Vzkříšení Páně
Evangelium: Jan 20, 1-18
Milé sestry, milí bratři,
dnešní příběh začíná za tmy, kdy zjistí Marie Magdalská, že kámen je odvalen. Hrob je prázdný a tělo je pryč. Marie přichází k místu, aby vykonala poslední službu. Poslední skutek lásky pro zemřelého blízkého člověka. Kolikrát se nám stane v životě, že se ocitneme ve tmě. Nechápeme, nic nevidíme a máme pocit, že nám nikdo neporadí. Bůh mlčí. Jedná, ale my nerozumíme. Tma a prázdné místo nemusí nutně znamenat konec.
Může to pro nás znamenat začátek. V takových chvílích potřebujeme průvodce. Společenství, které nás podrží. Stejně jako Marii Magdalskou, která běžela pro učedníky. Plakala, byla smutná. V takových chvílích máme blíže k Bohu, než si myslíme. Nevidíme, protože srdce pláče.
Marie osloví postavu, protože si myslí, že odnesl tělo Pána. Nedokáže racionálně uvažovat. Ale Bůh je s námi a my jej nevidíme. Vzpomněl jsem si na jeden příběh, kdy se po smrti dostane člověk do nebe. Ježíš jej vyzve, aby s ním prošel jeho život. Procházejí s ním tedy jednotlivé scény ze života. On vidí, jak jsou dvoje stopy v písku – jak jej Ježíš provází. Najednou, v určité životní situaci vidí ten dotyčný jenom jedny stopy. A začne Ježíši vyčítat: „To bylo tenkrát, když jsem byl nemocný, kdy mne opustila rodina. Já Tě volal, ale vidím, že jsem byl sám.“ Ježíš se usmál a řekl: „Ale bratře ,Ty jsi nebyl sám.“ – „Ale vidím jenom jedny stopy? Kde jsi byl Ty?“ – „Já Tě nesl na ramenou. Celou dobu jsem Ti byl nablízku.“ Ten dotyčný se pohyboval v temnotách. Přes slzy mu nebylo umožněno vidět, co se kolem děje. Ježíš byl u něj a on to neviděl, nechápal.
Avšak když na něj promluvil, oslovil jej jménem, dotyčný ho poznal a pochopil. Stejně jako Marie Magdalská, když byla oslovena, poznala a vykřikla: „Pane!“ Víra tedy není o tom, že najdu Boha. Ale Bůh najde mne. On mě ponese na svých ramenou.
Vzkříšení Ježíše není návrat ke starému. A ono to možná ani nejde. Protože pokud vím, znám – jak mohu konat jinak. Vrátit se k starému životu? Vzkříšení je proměna. Postavení všeho, co vím a znám, takříkajíc na hlavu. Najednou nebude dosavadní život dávat smysl, ale uvidíme nový smysl.
Dívejme se na dosavadní život jako na cestu, kdy jsme hledali víru, kterou jsme nalezli při oslavě Vzkříšení. Možná tu dnes jsme a cítíme se jako Marie u prázdného hrobu. Ve tmě, zmatení a nevíme, co si máme myslet. A přesto je zde i Bůh, který nás nosí ve svém náručí. Zkusme si stáhnout klapky z uší, abychom slyšeli své jméno. Oslovení Bohem, které dokáže změnit lidské osudy. Buďme jako Marie, hlasatelé jeho radostné zvěsti. My jsme osloveni jeho Slovem, oslovme i druhé a přinášejme radost do jejich životů. Amen
Břetislav Tomáš Karal
Bílá sobota
Bůh, Ježíš, ticho, zahrada, kámen, Máří Magdalská, zjevení, zvěst, evangelium, učedníci, strach, bezmoc, naděje, svítání
Břetislav Tomáš Karal
Velký pátek
Bůh, Ježíš, utrpení, kříž, světlo, tma, konec, začátek, naděje, výsměch, dav, král, učedníci, zapření
Břetislav Tomáš Karal
Květná neděle
Bůh, Ježíš, cesta, palmové ratolesti, cesta, Jeruzalém, dav, vítání, síla, důvěra, společenství, Getsemany
Břetislav Tomáš Karal
5 neděle postní - Judica
Bůh, Ježíš, Lazar, vzkříšení, hrob, kámen, Marie, Marta, nový začátek, nový přístup, odvalený kámen
Břetislav Tomáš Karal
4 neděle postní - Laetare
Bůh, Ježíš, Raduj se, Jeruzalém, oslava, uprostřed, slepota, zázrak, voda, cesta, začátek, úvod, věřím
|Další články autora
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla
Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
Na koridoru u Kolína srazil vlak člověka, část spojů jezdí odklonem
Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Záboří nad Labem je zastavený, vlak tam v pondělí...
Když mi nabídli Inženýrskou odyseu od Dietla, neváhala jsem, vzpomíná Švábová
Celkem 58 sezon hraje v plzeňském divadle J. K. Tyla herečka Monika Švábová. Letos oslavila...
Výtah na radnici v Jirkově právě prochází modernizací
Práce mají trvat přibližně do konce května, stávající výtah bude kompletně odmontován a nahrazen...
Prostor u hlavního nádraží v Lounech pořádně prokoukl
Díky úpravám je prostor přehlednější, modernizované jsou autobusové zastávky a nová jsou parkovací...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
