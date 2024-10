Uzdravení slepého, vyslovené přání, oslovení Ježíše, přání, okřiknutí, snaha pomoci, na okraji společnosti

Evangelium: Marek 10, 46-52

Milé sestry, milí bratři,

Dnešní příběh je plný obrazů, které lze vykládat několika způsoby a opět nutí k zamyšlení.

Uvádí nás do období, kdy se blíží naplnění Ježíšova života, možná bych řekl vyvrcholení, protože jsou blízko události, které vedou k jeho ukřižování. Do této chvíle jsme byli svědky mnoha zázračných činů a sporů s farizei. Na jedné straně tedy byli ti, kteří ho chtěli nachytat na švestkách a na druhé straně tu byli ti, kteří jej poznali a prosili o pomoc ve svém trápení. Učedníci se také stále učili kdo ve skutečnosti Ježíš je. On je připravoval co bude následovat a učil je rozpoznávat znamení, učil je novému přístupu, který nebyl v tehdejším světě běžný.

Nyní tedy vychází z města, obklopen zástupy a jeden bezvýznamný člověk, z okraje společnosti jej poznal a zavolal na něj. Odvážil se na něj promluvit. Poznal, že pochází ze starobylého rodu krále Davida, tudíž je to významný a mocný muž. Tato situace ukazuje krásný obraz, že Ježíše může oslovit kdokoli a nezáleží na jakém je společenském řebříčku. Navíc jej oslovuje slepec – tedy člověk, který žije ve tmě. Ježíš je světlo, které do této tmy přináší naději. Přináší naději všem, kdo si o ni řeknou a uvěří. Ano, oslovuje všechny, ale zrno, které padne mimo úrodnou půdu, nevzejde. Možná vzejde, ale není z něho nic pořádného. Jedině zrno, které padne na úrodnou půdu – tedy půdu, která je dobře živena, na které svítí slunce, neskrývá se ve tmě.

Když Ježíš slyší náš hlas, tak volá – Vstaň a vzchop se! Můžeme jej slyšet jak mluví přímo k nám, ale jeho hlas můžeme slyšet i prostřednictvím druhých, tedy těch, kteří naslouchají a snaží se jeho slovo šířit dále. Snaží se protavit jeho slova v naplněný život.

Sice vidí do našich srdcí, ale vyřčené slovo má větší moc, proto se ptá – Co chceš, abych učinil? Samozřejmě by mohl splnit to co chceme, ale ono je dobré, abychom to co chceme vyslovili nahlas. Kolikrát se nám stane, že když něco řekneme nahlas, když o něčem přemýšlíme nahlas, tak najednou zjistíme, že to zní možná jinak, než jsme zamýšleli?

Odhození pláště můžeme vnímat jako určitý předěl. Někdy je zapotřebí udělat rázný krok, udělat tlustou čáru za něčím co jsme vykonali a vydat se na novou cestu. Při této příležitosti jsem si vzpomněl na svou oblíbenou postavu Frodo z Pána prstenů. On byl také malý, připadl si bezvýznamný, ale měl odvahu se vydat na cestu, kdy neznal výsledek. Ale věděl a cítil, že je to důležité. S dovolením bych přečetl jednu básničku: Cesty vedou dál a dál, přes hvozdy a pohoří, v klínu věčně stinných skal, řek, jež touží po moři. Sněhem krutých zim, kvetoucí pak lučinou, přes trávu a kamením, pod horami, pod lunou. Cesty vedou pořád dál, pod mraky i hvězdami, ale ten kdo cestoval, teď se vrátit domů smí. Kdo zřel meč a plameny, kdo zná slují děs a chlad, luh uzří zelený, známý vrch a známý sad.

Slepec z příběhu byl na cestě v temnotě, ale věděl, že pokud chce dál, musí něco změnit, třeba i radikálně. Věřil, že pokud vykoná co vykonal, tak uzří svět ve své plné nádheře a barvách. Kéž také dokážeme dohlédnout dál než na špičku nosu, abychom poznali, že i když cesta vede ve stínu, tak na konci uzříme krásný zelený sad, který je sluncem zalitý.

Pane, děkujeme Ti, že díky tvému slovu máme naději, která neumírá. Díky příběhům a obrazům, které k nám promlouvají se před námi otevírá jedinečná cesta životem. Pane děkujeme Ti, že touto cestou jdeš s námi, protože jsme slabí a potřebujeme oporu. Amen