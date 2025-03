Tento týden v EU (116)

Týden byl ve znamení diskusí o posílení obrany EU. Komise předložila akční plán pro budoucnost automobilového průmyslu.

Pondělí 3. března 2025

Ursula von der Leyenová oznámila, že Komise navrhne úpravu systému pokut pro automobilky, které neplní emisní cíle CO 2 . Výrobci by podle nové úpravy měli vykazovat plnění cílů za tříleté období, nikoli jako doposud za každý rok. Měli by tak více času na splnění emisních cílů a vyhnuli by se tak pokutám v letošním roce.

Komise a Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zveřejnily druhou zprávu o monitorování nulového znečištění, která se věnuje pokroku ve snahách EU dosáhnout cílů omezování znečištění životního prostředí do roku 2030. Komise zároveň představila čtvrtou zprávu o čistotě ovzduší. Zprávy naznačují, že k dosažení cílů snížení znečištění do roku 2030 je zapotřebí mnohem razantnějších opatření.

Úterý 4. března

Ursula von der Leyenová představila plán ReArm Europe, který by měl umožnit mobilizovat celkem až 800 miliard eur (20 bilionů Kč) na posílení evropské obranyschopnosti a navýšení vojenských kapacit i na poskytnutí okamžité pomoci napadené Ukrajině.

Von der Leyenová také svolala klíčové představitele evropského průmyslu, sociální partnery a zainteresované strany k zahájení strategického dialogu o budoucnosti evropského ocelářského sektoru.

Středa 5. března

Komise předložila akční plán k budoucnosti evropského automobilového průmyslu. Brusel nabízí slibované (viz výše) prodloužení období pro splnění emisních cílů, od těchto cílů včetně zákazu výroby aut se spalovacími motory od roku 2035 však ustoupit nehodlá. Plán předpokládá uvolnění 1,8 miliardy eur na vytvoření dodavatelského řetězce pro suroviny k výrobě baterií pro elektromobily. (Europoslanec Alexandr Vondra plán na X glosoval takto: „Je to zklamání, zejména kvůli navrženému řešení obrovských pokut hrozících našim výrobcům za překročení limitů CO2 u nově vyrobených modelů. Také se Komise sama pochválila, že cíle stanovené na další roky jsou správné, včetně zákazu prodeje spalováků k roku 2035. Je to pozdě, je to málo, netýká se to nákladních aut atd. Reflexe vývoje v automotive je stále minimální.“)

Komise také představila strategii Unie dovedností. Ta má prý podpořit rozvoj lidského kapitálu s cílem posílit konkurenceschopnost EU.

Komise a zástupci podnikatelů a odborů na celounijní úrovni podepsali nový Pakt o posílení sociálního dialogu v EU. Pakt by měl posílit roli sociálních partnerů při utváření politik trhu práce, zaměstnanosti a sociálních politik.

Komise navrhla prodloužit platnost opatření pro naplnění zásobníků plynu před zimou o dva roky. Opatření bylo zavedeno v roce 2022 v době vrcholící energetické krize a má zajistit, aby členské státy měly rezervu plynu v zimních měsících, kdy vrcholí poptávka.

Čtvrtek 6. března

V Bruselu proběhlo mimořádné zasedání Evropské rady k tématu obrany. Vedoucí představitelé se shodli na tom, že je nutné výrazně zvýšit výdaje obranu, v čemž mohou pomoci i peníze z unijních fondů. Uvítali také návrh Komise, která chce dočasným pozastavením pravidel rozpočtové odpovědnosti pro armádní nákupy umožnit masivní zbrojní investice. Naopak závěry ohledně podpory Ukrajiny nenašly jednomyslnou podporu kvůli vetu Maďarska, které podporuje mírovou iniciativu Spojených států.

Pátek 7. března

Komise vpředvečer MDŽ zahrála na „genderovou“ notu a předložila novou „cestovní mapu“ pro práva žen a výroční zprávu o rovnosti pohlaví.

