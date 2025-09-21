Správce majetku
Evangelium: Lukáš 16, 1-13
Milé sestry, milí bratři,
opět tu máme zajímavý nadčasový text, který je možné vztáhnout na jakékoliv období lidských dějin. V podstatě je to prosté – na jedné straně je tu člověk, který vlastní majetek a dal pravomoc správci, aby jej obhospodařoval, jak se domluvili. A byl řádným správcem.
Když se podíváme každý na svůj život, můžeme zjistit, že nic z toho, co vlastníme, netrvá věčně. Zdraví i krása pominou. Majetek může být zničen – ať už námi nebo nepředvídatelnými okolnostmi. V podstatě jsme správci svého života, který nám byl dán. A je jenom na nás, jak k němu přistupujeme a jak jej spravujeme. Až náš život jednou skončí, budeme také povoláni, abychom složili účty.
V příběhu je cítit jedna tak trochu zvláštní věc – na jedné straně správce jedná prozíravě, ale zároveň nepoctivě. Snaží se zajistit si budoucnost, což je určitě v pořádku, ale zároveň nejedná spravedlivě. Hledá nepoctivou cestu k cíli. Známé rčení říká, že cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Je to v situaci, kdy se snažíme konat dobro, ale v konečném důsledku je to na škodu. Nejde jen o rozdávání pomoci za každou cenu, ale také o nastavení hranic, a to jak pro sebe – určit si, co zvládneme a co už je přes čáru, tak pro druhé – vytyčit si hranici, za kterou již k sobě druhé nepustíme. Umíte se tedy chovat prozíravě v duchovních věcech, které prožíváme? Staráme se o sebe dostatečně?
Děti tohoto světa jsou prozíravější než děti světla! To je výtka vůči křesťanům, protože někdy prostě postrádají kreativitu. Neprochází žádným vývojem. Někdy si prostě řeknou: „K životu mi stačí, že budu chodit do kostela tam si něco poslechnu.“ Ale opravdu to stačí? Není to zakrnění našeho duchovního vývoje? Svět je přece mnohem větší. Když se budeme zajímat, ověřovat si informace, přemýšlet, budeme dávat všanc i svůj křesťanský postoj. Jak máme předávat Jeho slovo, když se budeme plácat jenom v tom svém malém rybníčku? Určitě je to pohodlné, nikdo po nás moc nechce. Ale nebudeme připraveni na to, když se něco stane. Jednou může nastat situace, že rybníček vyschne a my budeme jak ta ryba na suchu. Budeme si muset hledat jinou živou vodu a nebudeme vědět jak. Co když se za kopcem nachází nově vzniklé jezero, plné křišťálově čisté vody, které je vytvořeno právě pro takové případy?
Zkouškou charakteru je věrnost v maličkostech. V drobných věcech, které děláme každý den. Ani si je neuvědomujeme, protože jsou automatické. Svým způsobem nás utvářejí. Vypovídají o nás možná více, než když se prezentujeme navenek. Jsou to naprosté základy našeho lidského bytí, naší schopnosti žít ve společenství ostatních. Každý z nás přispívá do společnosti svým jedinečným způsobem. To je přesně cítit ve chvíli kdy přijdete do nějakého společenství a cítíte se tam dobře. Možná nedokážete specifikovat co to konkrétně je, ale je to ten pocit.
Nastává podzim a vydáme se hledat houby do lesa. My vidíme jenom to co vyroste ze země, ale už nevidíme co je za tím. Je to mycelum – síť podhoubí, které – když je zdravé – se projevuje zdravými houbami, které sebereme. A podobné je to v lidském společenství. Když nejsou zdravé vztahy, když nejsme věrni v maličkostech, tak se to společenství nemůže zdravě projevovat. Není možné vydat správné plody, které přinesou užitek.
Dnešní poselství je výzva k tomu, abychom byli věrnými správci toho, co nám Bůh svěřil – svého života, vztahů, darů. Nemějme mysl roztříštěnou jako střepy, ale cele zaměřenou na Boha. Vždyť Ježíš říká jasně: Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
Bože, kéž dokážeme správně spravovat své hřivny, který jsi nám ve své milosti dal. Kéž máme vždy na mysli, že na nás vkládáš pouze to co zvládneme. Amen
Břetislav Tomáš Karal
