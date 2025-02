Rybáři lidí

Rybář, lidi, duše, sítě, loď, uposlechnutí výzvy, Ježíš, církev, společenství, důvěra, neznámo, rodina

Evangelium: Lukáš 5, 1-11

Milé sestry, milí bratři,

dnešní příběh je jeden z neznámějších, kdy si Ježíš vyvolí apoštoly a prohlásí je za rybáře lidí. Je to tedy příběh o povolání k službě, o povolání k hlásání evangelia – Boží vůle. Začátek úžasné cesty, která trvá do dnešních dnů a které jsme součástí křesťanské rodiny.

Ježíš na začátku příběhu vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, u kterého se vzápětí dozvíme, že se jmenuje také Petr. Ježíš si vybral právě jeho loď a Šimon/Petr se stal skálou, na které Ježíš vybudoval církev. Zřejmě mu dal nové jméno, aby ukázal jeho vůdčí schopnost a vyzvedl vedení nad apoštoly. Zároveň si vybírá jeho společníky, bratry Zebedeovy, jako další apoštoly a rybáře lidí. Z toho mi vyplývá, že Ježíš chtěl, abychom spolupracovali, abychom byli společenství. A díky této společné síle můžeme rozložit nutné úkoly, nutné věci a výsledek bude o to jistější. Jak se zpívá v písničce, ve filmu – Císařův pekař – Ten umí, ono ten umí tohle a všichni dohromady uděláme moc. Vidím v tom tedy také výzvu – budujme společenství, které bude spolupracovat. Také mne napadá krásný biblický citát – Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, jsem já uprostřed nich.

Tento příběh je základ společenství věřících ve společnou věc. Je to příběh o touze šířit dobrou zvěst po celém světě. Stejně jako rybáři se někdy stane, že nic neuloví, tak i nám se může stát, že když se budeme šířit Boží slovo, tak nebudeme mít úspěch a mnohdy nás pošlou do háje. Ale věřím, že i tak to má smysl. Vyřčené slovo má neuvěřitelnou sílu a žije si vlastním životem. Je to zaseté semínko, které čeká na vhodnou příležitost, aby vyklíčilo. Možná čeká na déšť, který je svlaží. Možná čeká na sluníčko, které mu dodá sílu. A možná čeká na vhodné společenství, které tomu všemu bude dávat smysl.

Šimon Ježíši oponuje, že lovili celou noc a že se nic nepodařilo. I přesto nicméně Ježíše poslechnou a když vidí výsledek, je ohromený. Nemáme to také tak, že když nám někdo něco řekne, máme nejdříve plnou pusu výmluv, proč to nejde, leckdy si iracionálně stojíme na svém a prostě to neuděláme. Ale když poslechneme a vidíme výsledek, tak jsme také ohromeni, jako apoštolové, kteří viděli plnou síť ryb. A najednou se stydí, že nevěřili. Myslím si, že se jedná o tak prostou věc, jako je důvěra. Důvěra, že Bůh to s námi myslí dobře, i když se to někdy nezdá. Opět mě napadá krásné přirovnání – Cesty Páně jsou nevyzpytatelné. Ale to je přeci na tom to krásné, i když občas strašidelné.

Když se vydal Frodo Pytlík a Samvěd Křepelka (postavy z trilogie Pán prstenů) na dlouhou cestu, která prověřila mnohé včetně jejich charakteru, na začátku říkal Frodo jednu krásnou myšlenku – Stoupneš na cestu a když nestojíš pevně, nevíš, kam tě může strhnout. My máme úžasnou výhodu, protože při nás stojí náš průvodce – Ježíš. A máme v něm neochvějnou jistotu, že ať se stane cokoli, ať provedeme cokoli, vždy bude s námi, vždy v nás a nám bude věřit. Můžeme se na něj obrátit kdykoli, kdekoli a čímkoli. Vždy tam je. I když někdy je to jenom slabounký hlásek, v koutku duše. Nebo jiskérka, kdy máme pocit, že každý prudší závan větru a bouře ji uhasí, ale je tam a neuhasí. Lidská duše je nesmírně široká, se spoustou záhybů a skrýší. Stejně jako životní cesta na kterou jsme se vypravili.

Ke konci příběhu Ježíš říká, že nyní budou lovit lidi a všeho nechali a šli s ním. To, že uvěříme v Ježíše neznamená, že musíme vše opustit. Stále jsme součástí rodiny, komunity. Vždyť i on si vyvolil dva bratry, kteří šli z ním. Dokonce Ježíš krátce, před tímto příběhem, navštívil Šimonovu tchyni, kterou uzdravil. Díky tomu, že uvěříme a budeme následovat Ježíše neznamená, že zůstaneme sami, ale staneme se členy neuvěřitelně pestré a veselé společnosti, kde se můžeme společně radovat. Ale která bude při nás stát, i když se zrovna nedaří. Pravé přátelství se pozná v takovýchto těžkých chvílích.

Pane, děkujeme Ti, že jsi oslovil apoštoly, aby se stali rybáři lidí a díky tomu můžeme patřit do pestré křesťanské rodiny celého světa. Sdílíme a věříme stejnou myšlenku, že Ty jsi Pán, že jsi náš bratr a zachránce. Amen