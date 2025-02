Tento týden v EU (113)

Evropský štít pro demokracii už je na světě. Brusel chystá Evropskou strategii pro udržitelnou turistiku. Proběhla výroční konference velvyslanců EU.

Pondělí 3. února 2025

V Bruselu se konalo neformální zasedání Evropské rady věnované obraně. Diskuse se točily kolem budování obranných kapacit, zvýšení objemu financí na obranu a kolem spolupráce se spojenci. Předseda ER António Costa po jednání uvedl, že ačkoli v posledních letech bylo v obranné politice učiněno mnoho, „musíme dělat víc. Musíme to dělat lépe, silněji a rychleji. A musíme to dělat společně.“ Zasedání podle Costy přineslo pokrok. V budování unijní obrany jsme prý žene společný pocit naléhavosti. „Už neřešíme zda, ale jak to udělat.“

Vysoká představitelka Unie pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová na výroční konferenci velvyslanců EU (která trvá od 3. do 7. února) hovořila o prioritách zahraniční politiky EU. „EU ve světě musí být takovou EU, jakou chceme ve světě vidět: protikladem autokratické osy, která se dnes formuje,“ uvedla. Důležitými směry pro další období by měly být: a) obrana Ukrajiny jako obrana Evropanů, b) udržování a posilování našich aliancí podobně smýšlejícími zeměmi, c) usilování o mír na blízkém Východě a d) rozvíjení oboustranně výhodných partnerství.

V Evropském parlamentu proběhla ustavující schůze nového zvláštního výboru pro Evropský štít pro demokracii (Special committee on the European Democracy Shield, EUDS). Tento útvar, o jehož vytvoření rozhodl Evropský parlament loni před Vánoci, se má zabývat bojem proti zahraničnímu vměšování a dezinformacím. V čele bude stát francouzská europoslankyně Nathalie Loiseauová z frakce Renew Europe.

Byly uveřejněny výsledky průzkumu veřejného mínění Eurobarometr na téma „Znalosti a postoje evropských občanů k vědě a technologii“. 83 % respondentů se prý domnívá, že celkový vliv vědy a techniky je pozitivní. Výsledky podle Komise ukazují na silnou podporu veřejnosti vůči tomuto odvětví.

Úterý 4. února

Na zmiňované konferenci velvyslanců EU vystoupili se svými projevy António Costa a Ursula von der Leyenová. Z projevů čišela (opatrně vyjadřovaná) rozmrzelost nad stavem nynějšího světa (rozuměj zejména nástup Trumpa) a představa, že Unie musí zůstat taková jaká je a všechno zachránit. Nemohlo chybět ani snění o konkurenceschopnosti. Costa mimo jiné řekl: „Evropská unie je stabilním mezinárodním aktérem – spolehlivým, důvěryhodným a předvídatelným. Máme jasný smysl pro cíl. A jasnou cestu vpřed: jednotnější, angažovanější.“ Navíc prý dnes máme v celé Unii „novou energii, zaměřenou na konkurenceschopnost a bezpečnost“. Von der Leyenová zase prohlásila, že „Mým dnešním poselstvím je, že Evropa je připravena sehrát svou roli po celém světě.“ Má se to týkat všech globálních výzev, včetně hájení cílů Pařížské dohody.

Komise předložila několik zpráv o stavu vody v EU. Podle komisařky Jessiky Roswallové „naše vody čelí značným výzvám, od znečištění a ohrožení dodávek vody až po nedostatečnou připravenost na povodně“. Proto je třeba výraznější intervence Unie. Mimo jiné se chystá strategie odolnosti vůči vodě.

Komise a vysoká představitelka pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Kallasová informovaly o pokroku v přípravách zvláštního tribunálu pro zločin agrese vůči Ukrajině. Experti EU, Rady Evropy, Ukrajiny a 37 států připravili příslušné právní dokumenty pro ustavení tohoto tělesa.

Soudní dvůr EU ve věci C-158/23 Keren rozhodl, že unijní právo za určitých podmínek nebrání tomu, aby osoby požívající mezinárodní ochrany musely složit zkoušku občanské integrace. Neúspěšné složení takové zkoušky však nemůže být systematicky sankcionováno.

Polský premiér Donald Tusk znovu tvrdě vystoupil proti migračnímu paktu. Polsko se podle něj paktu nepodřídí, pokud by to mělo znamenat přijímání přerozdělených migrantů z jiných členských států. „Polský stát a polská vláda nebudou plýtvat úsilím policistů, vojáků, pohraniční stráže, kteří riskují své životy, aby minimalizovali hrozbu nelegální imigrace,“ řekl. Tusk

Středa 5. února

Komise předložila sdělení Komplexní soubor nástrojů EU pro bezpečný a udržitelný elektronický obchod, ve kterém nastiňuje opatření k řešení údajných rizik vyplývajících z dovozu zboží nízké hodnoty, prodávaného on-line obchody ze třetích zemí.

Soudní dvůr EU (resp. jeho Tribunál, někdejší Soud prvního stupně) potvrdil platnost pokuty pro Polsko ve výši přes 320 milionů eur (přes 8 miliard Kč) jako penále za předchozí žaloby související s údajným nedodržováním zásad právního státu. Komise podle soudu postupovala správně, když o tuto sumu pokrátila Polsku dotace z unijních fondů.

Komisař pro zdraví a pro dobré životní podmínky zvířat Olivér Várhelyi, vysvětloval na konferenci Eurogroup for Animals plány Komise ohledně modernizace úpravy blahobytu zvířat. Jako historicky první komisař s portfoliem „animal welfare“ je prý odhodlán modernizovat úpravu v této oblasti.

Zastoupení Komise v ČR reagovalo na zprávy v českém veřejném prostoru ohledně údajných chystaných nových požadavků na krby a kamna (viz např. článek v Echo.24). Komise prý zatím žádné oficiální návrhy nepředložila, jen pracovní dokumenty ke konzultacím. (Mimochodem zaujala mě velmi trefná glosa senátora Zdeňka Hraby, který reagoval na zlehčování a zpochybňování celé kauzy: „To je typické: - euroúředník navrhne další nesmyslnou regulaci, - lidé se oprávněně proti tomu začnou ozývat, - obhájci regulací klasicky reagují: ‚to není žádný problém, řešíte nesmysly‘. Souhlas, jsou to nesmysly. Ale viníkem je ten, kdo nesmysl navrhuje, ne ten, kdo se proti němu ozve...“

Čtvrtek 6. února

Na konferenci velvyslanců EU promluvil i „náš“ eurokomisař Jozef Síkela. Uvedl, že v rámci rozvojové pomoci by Unie měla opustit neefektivní přístup pouhého dárce a stát se mnohem asertivnější a zaměřit se na prosazování evropských zájmů prostřednictvím vzájemně prospěšných partnerství.

Komisař pro dopravu a turistiku Apostolos Tzitzikostas oznámil, že Brusel chystá „ambiciózní Evropskou strategii pro udržitelnou turistiku“. Ta má zahrnout otázky jako jsou klimatické změny a dopady na životní prostředí obecně. Má být posílena značka Evropy jako „udržitelné destinace“.

Pátek 7. a sobota 8. února

V Madridu probíhá setkání evropské strany Patrioti pro Evropu. Na akci, kterou hostí španělské hnutí VOX Santiaga Abascala, se sjedou mimo jiné Viktor Orbán, Marie Le Penová, Geert Wilders, Mateo Salvini a Andrej Babiš.

Přehled aktualit z oblasti Green Dealu za leden

