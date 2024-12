Tento týden v EU (108)

Brusel chce přitvrdit vůči kuřákům. Pokročila jednání o dohodě EU-Mercosur. Jourová dostala ocenění Women of Europe.

Pondělí 2. prosince 2024

V Radě se uzavřel proces přijetí dvou nových předpisů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jde o akt o kybernetické solidaritě a novelu aktu o kybernetické bezpečnosti.

Rada také rozhodla o aktualizaci seznamu osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují unijní sankce z důvodu závažného porušování lidských práv (Globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv), a o prodloužení jeho platnosti do 8. prosince 2025. Po posledních aktualizacích se sankce vztahují na 116 osob a 33 subjektů.

Rada dále potvrdila 46 stěžejních projektů strategie Global Gateway na rok 2025. (K projektu Global Gateway, který se týká investic ve třetích zemích a kterým se Unie snaží konkurovat Číně a dalším velmocem v oblasti vytváření sfér vlivu ve světě, blíže v dílu 12.)

Evropská centrální banka vydala druhou zprávu o pokroku přípravné fáze zavedení digitálního eura.

Evropská investiční banka oznámila, že půjčí ČEZu 400 milionů eur na rozšíření a modernizaci elektrické distribuční sítě v Česku.

Úterý 3. prosince

Rada přijala nové doporučení o ochraně před nepřímým kouřem a nepřímými aerosoly, které nahrazuje podobný protikuřácký dokument z roku 2009. Doporučení je tvrdší než jeho předchůdce – mimo jiné vybízí členské státy, aby rozšířily rozsah své stávající ochrany před expozicí nepřímému kouři i na klíčové venkovní prostory, jako jsou hřiště a terasy restaurací – a vztahuje se i na nové tabákové a související výrobky, jako jsou elektronické cigarety a zahřívané tabákové výrobky.

Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu se po jistých zádrhelech nakonec dohodli na odložení účinnosti sporného nařízení proti odlesňování o jeden rok. (K příslušnému návrhu Komise viz díl 100.)

Středa 4. prosince

Nový předseda Evropské rady António Costa vystoupil s projevem v Evropském hospodářském a sociálním výboru. Věnoval se mimo jiné ekonomice a v poslední době tolik akcentované otázce konkurenceschopnosti. Prohlásil: „Soustřeďme se … na vše, co můžeme udělat pro růst, pracovní místa a sociální Evropu. Aby dnešní mladá generace mohla za deset let říci: toto bylo období, kdy Evropská unie položila základy naší prosperity. Toto bylo období, kdy EU otevřela cestu k inovacím a vůdčímu postavení v zeleném a digitálním věku. Toto bylo období, kdy byl zabezpečen náš sociální model a zajištěna kvalita našich pracovních míst.“

U čerstvě doslouživšího eurokomisaře pro spravedlnost Didiera Reynderse jen několik dní po skončení jeho funkce provedla domovní prohlídku belgická policie. Tento bývalý unijní a belgický politik je podezřelý z praní špinavých peněz.

Čtvrtek 5. prosince

Komise zřídila Evropský výbor pro zemědělství a výživu jako svůj poradní orgán. V něm mají zasednou zástupci různých zemědělských a dalších organizací. Má jít o vstřícné gesto vůči dlouhodobě nespokojeným zemědělcům.

Komise oznámila, že v souvislosti s probíhajícími rumunskými prezidentskými volbami zintenzivnila monitorování TikToku podle aktu o digitálních službách. Obává se totiž údajně vměšování Ruska.

Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová na návštěvě v Polsku obdivně hovořila o tom, že „každý může vidět působivé změny, kterými prošlo Polsko za poslední rok“. Měla tím na mysli odklon od národně-konzervativní sebevědomé linie přechozí vlády k nynějšímu probruselskému konformismu Tuskovy vlády. (Jak už jsem poznamenal v souvislosti s nedávnými podobnými slovy exkomisaře Reynderse, jestliže jsem kdysi psal, že Polsko před Bruselem nesklání hlavu, situace se nyní změnila.)

Bývalá komisařka Věra Jourová získala cenu Women of Europe, a to v kategorii Woman in Power.

Pátek 6. prosince

Rada schválila závěry o Agentuře EU pro kybernetickou bezpečnost (ENISA), které přinášejí různá doporučení a náměty k fungování této agentury – např. ohledně prioritizace úkolů a lepší spolupráce s dalšími aktéry v této oblasti.

Vyjednavači EU a zemí Mercosur (Brazílie, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolívie) po mnohaletých jednáních dospěli k textu dohody o volném obchodu. V následujících měsících by mělo dojít k podpisu a ratifikaci.

Na tenkém ledě s prsty pevně na klávesnici 2

Připojuji odkaz na video Na tenkém ledě s prsty pevně na klávesnici 2, ve kterém sdílím se svými čtenáři a posluchači některé zážitky s publicistikou a další tvůrčí činností z let 2021 až 2024. Věnuji se zde mimo jiné také právě seriálu Tento týden v EU. Video navazuje na první díl, který vyšel začátkem roku 2021.