Tento týden v EU (102)

Jourová kritizovala Elona Muska, ten ji setřel. Rada schválila pozici na klimatickou konferenci OSN.

Pondělí 14. října 2024

Rada schválila vyjednávací pozici EU na nadcházející klimatickou konferenci OSN COP29, která se bude konat v listopadu v Baku v Ázerbájdžánu. Text se věnuje mimo jiné problematice financování opatření v oblasti klimatu a apelu na vyšší ambice smluvních stran, aby cíl udržet globální oteplení na úrovni nejvýše 1,5 °C zůstal dosažitelný.

V Radě se uzavřel legislativní proces ohledně řady návrhů. Přijaty byly mimo jiné:

nová, přísnější směrnice o kvalitě ovzduší;

dvě směrnice, které mají usnadnit cestování osobám se zdravotním postižením (zavádí se evropský průkaz osoby se zdravotním postižením a evropský parkovací průkaz osoby se zdravotním postižením);

směrnice o ochraně pracovníků digitálních platforem.

Úterý 15. října

Rada schválila prohlášení o podpoře židovského života a boji proti antisemitismu. V něm poukazuje na znepokojivě vysokou míru antisemitismu v celé EU, odsuzuje tyto jevy a vyzývá k přijetí opatření k jejich potírání.

Středa 16. října

V Bruselu se konal první summit EU a zemí Perského zálivu. Na programu byly obchodní vztahy, konflikt na Blízkém východě i další geopolitické problémy. Bylo přijato obsáhlé společné prohlášení.

Byly uveřejněny výsledky „demokratického turné“ Věry Jourové. Ta od ledna do června při návštěvách různých členských států zkoumala v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu odolnost online informačního prostoru proti dezinformacím, zahraničním vlivům a dalším údajným hrozbám. Komisařka žádné závažné problémy, které by mohly narušit volby, neodhalila.

Věra Jourová také v rozhovoru pro server Politico tvrdě kritizovala Elona Muska, který na své síti X neprojevuje dostatek v boji proti nenávistným projevům, dezinformacím apod. Není prý schopen rozlišovat dobro a zlo a je „promoter of evil“ (propagátor, šiřitel zla).

Čtvrtek 17. října

Elon Musk tvrdě setřel Jourovou, která je podle něj ztělesněním banálního, byrokratického zla (“the epitome of banal, bureaucratic evil“).

Evropský parlament vybral finalisty svojí Sacharovovy ceny. Vítěz bude vyhlášen 24. října.

Komise vydala výroční zprávu o prověřování přímých zahraničních investic, která se věnuje strategické kontrole obchodu a investic. Zpráva uvádí, že členské státy a Komise prohlubují svou spolupráci při identifikaci investic ze třetích zemí, které ohrožují bezpečnost nebo veřejný pořádek EU, a při postupu proti takovým investicím.

V Bruselu se konalo zasedání Evropské rady. Ústředním tématem byla válka na Ukrajině. Prezident Zelenský na summitu představil svůj „plán vítězství“. Také se diskutovalo o migraci, přičemž lídři vyzvali k rozhodným opatřením na všech úrovních za účelem navýšení počtu návratů z Evropské unie a jejich usnadnění a urychlení a apelovali na Komisi, aby co nejdříve předložila příslušný legislativní návrh. Dále lídři diskutovali mimo jiné o situaci na blízkém Východě a o konkurenceschopnosti. Přijaté závěry jsou dostupné zde.

Největší bizáry Green Dealu

Připojuji odkaz na video s výmluvným názvem Green Deal – největší bizáry na YouTube, ve kterém se zabývám Zeleným údělem z poněkud neobvyklého úhlu. V úvodu poznamenávám, že jde o téma, které bychom měli brát hodně vážně, což ale neznamená, že se na něj jednou nemůžeme podívat trochu odlehčeně, s nadhledem a třeba se i trochu pobavit. Kolem Green Dealu se totiž za ty roky nahromadilo neskutečné množství absurdit a bizáru. Myslím, že je načase probrat se jimi a upozornit aspoň na ty nejkřiklavější případy. O unijní klimatické politice nám to vypoví možná mnohem víc, než by se předem mohlo zdát.