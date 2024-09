Greendealové aktuality – září 2024

První díl nového seriálu článků, věnovaných aktualitám na poli Green Dealu neboli Zeleného údělu. Přehled událostí za září 2024.

Na tomto blogu vychází pravidelný přehled aktualit z prostředí unijních institucí, nazvaný Tento týden v EU. Nyní bych rád zahájil další podobný seriál, který se bude věnovat užší problematice, a sice Green Dealu neboli Zelenému údělu. Na konci každého měsíce se ohlédneme za tím, co se v této klíčové oblasti odehrálo. Začínáme právě uplynulým měsícem, tedy zářím 2024.

Představení nové Komise

17. září – Ursula von der Leyenová představila plánované složení svojí budoucí Komise a rozdělení portfolií. Ženou č. 1 pro Zelený úděl by se měla stát španělská socialistka Teresa Riberaová, a to z pozice výkonné místopředsedkyně Komise „pro čistou, spravedlivou a konkurenceschopnou transformaci“. Sekundovat ji bude Wopke Hoekstra jakožto komisař pro klima, nulové čisté emise a čistý růst. Nizozemec Hoekstra sloužil už ve stávající Komisi, kde loni nahradil svého odstoupivšího krajana Franse Timmermanse.

Zůstane tedy zachováno ono zvláštní dvojvládí, jež vzniklo po rezignaci Timmermanse. Zatímco Timmermans byl odpovědný za Green Deal sám jakožto výkonný místopředseda Komise pro tuto agendu, po jeho odchodu se agenda rozdělila mezi místopředsedu Komise Maroše Šefčoviče, který zajišťoval politické vedení a hrál tedy první housle, a Hoekstru, který coby řadový komisař s portfoliem klimatická změna měl na starost každodenní správu této agendy.

Teresa Riberaová je silně levicovou a silně zelenou političkou, která nemá v lásce jadernou energii. Ve svém radikalismu zřejmě překoná i Franse Timmermanse, natož svého poměrně nevýrazného bezprostředního předchůdce Ševčoviče. Jeden její citát za všechny: „Queremos una Europa más social, más justa, más feminista, más verde, más cargada de futuro“ (Chceme Evropu sociálnější, spravedlivější, feminističtější, zelenější, více orientovanou na budoucnost).

Navrženou sestavu komisařů již formálně potvrdila Rada. Mnohem složitější a delší proces schvalování nyní čeká kandidáty v Evropském parlamentu.

Zpráva o stavu energetické unie

11. září – Komise zveřejnila výroční zprávu o stavu energetické unie, jeden z hlavních pravidelných bilančních dokumentů v oblasti energetické a klimatické politiky. Zpráva údajně „ukazuje pokrok EU při zajišťování bezpečné, konkurenceschopné a cenově dostupné energie pro všechny“. Uvádí zde mimo jiné, že v první polovině roku 2024 pocházela polovina výroby elektřiny v EU z obnovitelných zdrojů, že podíl ruského plynu na dovozu do EU klesl ze 45 % v roce 2021 na 18 % do června 2024 nebo že emise skleníkových plynů v EU klesly od roku 1990 do roku 2022 o 32,5 %.

Komise ovšem není spokojená s přípravou aktualizovaných vnitrostátních plánů v oblasti energeticky a klimatu. První verze těchto plánů, dodané v roce 2023, prý nedostačovaly ve svému souhrnu ke splnění vytčených cílů k roku 2030, především průběžného cíle snížení čistých emisí alespoň o 55 %. Definitivní verze plánů, v nichž mají členské státy reagovat na připomínky Komise, většina států zatím nedodala.

Ostrá kritika od Meloniové

18. září – Italská předsedkyně vlády Giorgia Meloniová na konferenci průmyslového sdružení Confindustria v Římě ostře kritizovala Green Deal s tím, že je založen na ideologickém přístupu a zatím vedl ke katastrofálním výsledkům. „Dekarbonizace za cenu deindustrializace je debakl,“ uvedla premiérka. Slíbila také, že se zasadí o změnu této politické linie. Ambiciózní evropské cíle v oblasti životního prostředí musejí být podle ní podpořeny dostatečnými investicemi a zdroji a uceleným plánem na jejich dosažení, protože jinak „půjde energetická a environmentální transformace nevyhnutelně na úkor konkurenceschopnosti a růstu“.

Italové chtějí uspíšit diskusi o revizi emisních standardů pro automobilky

Italský ministr pro podnikání Adolfo Urso se při různých příležitostech vyslovil pro urychlení diskuse o případné revizi zákazu spalovacích motorů u osobních automobilů a dodávek. Domnívají se, že přijetí nových emisních standardů způsobilo evropským automobilkám vážnou krizi a že úprava musí být urychleně přepracována. Namísto roku 2026, kdy má debata proběhnout podle příslušné revizní klauzule, by Italové téma chtěli nastolit už příští rok. Tvrdí přitom, že mají podporu devíti členských států včetně ČR.

Připomeňme, že právě v září se vyrojily zprávy o závažných potížích evropského automobilového průmyslu, které pod Zeleným údělem trpí (viz např. článek na iDNES.cz Evropské automobilky čelí krizi, v ohrožení je mnoho pracovních míst).

Střípky na okraj

5. září – Byli vyhlášeni vítězové greendealové fotografické soutěže. Akce byla pořádána v rámci Evropského klimatického paktu, tj. oné platformy, která má mobilizovat veřejnost pro klimatickou akci.

19. září – Evropský parlament přijal rezoluci k povodním ve střední a východní Evropě, které dal do souvislosti se změnou klimatu. Zdá se, že text je o klimatu mnohem více než o samotných povodních.

Tři odkazy na závěr

Připojuji odkazy na tři počiny, které pravidelní čtenáři blogu již zaznamenali: