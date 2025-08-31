Pokora - být viděn

Být pokorný, být viděn, služba, dobrota, Bůh, Ježíš, pomoc, přijetí, zasloužit si to, akceptace, být autentický

Evangelium: Lukáš 14, 1.7–14
Milé sestry, milí bratři,
v uplynulém týdnu jsem měl možnost prožít duchovní cvičení inspirované keltskou spiritualitou. Bylo to hledání bližšího vztahu k Bohu i k sobě samému, chvíle, kdy jsme se zastavili nad tím, co nás v životě tíží a co nám naopak přináší radost.
Dnešní evangelium je především o pokoře. Ježíš nás varuje před tím, abychom se netlačili dopředu a nehledali čestná místa – ať už před lidmi, nebo dokonce před Bohem. Ukazovat na odiv svou zbožnost, skutky nebo vnější krásu – to není cesta, která nás přibližuje k Bohu.
Stejně jako v minulém evangeliu si Ježíš vybral ženu, která si ho přišla jen poslechnout. Nežádala o pomoc, pouze seděla skromně v koutku. Podobný příklad známe i z evangelia o chudé vdově: vhodila do chrámové pokladny jen nepatrnou minci, ale pro Boha měla větší cenu, než okázalé dary bohatých, kteří je dávali tak, aby na ně všichni viděli.
V dnešním vyprávění Ježíš říká: kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Neznamená to, že bychom měli chodit zkroucení podél zdí a bát se podívat lidem do očí. Znamená to být skromní. Když mohu pomoci – pomohu. Když mohu dát dar – dám. Ale když nemohu, nic nedám. Je to také o nutnosti odhadnout své možnosti – kdy mohu dávat a kdy naopak přijímat.
Pokud dávám, neměl bych čekat odměnu. Neměl bych se ptát, zda mi ten druhý dá něco zpátky. A přesto kolem sebe často vidíme nesmyslné soupeření – zda můj dar je dostatečně hodnotný, zda nepřevyšuje hodnotu daru, který jsem dostal. A zda je zabalený do dostatečně lesklého papíru, který všechny oslní. Aby si pak lidé mohli říkat: „Ten je bohatý, ten dal úžasný dar.“
Někdy mi to připomíná i internetové diskuse: řeší se, kdo měl na sobě jakou róbu, jestli byla dost drahá nebo výjimečná. A pod anonymními přezdívkami se objevují jedovaté komentáře – a přitom je často píší lidé, kteří sami nesou těžkosti a nespokojenost. Nikdy nevíme, jaký je příběh za tou vnější prezentací. Já si vždy řeknu: když mu to udělá radost, ať si na sebe klidně navleče i pytel od brambor. Kdo jsem já, abych soudil?
Bůh nabízí pomocnou ruku spíše těm, kteří nemohou nic vrátit, od kterých nečeká vděk. Milost není výměnný obchod. A i naše společenství by mělo být podobné – takové, aby se v něm dobře cítili všichni. Ať už přicházejí z jakýchkoli společenských vrstev, ať mají za sebou jakýkoli životní příběh.
Ovšem i ochota přijmout pomoc musí být na druhé straně. Není možné donekonečna „jenom“ rozdávat. A upřímně – jsem alergický na slova: „to je křesťanská povinnost pomáhat“. Ano, ale i příjemce pomoci má povinnost starat se sám o sebe. Každý z nás je zodpovědný za své chování i za svůj život. Buď přijme svou situaci a v rámci možností ji řeší, nebo jen natahuje ruce. A i ti, kdo dávají, nemohou obdarovávat do nekonečna, nemohou se rozdat ze všeho.
Pomoc se netýká jenom věcí nebo peněz. Někdy jde především o přijetí člověka – i s jeho chybami a slabostmi. To neznamená, že musím souhlasit se vším, co dělá. Znamená to ukázat, že ho beru vážně, že mám své hranice. Právě jejich vymezením mu někdy pomohu víc, než kdybych mu všechno dovolil.
Téma pomoci je mi velmi blízké a občas i já sám zápasím s tím, kde je její hranice. Není možné stále jen dávat – člověk musí mít také kde brát. A i ten, kdo přijímá, musí být soudný, aby dokázal říci: „Toto už je moc, nechci tě zneužívat. Jsou potřebnější lidé než já.“
Pane, prosíme Tě o moudrost: nauč nás pomáhat tam, kde je to skutečně potřeba. Ne proto, abychom byli chváleni, ale proto, že nás k tomu vede Tvá láska. Amen.

Autor: Břetislav Tomáš Karal | neděle 31.8.2025 19:00

Břetislav Tomáš Karal

  • Počet článků 62
  • Celková karma 4,79
  • Průměrná čtenost 67x
Člověk, který objevuje krásu teologie. Snaží se své myšlenky předat dál, prezentovat ostatním lidem. Zároveň pracuji v hospici jako sociální pracovník. Tedy za poslední rok, výrazné změny- do srpna 2023 jsem dělal patnáct let v bankovnictví.

