Tento týden v EU (117)

Evropský parlament je zděšen z Trumpovy politiky vůči Ukrajině. Komise navrhla nová pravidla pro návraty cizinců. Podle Costy je Green Deal generačním imperativem.

Úterý 11. března

Komise navrhla nová pravidla pro navracení příslušníků třetích zemí neoprávněně pobývajících v Unii. Úprava ve formě nařízení by měla nahradit starší směrnici, která příliš dobře nefunguje. V současnosti míra navracení v EU dosahuje pouze 20 %. Nová úprava by měla přinést sjednocené postupy pro vydávání rozhodnutí o navrácení, jejichž součástí by měl být evropský příkaz k navrácení.

Komise dále předložila návrh nařízení, které by mělo zlepšit dostupnost kriticky důležitých léčivých přípravků v EU. Cílem návrhu má být podpora diverzifikace dodavatelského řetězce a posílení výroby léčiv v EU.

Rada schválila soubor právních předpisů, jejichž cílem je přizpůsobit pravidla EU v oblasti daně z přidané hodnoty digitálnímu věku. Nová pravidla by měla přinést mimo jiné plnou digitalizaci povinností v oblasti vykazování DPH pro společnosti, které prodávají zboží a služby podnikům v jiném členském státě EU do roku 2030 nebo rozšíření jednotných správních míst pro DPH tak, aby se podniky nemusely registrovat k DPH v každém členském státě, v němž podnikají.

Středa 12. března

Komise oznámila, že od 1. dubna Unie zavede odvetná cla na americké zboží. USA totiž uvalily cla až do výše 25 % na dovoz oceli, hliníku a souvisejících výrobků z EU. Odvetná cla se budou vztahovat na zboží, jako jsou bourbon, motocykly nebo lodě. Komise zároveň uvedla, že nyní zahájí konzultace s cílem vybrat další kategorie výrobků.

Evropský parlament přijal rezoluci „o pokračování neochvějné podpory EU Ukrajině tři roky od začátku ruské válečné agrese“. V ní mimo jiné „vyjadřuje zděšení nad politikou administrativy Spojených států, která zaujímá vůči Rusku smířlivý postoj a obrací se ke svým spojencům zády“.

Předseda Evropské rady António Costa přednesl na akci ke 100. výročí Friedrich Ebert Stiftung projev na téma „Úkoly pro demokratickou Evropu“. Uvedl zde mimo jiné, že „bez sociálního a environmentálního pokroku může ekonomický růst sám o sobě vést k nerovnosti, chudobě a nespravedlnosti“. Evropská sociálně tržní ekonomika podle něj „zůstává nejlepším modelem, modelem, který musíme bránit.“ Green Dealu a jím zamýšlená transformace jsou prý „generačními imperativy“ a EU je nemůže a nebude ignorovat.

Čtvrtek 13. března

Donald Trump vysvětloval v televizním rozhovoru zavedení cel proti EU. Konstatoval, že EU se chová vůči americkým podnikům špatně. „The European Union is very, very nasty,“ řekl.

V Kapském Městě proběhl 8. summit EU a Jihoafrické republiky. Ursula von der Leyenová oznámila, že Unie v JAR investuje 4,7 miliardy eur v rámci projektu Global Gateway.

Pátek 14. března

Komise vydala pravidelný přehled Consumer Conditions Scoreboard, který vychází jednou za dva roky a který se věnuje sledování spotřebitelského prostředí (včetně spotřebitelských návyků a nálad) v EU, v Norsku a na Islandu.

Členské státy se shodly na prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám. Nakonec se podařilo najít kompromis, když ze sankčního seznamu bylo na popud Maďarska a Slovenska vyškrtnuto několik osob. Bez dohody by sankce, které musí se prodlužovat každých šest měsíců, vypršely v sobotu (15. března). Takto jsou prodlouženy do 15. září.

