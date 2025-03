Tento týden v EU (118)

Unie pokračuje v diskusích o posílení obrany. Komise chce povzbudit střadatele, aby více investovali. Podle Costy jsou konkurenceschopnost a udržitelnost plně slučitelné, když se to dělá správně.

Pondělí 17. března 2025

EU v Bruselu hostila dárcovskou konferenci pro Sýrii. Podařilo se získat přísliby finanční pomoci ve výši 5,8 miliard eur, z čehož Unie hodlá poskytnout 2,5 miliardy eur. Ursula von der Leyenová se ve svém vystoupení pochvalně vyjádřila o vývoji v dotčené zemi. Sýrie je podle ní novou zemí a sny a ambice syrského lidu už nejsou u ledu. Poprvé po desetiletích se naděje Sýrie může stát skutečností. „Ve staré Sýrii měl diktátor veškerou politickou a ekonomickou moc. Ale v nové Sýrii se moc může vrátit tam, kam patří – tedy k lidu Sýrie,“ míní předsedkyně Komise.

Úterý 18. března

Komise uveřejnila statistiky o bezpečnosti silničního provozu v Unii za rok 2024. Vyplývá z nich mimo jiné, že oproti roku 2023 došlo k poklesu počtu úmrtí na silnicích o 3 %. Celkové tempo zlepšování bezpečnosti nicméně podle Komise zůstává příliš pomalé a většina členských států není na dobré cestě ke splnění cíle EU snížit počet úmrtí na silnicích do roku 2030 o polovinu.

Ursula von der Leyenová na Dánské královské vojenské akademii přednesla projev o obraně EU. Éra mírové dividendy je prý dávno pryč a Evropa musí zbrojit. Předsedkyně Komise je přesvědčená o tom, že EU je v současné geopolitické situaci jednotnější a odhodlanější než kdy dříve.

Středa 19. března

Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová představily bílou knihu o obraně EU, respektive o jejím vyztužení do roku 2030. Hlavními tématy jsou masivní investice do zbrojení, budování společných evropských vojenských kapacit, podpora Ukrajině a posílení evropského obranného průmyslu. Komise zároveň předložila některé návrhy týkající se financování obranných výdajů, které spadají do nedávno představeného plánu ReArm Europe (viz díl 116).

Komise představila strategii pro unii úspor a investic, která má rozšířit finanční příležitosti pro občany i podniky v EU. Strategie má povzbudit střadatele, aby nenechávali ležet peníze na účtech, ale více investovali. Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Domácnosti budou mít více možností a bezpečnější příležitosti investovat na kapitálových trzích a zvětšit tak své bohatství. Podniky zase získají snazší přístup ke kapitálu, aby mohly v Evropě inovovat, růst a vytvářet kvalitní pracovní místa.“

Komise také přišla s akčním plánem pro ocel a kovy, který má údajně vést k zajištění konkurenceschopného a dekarbonizovaného ocelářského a hutnického průmyslu v Evropě.

Čtvrtek 20. března

V Bruselu se konalo zasedání Evropské rady. Na programu byla zejména konkurenceschopnost, obrana, migrace a příští víceletý finanční rámec. António Costa po summitu uvedl, že snahy o podporu konkurenceschopnosti je třeba realizovat v souladu s klimatickými cíli, „protože konkurenceschopnost a udržitelnost jsou plně slučitelné, když se to dělá správně“.

Před summitem proběhlo setkání špiček Strany evropských konzervativců a reformistů, do které patří i ODS.

Jak fungují pracovní skupiny Rady EU

Připojuji odkaz na video Jak vyjednávají naši úředníci v Bruselu unijní legislativu, ve kterém se snažím podrobně vysvětlit fungování pracovních skupin Rady EU. Ty mají zásadní úlohu při přijímání unijních právních předpisů.