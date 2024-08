Bayraktarova logistika

Pokračování románu Až dozrají kdoule, který se odehrává v daleké budoucnosti. Tentokrát kapitola 6 obraz 3. Něco málo o životním přístupu Demirelova šéfa Rüzgara Bayraktara.

Pokud bychom hledali jedno slovo, které udávalo tón celé dlouhé éře působení Rüzgara Bayraktara v čele osidlovacího programu v Česku, pak to bylo slovo lojistik.[1] Nejenže z úst sekčního šéfa zaznívalo dnes a denně, ale bylo i základní osou jeho uvažování o plnění svěřených úkolů.

Logistiku kdysi skvěle řídil ve velké firmě, rozvážející potraviny a hotová jídla v aglomeraci města İzmir. Když ho později vláda jako tolik jiných schopných lidí zverbovala do kolonizační mašinerie, uvědomil si, že přesuny obyvatel, rozdělování domů a bytů i zajišťování potřebné infrastruktury okolo jsou záležitosti, které mají s jeho bývalou prací mnoho společného.

Se svým suchým, ekonomickým přístupem a organizačním umem Bayraktar v polovině šedesátých let vynikl ve vedení pilotního projektu ve Slovinsku. Během pouhého půl roku se mu do této malé podalpské země, kterou si nikdy nepřestal plést se Slovenskem, podařilo umístit na sto tisíc mladých mužů a žen, se kterými dorazilo asi sedmdesát tisíc dětí. Byla tak plně využita vládami dojednaná horní hranice, navíc nad očekávání rychle. Po tomto úspěchu byl zavalitý funkcionář ministerstvem vybrán k vedení mise mnohem rozsáhlejší a významnější.

„Slovensko bylo v podstatě dětská hračka, zahřívací kolo,“ poznamenal Bayraktar na jedné z prvních porad vedení osidlovací sekce v Praze. „Teprve tady uvidíme, co znamená řídit migrační veletoky, které v horizontu jediné dekády mohou dosáhnout řádu statisíců až milionů.“

Optimismus byl vskutku namístě. Turecko-česká smlouva vytvářela pro rozvoj osidlování ty nejlepší předpoklady. Její výhodné podmínky citelně překonávaly dosud dojednaná schémata s jinými západními státy. Na krajanském ministerstvu panoval názor, že byl vytvořen zlatý standard, na nějž je třeba odkazovat a kterému je vhodné se přibližovat i v jiných případech.

Turci oceňovali hlavně to, že nejde o schéma jednorázové, ale dlouhodobé, že nejsou stanoveny žádné pevné stropy na množství osadníků, ale že přísuny jsou limitovány jen kapacitou uvolněného bytového fondu, infrastrukturou a potřebami pracovního trhu, a že český stát se zavázal k postupnému bezplatnému převodu rozsáhlého nemovitého majetku. Další atraktivní pobídky spočívaly v některých politických právech osadníků, jako bylo předně právo volit a být volen do obecního zastupitelstva už po třech měsících trvalého pobytu v dané obci nebo nárok na získání státního občanství po pěti letech trvalého pobytu bez jakýchkoli dalších požadavků, přičemž neměly být kladeny žádné překážky případnému dvojímu občanství. Turecká strana byla oprávněna pro své osadníky vytvářet vlastní, zcela nezávislé školství. Otevřela se cesta pro zakládání spolků, obchodních společností a dalších právnických osob podle tureckého práva, které měly být po dobrozdání turecké ambasády automaticky zapsány do příslušných rejstříků. Tuzemské orgány měly také bezvýhradně respektovat kulturní autonomii a tradice příchozích, pokud jde o rodinu a výchovu dětí. Spory mezi osadníky byly v zásadě přenechány k projednání tureckým soudům a úřadům.

Velkorysost české strany ovšem nekončila u smluvních podmínek. Vlády Hnutí Demokracie a Prosperity poskytovaly od počátku Turkům aktivní součinnost a snažily se jim maximálně vyjít vstříc. Spolupráce mezi ministerstvem práce a sociálních věcí a tureckým velvyslanectvím probíhala na úřednické úrovni prakticky neustále. Několikrát do měsíce se konala sezení Bayraktara s ministrem. Jednou měsíčně pak přijímal velvyslance a vedení osidlovací sekce sám Oktábec.

Jednání s premiérem se odbývala vždy v Kramářově vile. Jejich průběh byl pro Turky zpočátku překvapením. Nebyla totiž ani formální, ani upjatá a už vůbec ne konfliktní. Hostitel překypoval přívětivostí, věcností a zájmem. Kladl otázky, pozorně naslouchal, dělal si poznámky, sliboval řešení. Jeho oblíbenou odpovědí na přednesené žádosti bylo „Consider it done“,[2] přičemž nikdy nemluvil naplano. Připomínal trochu zdvořilého ředitele luxusního lázeňského hotelu, který se snaží vyhovět všem přáním svých náročných klientů. Turci brzy nabyli dojmu, že mu zdárný průběh osidlovacího procesu a potřeby jejich rostoucí komunity leží na srdci a že s ním mohou počítat jako se svým významným spojencem.

Za této nanejvýš příznivé situace by byl osidlovací sekci na pražské ambasádě mohl vést s dobrými výsledky i průměrný úředník. Bayraktar s jeho virtuosní lojistik byl ovšem zárukou toho, že nabízené možnosti budou využity beze zbytku. Chopil se svého úkolu se vší vervou. Jestliže v mládí v İzmiru řídil pohyby astronomického množství kebabů, pilavů, lahmacunů nebo salátů, které se musely vmžiku dostat ke svým adresátům, nyní ze své kanceláře Na Ořechovce posílal nekončící proudy lidí do nových domovů. Tehdy i nyní pro něj byly prvořadé efektivita, rychlost a pružné přizpůsobování se okolnostem.

A tak se zaplňovaly domy, byty, sídliště a celé vesnice, čtvrti, města. Ze škol a hřišť se znovu ozýval dětský křik. Tovární linky se znovu rozjely. Do zplundrované země se řinula nová krev, která jí dodávala novou energii, ale zároveň ji od základu měnila. V roce 2074 dosáhla turecká komunita magické hranice jednoho milionu a do konce sedmdesátých let se její počet zdvojnásobil.

[1] Tur. logistika.

[2] Angl. Máte to mít, považujte to za vyřízené.