Štědrý den či noc
Evangelium: Lukáš 1, 67-79
Milé sestry, milí bratři,
dnes slavíme či připomínáme si narození Pána. Malé děťátko v jesličkách, které změní celý svět. Možná to zní tak trochu jako pohádkový příběh, ale na rozdíl od většiny pohádek, je tento pravdivý. I když zázraky se občas dějí ve skutečném životě.
Ale vraťme se k dnešnímu evangeliu. Alžběta byla neplodná a modlila se k Bohu o zázrak. Narodilo se malé dítě, které dopomohlo k ještě větší změně. Bez něho by se to odehrálo úplně jinak - Jan, později známý jako Jan Křtitel.
Jeho otec Zachariáš nevěřil, i přesto, že to byl zbožný muž. Bůh na něj seslal mlčení, aby pochopil jeho vůli. Když syna chtěli oficiálně představit Bohu a společenství, prozřel a pronesl chvalozpěv, který jsme dnes slyšeli. Dali mu jméno Jan - Bůh je milostivý. Jméno, které dal Bůh.
Člověk jej nenavštěvuje, ale on jej navštěvuje sám. Zjevuje se v tom nejnevinnějším, co existuje - narozené dítě. On přichází tam, kde jsme - možná i v situacích, kdy to nečekáme.
Zkusme jako Zachariáš si o letošních svátcích najít tichý koutek. Možná až všichni usnou, nechat si rozsvícený stromeček, svíčku. Nechat se ozářit světlem, které přineslo maličké dětátko. Dovolit si přijmout ten klid, který přináší. Přiznat si, že ne všechno stíháme, že ne všechno děláme správně. Ale díky tomu, že si to dokážeme připustit, že jsme jací jsme. Rosteme a můžeme přijmout ten klid do našich srdcí. On se usadí v našem srdci a zůstane tam do doby, než jej budeme potřebovat.
Spása přichází se světlem. Ne jako zářivé světlo nebo bombastický reflektor. Ale jako klidný plamének světélka. Všechny dobré věci začínají drobností, maličkostí. Vzpomeňme si na hořčičné zrno, které poskytuje stín.
Maličký zázrak přichází v temnotě. Kristus se narodil v noci, ve chlévě. Možná jsme si někdy zoufali a připadalo, že vše končí. Možná jsme se někdy i ocitli na prahu smrti. Ale Kristus přichází právě v tuto chvíli - v temnotě, kdy se zdá, že zhasla všechna světla světa. Přichází do temnoty, aby ji porazil. Proto čerpejme sílu z této drobnosti, abychom všechny ty temné okamžiky, dokázali porazit. Zkusme si představit, že všechny tyto starosti, se rozplynou jako dým nad svíčkou. Když ji zapálíte, také ze začátku dýmí, ale když se rozhoří, tak je její světlo jasné. A ničím nerušené.
Spása, která přichází skrze maličké dítě je začátkem. Je to startovní čára, kde dochází k odpuštění hříchů a otevírá se budoucnost. Všichni z nás víme, že cesta životem není rovná. Je plná překážek. A proto se narodil Jan, který připravil cestu Páně, aby si lidé uvědomili, že přijde někdo ještě větší, než je on.
Zkusme si letos o Vánocích přát jako dárek tak trochu z Jana. Abychom dokázali narovnat naše křivolaké stezky života. Věřím, že když někomu pomůžeme, tak mu narovnáme stezku. Tím se přiblížíme tomu malému dětátku, které spí v jesličkách.
Zachariáš i Alžběta čekali na zázrak hodně dlouho. A tento příběh nám ukazuje, že Bůh pamatuje na své věrné jak je dlouho potřeba. Napadá mne jedno české přísloví - Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Občas mne napadá, že by mohly mlít poměrně rychleji. Ale kdo jsem já, kdo jsme my, abychom mohli posuzovat, co je správným Božím plánem.
Vlastně Zachariášovi tak trochu závidím. On promluvil, až když měl co podstatného říct. Také bych chtěl umět mlčet tehdy, když je zapotřebí mlčet a mluvit, když je to žádoucí.
Přál bych nám všem něco ze Zachariáše. Víru Alžběty, která uvěřila, stejně jako Maria Božímu slovu. Mít také něco z Jana, který přijal, že přijde ještě někdo větší než je on. Upozadil svoje ego. A samozřejmě i něco z toho malého dítěte z jesliček. Radovat se maličkostí. Přijmout světélko, jiskru naděje do svého srdce. Nechat ji dobře zakořenit a čerpat z ní, když přijde tma. Požehnané Vánoce přátelé.
Břetislav Tomáš Karal
4. neděle adventní
Bůh, Ježíš, Marie, Josef, očekávání, naprostá důvěra, sen, anděl, návštěva, řešení, odsouzení, být věrný
Břetislav Tomáš Karal
3 neděle adventní
Radost, Jan, očekávání, šeptanda, ověření, víra, vnitřní zrak, dítě, příchod, král, prorok, Bůh, nečekaná místa
Břetislav Tomáš Karal
2 advent - svíce proroků
Bůh, Ježíš, křest, Jan, svíce, cesta, urovnej cestu, zrno a plevy, očista, nový začátek, špatné kořeny, dobré ovoce
Břetislav Tomáš Karal
První advent - fialová
Advent, naděje, příchod, očekávání, usebrání, obrácení vnitřního zraku, Bůh, Ježíš, Syn, plánování, nevíme dne ani hodiny
Břetislav Tomáš Karal
Naděje v nejhlubším místě
Bůh, Ježíš, oběť, naděje, obrácení, pokora, světlo, kříž, Král, posměch, pravda, otázky, přiznání
|Další články autora
Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu
Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...
Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život
V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly...
Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme
Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z...
Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu
Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční...
Emily in Paris randila s hvězdou Stranger Things. Italské dobrodružství začíná dnes
Herečka Lily Collins, kterou diváci po celém světě znají jako Emily ze seriálu Emily in Paris,...
Vánoce jsou prý svátky klidu, hlavně ale mnoha zlozvyků. Přinášíme jejich výběr
Málokteré období je tak spjaté s řadou nežádoucích jevů jako právě Vánoce. Mnoho lidí tyto svátky...
Lidé v Brně rekordně darovali kelímky, přispěli tím pěti miliony korun potřebným
V pátém ročníku brněnského charitativního projektu Daruj kelímek přispěli lidé rekordními více než...
Vánoce v Gottwaldově: fronty, podpultové zboží, ovoce na příděl a Tuzex
Před rokem 1989 vypadaly Vánoce ve Zlíně jinak než dnes. Světel bylo málo, zato se stály fronty. Na...
Vyrábět ozdoby neplánovali. Touha zachránit řemeslo i pracovní místa byla silnější
Vánoce jsou pro spolumajitelku sklárny Koulier z Oflendy Kateřinu Šrámkovou víc než jen svátky,...
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...
- Počet článků 79
- Celková karma 4,95
- Průměrná čtenost 66x