Těžká cesta
Evangelium: Lukáš 14, 25-33
Milé sestry, milí bratři,
dnešní evangelium patří do Ježíšovy řeči, kterou pronášel při cestě do Jeruzaléma. To samo o sobě bylo těžké, protože věděl, co bude následovat, jak ta cesta skončí. A přitom po cestě rozmlouval se všemi, snažil se dávat rady, povzbuzovat. Ježíš chtěl, aby lidé věděli, že následování není záležitost nadšení davu, ale rozhodnutí na celý život.
V životě také potkáváme velké množství lidí, kteří kráčí vpřed a na první pohled nepoznáte, že je něco trápí. Jsou to např. rodiče, kteří celý život podporovali své děti. Kráčí životem, jako Ježíš, usmívají se na všechny strany. Pomáhají, kde mohou, a přitom se v jejich srdcích skrývá velká bolest, protože necítí přijetí z jejich strany. Děti je leckdy berou jenom jako zdroj peněz. Lidé s duševním onemocněním působí vesele. Navenek nic nepoznáme, ale uvnitř je velké ticho a vyprahlost. A když se jich někdo zeptá, tak se jim dostane odpovědi – Ale prosím Tě, to není tak zlé. Vždyť na Tobě není nic vidět. To přeháníš apod.
Někdy v životě musíme udělat radikální rozhodnutí, které nás odstřihne od všech falešných přátel. Od lidí, kteří si prostě naši pozornost nezaslouží. Ježíše při putování následovalo velké množství různých lidí. Někteří šli ze zvědavosti. Možná čekali, že to je ohlášený mesiáš, který měl izraelský lid vykoupit. Je také možné, že čekali nějakou show, byl to někdo nový.
Za nedlouho budou v naší republice také volby. Politici často slibují věci, které mizí s volbami. Ježíš však nesliboval nic nesplnitelného. Pominou volby a dav se rozprchne a zmizí v propadlišti dějin, dokud nepřijdou další volby.
Ale Ježíš, oproti politikům nesliboval nic nesplnitelného. Nesliboval ráj na zemi, ale ukazoval cestu životem. Takovou cestu, díky které dokážeme dojít do cíle se vztyčenou hlavou. Budeme hrdí na to co jsme dokázali s takovým průvodcem po svém boku. Ježíš chce, abychom mu patřili plně. Bez kompromisů. Když jej přijmeme do života, neexistuje jiná pravda. Následovat jej, není o lesku a pozlátku, ale o tvrdé cestě. Protože v průběhu života se budeme ocitat v mnoha situacích, které budou vyžadovat rozhodnutí. Budeme se muset rozhodnout zda cesta, která se nám jeví jako snažší je opravdu snažší. Nebo půjdeme cestou následování Krista, která je klikatá.
Ježíš mluví o tom, že bychom se měli zříci otce, matky i sebe samého. Není to o nenávisti k nějaké nám blízké osobě, ale o vědomé rozhodnutí dát Krista na první místo. Děj se co děj, Kristus je má první volba.
Kdo nenese svůj kříž, nemůže mne následovat. Kříž není jen tíha, ale také znamení lásky a věrnosti. To není výzva, abychom si vědomě ubližovali, abychom si způsobovali nějaké trápení. Ale abychom těžkosti, které nás potkají, přijímali s pokorou. Abychom nehledali viníky, ale byli spíše jako Jób, který věděl, že se neprovinil vůči Bohu. To, co všechno se dělo kolem něj, přijímal s trpělivostí a bezbřehou důvěrou, že Bůh činí vše pro jeho dobro. Jób nebyl pasivní, ale zůstal věrný Bohu i v nesrozumitelnosti života. Jób je obrazem věrnosti, ne pasivity.
Pokud se člověk dostane do těžké situace tak určitě není snadné v tu chvíli se začít usmívat a říkat si – Vše co se děje, děje se v souladu s Božím plánem. Ale stačí se nadechnout, pozastavit se. Uvědomit si, abych byl tady a teď. Podíval se na tu situaci s odstupem a zjistíme, že není nic tak horké, jak se zdá. Možná nás taková situace má prostě postrčit kousek vpřed, abychom udělali dlouho očekávaný krok. Abychom udělali tu změnu. Nebo naopak nám taková situace má připomenout, abychom si uvědomili jak moc dobře jsme na tom. To je možná náš kříž – učit se zastavit a důvěřovat. Každý máme jiný kříž – pro někoho nemoc, pro jiného osamělost či starost o blízké.
Celý příběh je o naprosté bezbřehé důvěře, že ať se děje co se děje, je zde s námi Otec – Bůh, Ježíš – náš bratr, Duch svatý – přímluvce a zprostředkovatel.
Kéž nám dá Pán dostatečnou moudrost, abychom i v těch nejtěžších chvílích dokázali nést ve svém srdci jeho lásku. Ať nám plamen Kristovy lásky svítí na cestu – i když je klikatá, těžká, někdy i temná. On je světlo, které nikdy nezhasne.
Amen
Břetislav Tomáš Karal
