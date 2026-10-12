Kam kráčíš, komunální Praho?
Za čtyři roky snad ti, kteří tentokrát neuspěli, stihli dokončit alespoň něco dobrého. A zbývá jen doufat, že ti nově příchozí nezahodí rozdělanou práci a nezačnou stavět od úplného znovuzrození tam, kde stačilo jen pokračovat.
Spadne nebo nespadne? Dva a půl roku má nádraží nového majitele, ale nic se zatím neděje.
Jak se ti noví či staronoví vládci radnice vlastně zhostí našich nejbolavějších míst?
Zničené Barrandovské terasy moderní pseudoarchitekturou
Jak zastaví chátrající a rozpadající se nádraží Vyšehrad? Dokážou zachránit zničený urbanismus ikonických Barrandovských teras? A co záměrně zdevastovaný průmyslový areál Vilímkova nakladatelství - někdejšího Knižního velkoobchodu - ze kterého se místo multifunkčního objektu stane jen další chladný, luxusní hotel? Jak se vyrovnají s Obchodním domem MÁJ, jehož architektura byla bezohledně obětována pouťovému kýči? Nechají vyrůst u železničního mostu moderní stavby a ohrozí tak setrvání v organizaci UNESCO?
Naproti Vyšehradu u železničního mostu mají vyrůst bytové domy a na druhé straně hotel! Jak to dopadne? Zůstaneme v UNESCO?
Srdce historické Prahy hyzdí bující vizuální smog a architektura nevkusu. Sledujeme extrémní rozmach kebabáren – například v okolí Karlova náměstí narážíte na jediném kilometru čtverečním hned na pět takových provozoven. Všudypřítomné asijské prodejny levného zboží, suvenýrů a večerek a zbytečné krámky dělají ze starobylých ulic laciné tržiště. Křečovité výlohy jejich masážních salonů i „estetika“ vzdálených kultur necitlivě zasahují do historického rázu města. Jsme svědky postupné degradace centra Prahy, která krok za krokem ničí jedinečnou tvář pražského urbanismu. Co s tím budou naši drazí politici dělat? NIC!
Úcta k historii? Majitelé domu jsou Češi (takových případů je v Praze více-taková je doba)
Vidíme přemíru uměle a zbytečně předražených restaurací, pekáren a cukráren. Jako by se zkoušelo, co všechno naše peněženka ještě vydrží. K tomu si přidejte nebezpečné kličkování „borců“ ze služeb Bolt, Wolt či Foodora, kteří se tryskem řítí po chodnících mezi pěšími, a cizince na elektrokoloběžkách i jiných šílených vozítkách, pro něž jsou chodníky jen závodní dráhou.
Baroko svůj souboj patrně prohrálo...na jak dlouho?
Podaří se novému vedení zkrátit nekonečné fronty ve zdravotnických zařízeních? Přibrzdí rozdivočelé zubaře, zubní laboranty, instalatéry, restauratéry a další skupiny finančně nenajedených jedinců? Dokáže někdo zastavit to nesmyslné, nekonečné zdražování v supermarketech a hypermarketech, kde je dnes pomalu problém sehnat kvalitní kus ovoce a člověk se neubrání pocitu, že tu tyto řetězce nejsou pro nás, ale výhradně pro své vlastní astronomické zisky?
Kýčové zboží soutěží s kubismem, kdo asi prohraje?
Vyřeší se už jednou provždy problém s bezdomovectvím? Vždyť někteří z nich pracovat opravdu nechtějí a nikdy nebudou - ale my ostatní přece nejsme povinni je platit! Přestane se konečně plýtvat penězi na financování absurdních akcí a pochodů, aby se finance raději vrhly do bytové politiky a řešení nesmyslně vysokých nájmů? O té temnější - a vlastně nejtemnější - stránce nočního života Prahy, na kterou se zdá být i samotná demokracie krátká, ani nemluvě...
Co tedy popřát samotné Praze a nám? Přejme ji více českých provozoven, které budou hrdě propagovat naši kulturu a náš význam v evropském kontextu. Přejme si i takové kavárny, jež navážou na tradici starých dobrých pražských kaváren První republiky - na místa, kde se na úrovni a odborně diskutovalo, a to vše za rozumné, poctivé ceny.
Přejme si kultivované turisty, kteří chápou, do jak vzácného drahokamu přijeli a jak se v něm mají chovat. Přejme si méně nadnárodních podniků, které nám svým diktátem doslova vnucují vlastní nekulturnost a gastro-odpad. Přejme si konec záplavy suvenýrových a cannabisových krámů, jež dělají hlavnímu městu jen ostudu. A pokud už se má krása Prahy prodávat a propagovat, pak jedině na solidní úrovni, za solidní a odpovídající, nepředražené ceny! Přejme si nekompromisní likvidaci nezákonných graffiti „výtvorů“ a reálné, přísné potrestání jejich viníků.
Jenže... ve vzduchu visí těžká obava, zda na toto všechno vůbec jakékoliv politické či nezávislé strany stačí, protože možná ani nechtějí...
Neztratí se Praha v té dnešní podivné, bezbřehé multifunkční Evropě? Zůstane tou hrdou českou metropolí, která si váží své vlastní historie i lidí, kteří ji po staletí budovali? Nenechá se rozplynout v chaosu dnešní doby a přežije ho bez úhony do dalších let? Ale co na to naše podivná mládež?
A my, běžní lidé, budeme jen doufat a věřit, že když ti „Evropané“ z Čech vyměnili tradiční český název Pražská informační služba za anglický Prague City Tourism, nechtěli tím naznačit to nejhorší – že český občan už pro ně není na prvním místě.
Jsme už jen přežvýkavci kebabů, kachen na čínský způsob, hambáčů, smažených stehen, trdelníků, kýblů obyčejné kávy a bublinkových nápojů – anebo jsme stále lidé, kteří mají úroveň a znají a milují svoji vlastní kulturu?!“
A dá se ještě vůbec to všechno dobré zachránit?
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