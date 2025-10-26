Víra - láska - naděje
Milé sestry, milí bratři,
zanedlouho si připomínáme státní svátek – Den vzniku samostatné Československé republiky. Tento příběh nám krásně ukazuje, co má být základem každého společenství. A je jedno, jak velkého – základ je vždy stejný: láska k bližnímu.
Láska není možnost, ale povolání. Možná máme se slovem láska spojené jiné představy. Často ji vnímáme jako něco silného, emotivního. Ale zde jde především o úctu, o vztah v jakémkoli společenství. Víme moc dobře, jak to dopadá, když jsou lidé rozhádaní – vede to ke konfliktům, které mnohdy přerostou až ve válku. A i přesto stojí bojovat za to, co vytváří jednotu. Z dějin známe mnoho lidí, kteří bojovali za pravdu a byli ochotni pro ni položit život.
Přemýšlím nad jedním filosofem – Immanuelem Kantem – který říkal, že pravda je nejvyšší mravní imperativ. Když mluvím pravdu, musím v sobě mít i lásku a odpovědnost. Tyto hodnoty spolu úzce souvisejí. A já si někdy kladu otázku, zda bych v sobě našel tolik síly a odvahy, abych pro pravdu, lásku a víru dokázal položit život. A zároveň zda mám odvahu přiznat vlastní chybu, když se mýlím.
Podívejme se však zpět na evangelium, které jsme slyšeli.
Ježíš nás vybízí, abychom nepoužívali své lidství jako prostředek k vlastnímu prospěchu, ale abychom v druhém člověku viděli cíl. Každý člověk má právo na důstojnost, na úctu a na život. Žádné naše chování by nemělo tuto důstojnost pošlapávat, zesměšňovat nebo znevažovat.
V dnešním světě se setkáváme s mnoha případy, kdy stačí vytáhnout nějakou zmínku z minulosti, překroutit ji – a dehonestace nejvyššího kalibru je na světě. V takové chvíli bychom si měli připomenout, v jaké souvislosti ta situace vznikla. Možná ten člověk tehdy neměl všechny informace, které máme dnes. Důležité je poučit se z chyb, uznat je – a neopakovat je.
Není nic horšího, než když se člověk v takové chvíli chová jako „slizký tvor“, který se snaží z viny vykroutit. Jeho obrana je útok – a to není znak mravní vyspělosti.
Ježíš říká: „Jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mne nenáviděl dříve než vás.“
Těmito slovy nám dává najevo, že ví, jaké to je být odmítnut. Byl v naší kůži. Říká pravdu, a přesto je odsouzen. Ukazuje jinou cestu – cestu pokory, odvahy a poctivosti. Cestu, která nás vede k tomu, abychom viděli dobro nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Když budeme šířit lásku a pravdu ve svém společenství, v konečném důsledku tím posílíme celé společenství.
Křesťanství není zárukou pohodlí, ale ukazuje, že i následování může být cílem. Přijetí utrpení může posílit naši víru a ukázat, že má smysl. Uvědomění si vlastních omylů nás činí lepšími a silnějšími lidmi – mravně ukotvenými v životě.
Možná bychom mohli říci, že díky těmto malým krokům získáváme imunitu vůči nepřátelství světa – podobně, jako když si bereme preventivně vitamíny a pečujeme o své zdraví.
Důležitým prvkem evangelia je i Přímluvce, kterého nám Bůh dává.
Díky Duchu svatému jsme schopni nést plamen víry a svědectví v průběhu času.
Být svědkem víry a pravdy ve veřejném prostoru vyžaduje odvahu – a právě Duch svatý je naším průvodcem.
Křesťan má být svědkem pravdy, lásky a pokoje pro své okolí.
Má být důkazem, že i těžké chvíle lze překonat a proměnit v růst.
Duch pravdy je Boží dar, který proměňuje lidská srdce i celé společenství.
Díky němu můžeme růst a být kvasem pro ostatní.
Celý dnešní příběh i zamyšlení nás vedou k trojici hodnot: pravda – láska – naděje.
Tyto tři dary bychom měli mít stále na mysli, protože právě díky nim čerpáme sílu a odvahu. Díky nim dokážeme obstát ve zkouškách, které nám přináší život.
Amen.
Břetislav Tomáš Karal
Důvěra a vytrvalost
Bůh, Ježíš, soudce, člověk na okraji společnosti, nespravedlnost, spravedlnost,pravdivost, stát si za svým
Břetislav Tomáš Karal
Symbolika
Symbolika, čísla, Bůh, naděje, nemoc, okraj společnosti, cizinec, pomoc z nečekané strany, společenství
Břetislav Tomáš Karal
Horčičné zrno
drobnost, Bůh, víra, láska, naděje, Ježíš, služba, změna, zážitek, cesta, poznání, služba, bezprostřednost
Břetislav Tomáš Karal
Když slyšíš, nemůžeš jinak...
Ježíš, slova, Bůh, odpovědnost, rozhodování, sv. Václav, politika, vládnutí, přiznání chyby, akceptace
Břetislav Tomáš Karal
Správce majetku
Bůh, naděje, správce, odpovědnost, budoucnost, fér jednání, asertivní jednání, chodit do kostela a to stačí?
Další články autora
