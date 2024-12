Nastal čas bilancování, hledání

Bůh, rodina, opora, nalezení společenství, nalezení své cesty, tradice, předávání víry, zvyků, začátek a konec

Evangelium: Lukáš 2, 41-52

Milé sestry, milí bratři,

v tomto příběhu vidím několik momentů, které nám ukazují na život Ježíše v jeho dětském věku. Zároveň je zde důraz na rodinu, resp. na jeho lidskou rovinu a dodržování tradic

a zvyků.

Vyprávění začíná líčením, jak každý rok chodili Josef a Marie do Jeruzaléma. To vyplývá z přikázání, kdy tam musel putovat každý zbožný Žid. Jedním z určených svátků byly Velikonoce – svátek nekvašených chlebů. Když jsme vyrůstali, každému z nás předávaly jisté zvyky a způsob života rodiče a okolí, které nás obklopovalo. My jako děti jsme toto vnímali jako přirozenou součást rodinného života. Také jsem si vzpomněl na komunitu Amišů – křesťanskou komunitu, která byla původem z Německa a usídlila se v Americe. Žijí velice striktním životem, kdy odmítají moderní způsoby obdělávání půdy, oblékání, vzdělání apod. Jejich zvykem je, že v určitém věku posílají mladé do světa, aby si ověřili, že jejich způsob života je ten správný. Mnozí z nich odolají pozlátku světa a vrací se zpět do své komunity, ale mnozí zůstanou ve světě. Takoví lidé ztratí se svou komunitou kontakt a musí se spolehnout sami na sebe. V příběhu slyšíme, že rodiče vzali Ježíše ve věku dvanácti let do chrámu. Tedy v období, kdy byl dle židovské tradice „dospělý“ a tudíž by měl převzít část povinností a začít – minimálně před Božím zrakem – vystupovat jako vyzrálý muž. Když cestovali zpátky, zjistili, že jej v skupině nemohou nalézt. Byli tak neodpovědní, že jej neměli pod dozorem už od začátku? Doba, ve které se toto odehrává byla poměrně nebezpečná a proto lidé putovali spíše ve skupinkách. Vzhledem k tomu, že Ježíš byl považován za dospělého, je možné, že předpokládali, že putuje v širší skupině poutníků – tedy má už jistou odpovědnost.

Posléze se vrací zpět do Jeruzaléma a naleznou jej, jak sedí uprostřed učenců a diskutuje s nimi. Dítě, které v té chvílí vystupuje v dospělé roli a diskutuje s učenci té doby. A poprvé se zde odvolává na svého Otce, ale ne toho pozemského, ale toho, od kterého byl poslán na svět – nebeského Otce. Poprvé se k němu oficiálně přihlásil. Jeho poslední pozemské přihlášení k Otci na nebesích potom bylo na kříži – Otče, do tvých rukou odevzdávám svého Ducha. Tedy v tomto příběhu slyšíme začátek neuvěřitelného příběhu, který vyvrcholí

o nějakých dvacet jedna let později.

Ježíš se také podiví, proč jej Marie s Josefem hledají, když je v domě svého Otce, ale oni tomu ještě nerozuměli. Možná to máme podobně – když slyšíme poprvé nějakou věc, která se může zdát jasná, nevíme, jak máme reagovat, nerozumíme ji. Když jsem byl mladší

a neposlouchal jsem (samozřejmě jenom občas), tak se mě maminka ptala, proč neposlouchám. Já jí odpovídal, že si musím najít cestu sám, že se možná musím spálit, ale musím najít cestu sám. Stejně jako Ježíš jsem měl oporu ve své rodině, ve svých blízkých.

Toto byl počátek jeho veřejné činnosti, jeho veřejného vystupování a věřím, že také on se spoustu věcí musel naučit. Jeho slova uchovávali rodiče v srdci a sledovali s potěšením, jaký postup koná, jak roste jeho učení. A jak vše vychází z jeho srdce.

Věřím, že když člověk najde svoji cestu, vydupe si ji navzdory všem překážkám, tak si o to více váží všeho čeho dosáhl. Nemůže se spoléhat jenom na sebe. Měl by se učit a spoléhat na své okolí. Stejně jako Ježíš jsme i my obklopeni svou pozemskou rodinou, ať už ve formě biologických rodičů, ale i ve formě společenství, ve kterém žijeme. Chci tím říct, že si můžeme ze všech forem našeho žití vzít to nejlepší a poučit z toho nejhoršího. Není asi nic horšího než když zažijeme nějakou zradu od své rodiny, od svého okolí. Ale ta bolest nás nesmí ochromit. Vždy je někdo v našem okolí, který dokáže nabídnout pomocnou ruku. A když se nám zdá, že nikdo neodpovídá, že nikdo není kdo by si s námi promluvil, je tedy náš nebeský Otec, který na nás dává pozor. Je tady náš bratr Ježíš, který je připraven vždy podat pomocnou ruku. Toto vše najdeme ve svém srdci, ve svém nitru a stačí jenom naslouchat. Nenechat se přehlušit řevem naší bolesti, ale poslouchat svému nitru.

Kéž dokážeme vždy najít tu správnou cestu, to správné ponaučení v našich životech. Amen