Richard Vilímek mladší (1860–1938) získával první zkušenosti v otcově podniku, avšak stejně jako mnoho mladých podnikatelů své doby vyrazil také na zkušenou do zahraničí. Po návratu převzal již ve svých pětadvaceti letech vedení celé firmy a pustil se do jejího dynamického rozvoje. Nakladatelství pod jeho vedením vydávalo díla takových autorů, jakými byli Karel May, Arthur Conan Doyle či Jules Verne. Založil rovněž úspěšné edice, například Slavní autoři literatur světových a Vilímkovy ilustrované romány. Velkou pozornost věnoval knihám pro děti a mládež i cestopisné literatuře. Sám se navíc autorsky podílel na vydavatelské činnosti. Se svou manželkou absolvoval se vzduchoplavcem Godardem let balonem z Prahy k Baltskému moři, jehož průběh později popsal ve stejnojmenné reportáži.
V roce 1899 postihl podnik ničivý požár, který zničil budovy tiskárny i sklady štočků a rukopisů. Nakladatelství se však podařilo obnovit a dále rozvíjet. Ve druhé polovině 20. let byly budovy i technologie modernizovány.
Novoklasicistní přestavba-přístavba
Roku 1927 koupil Vilímek dva domy, čp. 160 a 161 na nároží ulic Opatovická a Černá (původně Černá 14 a 16). Dal je zbořit a na jejich místě postavila stavební firma ing. Bohumila Belady v letech 1928–1930 výraznou modernistickou budovu charakteristickou půlkruhově vyklenutým nárožím architekta Jana Chládka. Ta byla přistavěna na část původního průčelí Vilímkova domu v Opatovické 20 a stavebně propojena s původními provozy. Na nádvoří Opatovické 20 pak vznikly garáže firmy. Provoz měl nově k dispozici dva suterény, moderní technické vybavení, sazárnu, tiskárnu, knihárnu, sklady a administraci.
Ve vestibulu byla v dřevěné dlažbě zabudována točna na vykládku a nakládku automobilů. Obnoven byl průchod do Spálené ulice. Kanceláře a redakce byly znovu otevřeny v původní budově na nádvoří. Tu nově propojil s bytem trakt s terasou namísto dřevěné pavlače. Celý objekt nakladatelství sjednotily dekorativní prvky – pilastry a kruhové terče. Zdobily čelní zdi i stěny nádvoří a průjezdů původní stavby i vybavení místností. V tiskárně fungovala první rotačka na našem území.
Původní průchod do Spálené ulice. Později garáže firmy
Po únoru 1948 bylo Vilímkovo nakladatelství znárodněno a do prostor se přistěhoval národní podnik Knižní velkoobchod. Budovy s tiskárnou sloužily až do roku 1989 centrální distribuci knih.
Vozový park firmy Vilímek (Opatovická 22)
V roce 2015 schválil náš známý likvidátor památek, Památkový odbor Magistrátu hlavního města Prahy, přeměnu areálu na luxusní hotel. Přitom ještě před několika lety zaznívala ujištění, že z Knižního velkoobchodu hotel v žádném případě nebude. Ministerstvo kultury dokonce prohlásilo areál za památku, to ale nebylo pro majitele příjemné, a tak se zajistilo, aby památkou nebyl!
Dnes už naplno běží „rekonstrukce“ – přestavba, která obnáší ubourání vybraných částí, radikální změnu interiérů, vybudování osmipodlažní novostavby na místě jižního dvorního křídla i nástavbu východního křídla. Průchod mezi Spálenou a Opatovickou ulicí by měl být zachován. Jakou podobu areál nakonec získá a zda si uchová alespoň část své původní atmosféry, ukáže až čas.
Po dokončení přestavby se „Vilímek“ promění ve velkokapacitní hotel se 195 pokoji a 423 lůžky. Součástí budou garáže, restaurace, fitness i wellness. Investorem je společnost Credibilis, a. s., jejímž jediným akcionářem je Raiffeisen - Leasing, s. r. o.
Viz: Odkaz
Každá doba zanechává ve městě svou stopu. Jedny budovy vznikají, jiné mizí a další se proměňují k nepoznání. Areál Vilímkova nakladatelství a pozdějšího Knižního velkoobchodu patřil po více než sto let k místům, kde se psala historie české knihy. Nyní se uzavírá další kapitola jeho příběhu.
Věčně zasněný prostor mezi Černou, Opatovickou a Spálenou ulicí tak navždy ztrácí svého genia loci. Nebyl a nebude jedinou obětí této divné doby...
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