Tento týden v EU (110)

Začíná polské předsednictví. Ilegální migrace do EU v loňském roce klesla. Deset členských států žádá zákaz dovozu plynu z Ruska.

Po vánoční a novoroční přestávce pokračuje náš seriál aktualit z prostředí unijní politiky.

Začátek roku

Rozjezd unijních institucí byl při začátku roku spíše pomalejší. Z událostí prvních lednových dnů stojí za zmínku jen projev nového předsedy Evropské rady Antónia Costy při oficiálním zahájení polského předsednictví. Šlo o rutinní mix unijních klišé – posilování obrany, konkurenceschopnost, podpora Ukrajiny, potřeba větší jednoty apod.

Můžeme také poukázat na priority nastupujícího předsednictví, které si zvláště zakládá na tématu bezpečnosti.

Pondělí 13. ledna 2025

Rada prodloužila o jeden rok platnost sankcí proti osobám a organizacím, které aktivně podporují Hamás a Palestinský islámský džihád. Sankční seznamu aktuálně zahrnuje 12 fyzických osob a 3 organizace.

Do Evropského parlamentu zavítal generální tajemník NATO Mark Rutte. Europoslancům řekl mimo jiné, že posílení spolupráce mezi EU a NATO „je v těchto nebezpečných časech nezbytné“. Podle Rutteho „nejsme ve válce, ale nežijeme ani v míru“. Musíme prý více investovat do obrany, do posílení kritické infrastruktury a nadále podporovat Ukrajinu.

Deset členských států uveřejnilo apel na úplný zákaz dovozu plynu a zkapalněného plynu (LNG) z Ruska. Signatáři jsou Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko a Švédsko. Návrh se objevuje v rámci diskuse o šestnáctém balíčku sankcí proti Rusku kvůli válce na Ukrajině.

Úterý 14. ledna

Agentura Frontex uvedla, že v loňském roce došlo podle jejích předběžných údajů k výrazném poklesu v počtu nezákonných překročení vnějších hranic EU. Zaznamenáno bylo něco málo přes 239 000 případů, což je o 38 % méně než v roce 2024.

Komise zahájila příjem přihlášek do pátého ročníku cen Nového evropského Bauhausu (k tomuto projektu blíže v dílu 2 tohoto seriálu a obšírněji pak v nedávném videu Green Deal – největší bizáry). Zároveň otevřela novou, přidruženou soutěž NEB Boost for Small Municipalities, která se zaměřuje na malé obce.

Středa 15. ledna

Komise předložila akční plán EU, jehož cílem má být posílit kybernetickou bezpečnost nemocnic a poskytovatelů zdravotní péče.