První advent - fialová
Evangelium: Matouš 24, 36–44
Milé sestry, milí bratři,
dnešní nedělí vstupujeme do Adventu – do doby přípravy na narození Ježíše Krista. První adventní neděli nazýváme nedělí bdělosti. Doprovází ji fialová barva, která symbolizuje pokání, ztišení a vnitřní přípravu. Všichni očekáváme Krista – jeho narození v Betlémě, ale zároveň i jeho druhý příchod, parusii. A každá cesta má svůj začátek i svůj cíl.
V životě se snažíme naplánovat všechno, co se dá. Děláme si seznamy, co koupit, plánujeme dovolené, student si rozepisuje kroky, které musí zvládnout ke studijnímu úspěchu. A pak přijdou věci, které si naplánovat nemůžeme. Nebo si něco vysníme – a život s námi zamává a pošle nás úplně jinam. Jak se říká: „Chceš-li Boha rozesmát, seznam ho se svými plány.“ Občas mám pocit, že se u toho opravdu dobře baví.
Ježíš na začátku evangelia připomíná, že nevíme dne ani hodiny. Nevíme, kdy přijde konec – ví to jen Otec. A Bible od počátku věků ukazuje příběhy, které tuto pravdu potvrzují.
Minulou neděli jsem často říkal slovo „možná“. Teď mě napadá slovo „kdyby“.
Kdybychom věděli, co přijde, byli bychom připraveni. Rozhodli bychom se jinak.
Ale evangelium nás učí něco jiného – nečekat na „kdyby“, žít zodpovědně teď.
Tento text vnímám jako silný apel k pokorě. K přijetí toho, co se nám děje. Ne jako trestu, ale jako daru, který mění náš život. K vděčnosti za všechny dary, které od Boha dostáváme. Dokud jsme zdraví, neuvědomujeme si samozřejmost věcí: že dýcháme, že se ráno probudíme, vstaneme z teplé postele, jdeme do práce, na nákup. Že si můžeme vybrat, jestli si dnes dáme rohlík nebo vánočku k snídani. Teprve když tyto jistoty ztratíme, prosíme o ně zpátky.
Když se vžijeme do života člověka nemocného nebo žijícího v nedostatku, hned vidíme, že naše všední věci jsou vlastně nejvzácnější dary.
Evangelium připomíná dny Noemovy – a to je obraz, ve kterém se poznáváme i dnes.
Lidé tehdy nebyli nutně zlí. Jen zahledění do sebe, nebdělí, nevnímaví. Měli příliš úzký pohled. A tak jim uniklo to podstatné.
Ježíš říká, že Bůh bude jednou rozdělovat: jeden bude vzat, druhý ponechán. Ne podle zevnějšku, který může být pozlátkem, ale podle stavu srdce.
Bůh přece „přebývá v nás“ – pozvali jsme ho při křtu, přijímáme ho v eucharistii, zaslíbili jsme se mu při biřmování. Jak bychom mohli pochybovat, že nás bude posuzovat podle našeho nitra?
Bdělost proto není o strachu, ale o čistotě svědomí. Nestačí odříkat modlitbu a hodit něco do pokladničky, pokud dál vědomě konáme zlo. Jde o vnitřní nastavení, o skutečný vztah k Bohu. O schopnost přiznat, že jsme udělali něco špatně – a litovat toho před ním, ne jen „vnějškově“.
Možná je to i o uvědomění, že Bůh nabízí odpuštění dřív, než si uvědomíme, že ho potřebujeme. Máme jistotu, že když opravdu cítíme lítost a projevíme pokoru, náš život se může změnit. Začínáme znovu – jako květ leknínu, který vyrůstá z bahna a přesto se každé ráno otevře v běloskvoucí čistotě. Tak můžeme vypadat i my, když se nás dotkne Boží odpuštění.
Každý den se odehrává zázrak Boží návštěvy.
Když se probudíme. Když můžeme dýchat.
Když se setkáme s někým, koho jsme dlouho neviděli.
Když přijde nečekaná zpráva.
Každý takový okamžik je plamínek světla, který nám Pán posílá do cesty.
Amen.
Břetislav Tomáš Karal
Naděje v nejhlubším místě
Bůh, Ježíš, oběť, naděje, obrácení, pokora, světlo, kříž, Král, posměch, pravda, otázky, přiznání
Břetislav Tomáš Karal
Apokalypsa aneb Boží pomoc
Bůh, boj, rodina, všichni proti všem, pomoc v rámci rodiny, spravedlivý, bohabojní, víra, tady a teď
Břetislav Tomáš Karal
Saduceové
Bůh, otázky, nachytat, nevěřím, zánik, víra, být tady a teď, reakce, přijetí, Ježíš, nebeská hostina
Břetislav Tomáš Karal
Dušičky
Bůh, naděje, láska, víra, světlo, jiskra, plamének, pochodeň, odpuštění, radost, shledání, vděčnost,
Břetislav Tomáš Karal
Víra - láska - naděje
Víra, láska, naděje, Bůh, Ježíš, společenství, nenávist, lidství, vlastní prospěch, život, na vlastní kůži
