Manželství, nerozlučitelnost, rozvod, pokud nebudeš jako dítě, nevejdeš do Božího království, naděje, církev

NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU (27. V MEZIDOBÍ)

Evangelium: Marek 10, 2-16



Milé sestry, milí bratři,

dnešní evangelium je poměrně kontroverzní, alespoň z mého pohledu.

Ježíš zmírňuje příkaz, který platil od dob Mojžíše. Apeluje na farizeje a říká, jim, že co bylo ustanoveno, bylo ustanoveno z důvodu tvrdosti jejich srdce.

Pokračuje prohlášením, které je základem každého manželství: „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Je jasné, že když se dva mají rádi, tak opustí stávající rodinu a založí novou. Vidím v tom také apel – když se nedaří v manželství či partnerském životě, aby se to snažili vyřešit. Ne jenom vyhodit jako špinavý hadr, co společně vybudovali, ale opravdu se to snažili vyřešit. Manželství se uzavírá před Bohem, je to něco víc než uzavřená smlouva dle zákona. Jedná se o závazek, který není tak snadné zrušit. Ta pečeť bude v srdcích navždy.

Trochu kontroverze vidím v tom, když se stane něco vážného, ale myslím tím opravdu vážného, tak dle tohoto příběhu by se to nemělo řešit, resp. nemělo by se to řešit rozvodem. Jenom si říkám, že existují případy, kdy je lepší, když jdou dva lidé od sebe. Co když následující partnerský vztah bude ten pravý a dojde naplnění? Co když po rozchodu zůstanou v kontaktu a budou z nich nejlepší přátelé?

Co nesmí, ale opravdu nesmí být „trestáno“ za rozvod rodičů, jsou děti. Ty jsou nejdůležitější. Ať už je za rozvodem, rozchodem rodičů cokoli, tak by měli mít na mysli jejich blaho.

Nedávno jsem slyšel na toto téma rozhovor a knězem Heryánem a oslovilo mne, co říkal – Nežijeme v ideálním světě, a to o čem vypráví Ježíš, je ideální stav věcí – dovolil jsem si to parafrázovat. A tehdy jsem pochopil a došlo mi, že bychom se svou životní cestou měli přibližovat k tomu, o čem čteme v Bibli. Jsme „jenom“ lidé, kteří jsou slabí a dělají chyby. To není výmluva, to je prostě fakt. A pokud přijmeme svoji podstatu – děláme chyby a jsme schopni se z nich poučit, tak jsme na nejlepší cestě dostát ideálu, o kterém hovoří příběhy v Bibli.

Při jedné svatbě jsem byl svědkem nádherného gesta, které se mi moc líbilo. Kněz dal novomanželům svíčku a řekl, že když se v průběhu manželství cokoli stane, co bude zapotřebí vyřešit, sedněte si, zapalte tuto svíčku. Tím si připomenete svůj slib, který byl dán před Bohem, a pokuste se to vyřešit.

Dnešní doba přináší nové výzvy, nové životní role. Nejdůležitější je láska a otevřenost vůči člověku, se kterým chci strávit život. Ano, možná se to někdy nepovede, protože na povrch vyplynou nějaké věci nebo se něco stane, přes co prostě vlak nejede. Ale být nešťastný a trápit se? Když se po zralé úvaze člověk rozhodne z takového vztahu vystoupit a začít znova, tak je to znamením síly. Je to znamení, že se nechce dál trápit, chce se nadechnout a najít novou cestu. A není tu církev od toho, aby takovému člověku podala pomocnou ruku a řekla mu – jsem tady pro Tebe? Pojďme najít cestu zpět do náruče Boha!

Pane, život dvou lidí přináší neskutečné výzvy, ale i radosti a naplnění. Dej, ať vždy najdeme takovou cestu, která bude přinášet výsledky. A pokud se nám někdy zdá, že padáme do propasti, tak prosíme, abys nám hodil záchranné lano. Duchu Svatý, prosíme Tě, vlij nám sílu do našich srdcí, abychom vždy našli světlo, které nás přivede zpět k Bohu. Amen.