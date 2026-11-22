Poslední neděle po Duchu Svatém - slavnost Krista Krále
Evangelium podle Matouše 25,31–46
Milé sestry, milí bratři,
nacházíme se na prahu konce církevního roku. Od příštího týdne nám začne nový cyklus. A podobně je to s dnešním příběhem, který navazuje na příběh o družičkách z minulého týdne. Opět se tu objevuje téma soudu. Otázka, co jste udělali a jakou odměnu za to dostanete. I když konec je poměrně drsný.
Na začátku příběhu Ježíš vyjmenovává situace, které prožíváme každý den. Není to nic světoborného, i přesto z toho můžeme čerpat. Spravedliví odpovídají: „Kdy jsme tě, Pane, viděli hladového, nemocného, uvězněného?“ Může to v nás vyvolávat představu, že když se máme potkat s Bohem, stane se něco nádherného. Že budeme mít až mysteriózní zážitek. Něco, co přesahuje naše vnímání. V minulosti se to mnohým opravdu stalo. A věřím, že i dnes se to může stát. Nicméně není to pořád. Žijeme neobyčejně obyčejné životy. Chodíme do práce, za koníčky, do kostela. Stýkáme se s přáteli, rodinou. A v takovýchto případech jsme se mohli potkat s Ježíšem. Mohli jsme někomu poděkovat, podržet dveře, pomoci vynést tašky. Navštívili jsme někoho blízkého v nemocnici či jsme mu nakoupili a potěšili ho návštěvou. Vlastně se jedná o naprosto obyčejné, a přitom potřebné věci. Takové, které bereme za samozřejmost a leckdy si neuvědomíme, že to vychází z Ježíšova největšího přikázání – milujte své bližní jako sami sebe.
Víra se neprojevuje pouze slovy, ale hlavně skutky. Tak, jak prožíváme všední život. Samozřejmě je důležitá i modlitba. Věnovat se duchovnímu životu, vztahu s Bohem. Ale věřím, že když toto vše konáme a prožíváme, děláme to naprosto přirozeně.
V hospici jsem jednou dostal otázku, zda v těch hospitalizovaných vidím Ježíše. Okamžitě ze mne vylétla odpověď, že ne. Ale hlodalo to ve mně. Jestli jsem takový neznaboh, že nevidím, co vidí ostatní? Také jsem odpověděl, že tam vidím především člověka. Lidskou bytost, která tam leží se svými starostmi, obavami. Asi jsem si představoval to, co popisuji na začátku. Nějaké nadpozemské vidění. Vzpomněl jsem si na Pilátova slova – Ecce homo, hle, člověk.
Krásně se mi to spojilo právě v dnešním příběhu. Viděl jsem člověka, který má trápení. Slova byla pronesena v situaci, kdy Ježíš rozhodně nevypadal jako někdo, kdo má sílu. Byl utrápený, rozbitý a věděl, co jej čeká. Takže správná odpověď vlastně měla být: „Ano, vidím v nich Ježíše.“ Ale ne toho z dnešního příběhu. Slavného a silného krále nebes. Ale toho, kdo je ponížen, na pokraji svých sil. Ten, kterému dav nadává. Je naprosto na okraji společnosti. Přesto povstal.
Kdy jsme tedy potkali Krista? Právě tehdy, kdy prožíváme svoji víru. Samozřejmě jej potkáváme i zde v kostele. Máme možnost se ztišit v bezpečném prostředí společně smýšlejících lidí. Uvědomit si Jeho blízkost. Sílu, kterou nám tím předává. A čerpat jeden od druhého. Víra je o skutcích každodenního života. Vychází ze srdce.
Na druhé straně je slyšet v příběhu i výčitka. Nestačí nepáchat zlo. Tedy, že bychom někomu vědomě ubližovali. Přece si neřekneme – hele, tamten mě štve, tak bych mu mohl provést něco zlého. Je to spíše o naší slepotě. Občas nevidíme, co máme přímo před očima. Nepomůžeme, když můžeme, protože si řekneme, že to udělá někdo jiný. Je to o lenosti.
Pomáhat neznamená sebe zničit. Vydat se úplně do poslední kapky sil. Cítit se jak vyždímaný citron. Nemůžeme nasytit všechny hladové. Ubytovat všechny, kteří nemají domov. Navštívit všechny nemocné. Víra je i o přijetí odpovědnosti k nám samým. Vybrat si takovou oblast, ve které se cítím dobře. Pomáhat tam, kde vím, že to zvládnu. Důležité je rozlišovat mezi skutečnou pomocí a situací, kdy někdo naši ochotu zneužívá. Láska a odpovědnost patří k sobě. To celé rámuje víra.
Naděje, která zaznívá v závěru, nám právě ukazuje na ty naše skutky. Bůh si všímá všeho, co děláme a z jakého důvodu to děláme. Bohatství, kterým jsme obklopeni, nám bylo dáno do správy. Jenom na nás záleží, jak s ním naložíme. Zda hřivny zakopeme, nebo je rozmnožíme. A k tomu nám dopomáhej Bůh.
Amen
Břetislav Tomáš Karal
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