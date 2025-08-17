Oheň jako proces
Evangelium: Lukáš 12, 49-57
Milé sestry, milí bratři,
dnešní evangelium, dnešní příběh je na první pohled pěkná drsná akce. Možná by z toho byl pěkný holywoodský film z postapokalyptického světa – z ohně je svrháván oheň, který vše pálí. Dalším dramatickým záběrem vidíme, že v domech/rodinách probíhá válka proti jednotlivým členům. Lidé se dívají pořád kolem sebe a hledají znamení co se bude dít. To co vidí se jim zdá být jasné.
Ale na rozdíl od filmové fikce, je toto skutečná výzva, která se týká nás všech. Pojďme se tedy podívat na zmíněný biblický příběh. Oheň je znak i Ducha Svatého a říká si i očistný oheň. Před nějakou dobou bylo spáleno České Švýcarsko na popel. A jeďte se tam podívat dnes. Stejně jako se po požáru rodí nový les, i víra spaluje to staré, aby mohlo vyrůst nové. Život vyrašil z popela utrpení, které provázelo oheň. Tak i my jsme zváni nechat spálit to staré, aby mohlo vyrůst nové. Ježíš nám přeje, abychom vyrostli. Aby zemřelo to naše staré já a zrodil se nový člověk. Oheň je v příběhu symbol změny. Víra není jenom dekorace, abychom se mohli chlubit, že jsme dnes vykonali dobrý skutek, že jsme se x-krát pomodlili, že jsme navštívili tolik a tolik bohoslužeb, dali tolik a tolik almužen. Víra je spalující. Je to veliká síla, která dokáže obyčejného všedního člověka protavit v drahocenný kov. Tento kov dokáže zářit v slunci Božské lásky. Díky změně dokáže vydat to nejlepší v sobě, co může. V tomto příběhu to tedy není o ničení, ale o změně/proměně. Protože pokud se s takovou situací potkáme, jak můžeme zůstat stejní, jako před tím?
Křest má být pokřtěn a jak jsem sevřen… To je připomínka toho, že bez oběti Ježíše na kříži nemůže vzniknout to krásné dobrodružství křesťanské víry. Tento akt změnil běh lidských dějin navždy. Utváří je v duchu křesťanské lásky. Kdy se do popředí dostávají lidé, kteří byli do té doby na okraji společnosti. Kteří v té společnosti nic neznamenali. Ale díky smrti našeho bratra, který se za nás vydal dobrovolně, byl dán smysl i té nejvyšší oběti. Jeho duše byla spálena na prach, aby nakonec vstala ještě krásnější a silnější. Určitě znáte pověst o bájném Fénixu – zázračném ptáku, který v nejkrásnějším období života se sám spálí. A najednou z hromádky popela vstane ještě krásnější než před tím. Ne nadarmo se říká o člověku, který dokáže překonat ty nejtěžší překážky, že vstal jako Fénix z popela. Podobně i Kristus – ne mýtický pták, ale živý Pán – přinesl skrze svůj kříž nový život pro všechny.
V další části se hovoří o hádkách/rozdělení v rodinách. To zní jako by Ježíš chtěl, aby lidé navzájem stáli proti sobě, bez ohledu zda jsou si nejbližší. Je to spíše apel nebo ještě lépe upozornění, že pokud přijmeme Boha do svého života, tak se od nás mohou odvrátit naši blízcí. Stejně jako v počátcích šíření křesťanství, kdy rodiny udávali své členy, že se staly křesťany. Následně docházelo k popravám na veřejnosti, vydědění apod. Přijetí evangelia, jeho zvěsti ovšem neznamená boj, ale znamená to pokoj. Naše jednání, po přijetí Božího slova, dojde ke změně. Víme, že nemusíme svého bližního, za to co nám udělal, nenávidět. Ale můžeme mu odpustit. Smířit se a začít nový vztah. I smrt našich blízkých nemusíme brát tragicky, ale jako přechod do jiné formy bytí. A hlavně – znova se s nimi setkáme! Náš život po přijetí víry se změní a okolí to nemusí chápat.
V poslední části vyprávění je zmínka o čase. Dokážeme poznat, že přijde déšť – ale Boží přítomnost přehlížíme. Když ji vidí, tak člověk dělá jako by byl slepý, jako by se pohyboval v přítmí. Není to forma zasévání strachu, ale opět výzva – buďte tady a teď. Neodkládejte, co je nutné – třeba se smířit se svou rodinou, se svými kamarády, když jste rozhádaní. Nevíte kdy opět dostanete šanci situaci vyjasnit. Jak se říká, pozdě plakat nad rozlitým mlékem. Po odchodu člověka si těžko vyříkáte, co jste si měli říct za života. Když zemřeme, tak těžko můžeme Bohu říkat, kdybych ještě zůstal, tak bych udělat to a to. Tím pádem bych měl zaručený život v nebi. A protože jsem to nestihl, tak jsem to nemohl udělat. Taková výmluva je velice plochá. Ale, abych nekončil pesimisticky. Celý příběh o tom, že ve chvíli kdy opravdu přijmeme Boha do svého života, tak se nám otevře neskutečně barevný svět. Neuvěřitelná paleta skutků, které mají své opodstatnění. Nemáme je dělat protože je to dáno příkazem, ale protože ty skutky vychází ze srdce! Nejdůležitější je žít a být tady a teď! Bože, kéž si vážíme každého okamžiku, který prožíváme se svými blízkými. Dej ať žijeme tady a teď. Když ten oheň Boží lásky necháme v sobě zapálit, promění náš život v něco, co dokáže zářit i v temnotě. A tak svět kolem nás pozná, že ten oheň neplí k zániku, ale k životu. Amen
Břetislav Tomáš Karal
Důvěra v Boha
Bůh, důvěra, nevíte dne ani hodiny, malé stádce, připravenost, blázen, víra, správce, rozmnožení hřiven
Břetislav Tomáš Karal
Bohatství, které k ničemu není
Bůh, Ježíš, soudce, bohatství, člověk, co myslí jenom na sebe, důvěra, hmotný majetek, rozmnožit hřivny
Břetislav Tomáš Karal
Modlitba a vztah
Otče náš, modlitba, vztah, Otec, rodina, Ježíš, ticho, růst, ticho v srdci, nouze, chleba, odpuštění
Břetislav Tomáš Karal
Každý z nás má v sobě Martu i Marii
Marta, Marie, služba, cesta, Ježíš, následování, rozhodnutí, nechat být, životní cesta, feminismus,
Břetislav Tomáš Karal
Milosrdný Samaritán
Samaritán, zrcadlo, bližní, pokrytectví, Bůh, Ježíš, láska, otázka, řešení, síla, odvaha, dobrý skutek, nezištnost
