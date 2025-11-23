Naděje v nejhlubším místě

Bůh, Ježíš, oběť, naděje, obrácení, pokora, světlo, kříž, Král, posměch, pravda, otázky, přiznání

Evangelium: Lukáš 23, 33-43
Milé sestry, milí bratři,
pomalu se nám blíží začátek adventu a konec roku. V dnešním evangeliu jsme slyšeli jeden příběh, který zdánlivě nesouvisí ani s jedním. Nicméně je to o posledních věcech člověka, i když v extrémní situaci. Něco podobného nechceme zažít asi nikdo z nás. Ale hlavní poselství z tohoto příběhu je, že na naději, obrácení k Bohu není nikdy pozdě.
Ježíše ukřižují na místě zvané Lebka – Golgota a mezi dva zločince. On je uprostřed, ne na okraji. Není schovaný někde kde na něj není vidět. Boží láska stojí ve středu všeho ať se děje co se děje. Bůh je vždy uprostřed všeho, i když je to naprostý zmar, lidské selhání. A možná přes tu všechnu „špínu“ a marast není vidět. Protože on je nejčistší světlo. Také se nám možná občas stane, že musíme vyčistit lampu od nánosu sazí, protože není již vidět její světlo. Ve chvíli kdy odstraníme zbytky sazí, objeví se její světlo. Opět rozzáří temnotu.
Ježíš i v této chvíli myslí na ostatní – „Otče odpusť jim, nevědí, co činí“. Dokázali bychom odpustit kdyby nám někdo ublížil? Dokážeme říct – odpouštím, neboť nevíš co činíš? Nebo začneme hned dštít síru a nadávky? Bůh odpouští i ve chvíli kdy si ještě ani neuvědomíme, co jsme učinili. Kdy si ani neuvědomujeme, že odpuštění potřebujeme. Bůh je láska, kterou naším chováním zraňujeme. Už to není ten starozákonní Bůh hněvu a strašné pomsty, ale změnil se na starostlivého a milujícího Otce. Chce se mi říct, že je to naprostá teologická bomba – On učiní akt odpuštění, ještě dříve než to nám dojde!!!
A nyní v příběhu nastává lidský pohled na extrémní situaci. Jeden zločinec začne nadávat, posmívat se. Obviňuje všechny okolo. Kdežto ten druhý jde do sebe. Pozná, že konal špatně a prosí za odpuštění. Když nastane nějaká vypjatá situace, ve které si nevíme rady – jaký typ člověka jsme my? Začneme nadávat a obviňovat všechny okolo? Nebo to přijmeme s pokorou? Přijetí neznamená rezignaci. Akceptace znamená uklidnění naší mysli, přijetí klidu do našeho srdce. Takovýto stav nám umožní nastalou situaci řešit s chladnou hlavou a otevřeným srdcem. Pokud se ocitneme v takové situaci máme v podstatě dvě možnosti – jít cestou obviňování a propadání do stále většího marastu nebo jít cestou klidu a pokoje. Díky tomu můžeme buď vyrůst – posunout své hranice. Nebo nás to může poslat na cestu, ze které není návratu.
Oba dva zločinci byli na konci svých sil a přesto jeden prosil a řekl – Pane, pamatuj na mne. Poslední modlitba, poslední slova ve kterých se projevila obrovská důvěra v Boha. Ten člověk neměl v tu chvíli vůbec nic, ale měl víru. A proto měl možná víc než kdokoli z nás blíž k božímu království. Druhý měl ovšem opačný přístup – plival a obviňoval všechny okolo. Vysmíval se. Možná to byla jeho obrana. Možná nevěděl, že může požádat o pomoc. Možná se prostě bál… V našem životě se objevuje spousta „možná“, spousta věcí, které nás oddalují od Boha, od toho co je důležité. A jednou, na konci života, si budeme říkat možná jsem měl jednat jinak a ono to už nepůjde. Ale ve chvíli kdy si uvědomuje to své „možná“, je možná čas si přiznat svoji slabost. Hledat v té situaci víru a připustit, že jsem udělal chybu a prosit za odpuštění. Po tomto aktu, vždy přijde přijetí a Bůh zašeptá, ale já Tě neopustil, vždy jsem byl na tvé straně. Možná jsi to neviděl…
V obrazu tohoto příběhu je ještě jeden velký paradox. Nápis na kříži, který měl Ježíše zesměšnit. Nicméně ukázal skutečnost, protože On opravdu z kříže kraloval. Bez tohoto aktu, by nikdy nemohlo dojít k naplnění křesťanství jako takového. Nebylo by možné přijmout víru ve vzkříšení. On vládne ne mečem, ale láskou. Ne hrozbami, ale milosrdenstvím a přijetím. Ne triumfem, ale sebepřijetím.
Celý dnešní příběh a poselství i do dalších dnů je, že Bůh je při nás ať se děje, co se děje. Přijímá každého z nás, bez rozdílu. Neřeší s kým žijeme. V životě jsou důležitější věci – jsem dobrý člověk? Konám dobro, protože věřím v Jeho největší přikázání? Mám strach z budoucnosti?
Ano, je to hodně otázek, ale odpověď je vlastně prostá – Já věřím A v tu chvíli uslyšíme slova, která mění i poslední okamžik v naději: Dnes budeš se mnou v ráji. Ame

Autor: Břetislav Tomáš Karal | neděle 23.11.2025 19:20 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

Další články autora

Břetislav Tomáš Karal

Apokalypsa aneb Boží pomoc

Bůh, boj, rodina, všichni proti všem, pomoc v rámci rodiny, spravedlivý, bohabojní, víra, tady a teď

16.11.2025 v 19:33 | Karma: 0 | Přečteno: 49x | Diskuse | Osobní

Břetislav Tomáš Karal

Saduceové

Bůh, otázky, nachytat, nevěřím, zánik, víra, být tady a teď, reakce, přijetí, Ježíš, nebeská hostina

9.11.2025 v 19:26 | Karma: 5,92 | Přečteno: 107x | Diskuse | Osobní

Břetislav Tomáš Karal

Dušičky

Bůh, naděje, láska, víra, světlo, jiskra, plamének, pochodeň, odpuštění, radost, shledání, vděčnost,

2.11.2025 v 19:19 | Karma: 7,55 | Přečteno: 91x | Diskuse | Osobní

Břetislav Tomáš Karal

Víra - láska - naděje

Víra, láska, naděje, Bůh, Ježíš, společenství, nenávist, lidství, vlastní prospěch, život, na vlastní kůži

26.10.2025 v 21:29 | Karma: 0 | Přečteno: 40x | Diskuse | Osobní

Břetislav Tomáš Karal

Důvěra a vytrvalost

Bůh, Ježíš, soudce, člověk na okraji společnosti, nespravedlnost, spravedlnost,pravdivost, stát si za svým

19.10.2025 v 19:10 | Karma: 0 | Přečteno: 40x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!
19. listopadu 2025

Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)
20. listopadu 2025  14:40

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  20:36

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  12:15

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...
17. listopadu 2025  16:52

Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...

Finále Stranger Things tajili i před námi. Nikdo netušil, co přijde, říkají hvězdy seriálu

Hvězdy seriálu Stranger Things (zleva) Noah Schnapp a Caleb McLaughlin (2025)
23. listopadu 2025

Premium Netflix čeká na konci letošního roku velké loučení. S jedním z jeho největších hitů vůbec –...

Zima, otročina a šikana. Velitele ukazují Černí baroni přesně, vzpomíná pétépák

Jan Vůjtěch patří k nemnoha žijícím pamětníkům služby u Pomocných technických...
23. listopadu 2025

Premium Brzy mu bude 96 let. Je jedním z posledních žijících „černých baronů“, tedy pétépáků, kteří...

V Ženevě roste šance na mír, USA a Ukrajina hlásí dosud největší posun

V Ženevě roste šance na mír, USA a Ukrajina hlásí dosud největší posun. (23....
23. listopadu 2025  18:45

Sledujeme online Nedělní jednání zástupců USA a Ukrajiny v Ženevě o americkém plánu na ukončení války přineslo posun...

Evropa navrhla úpravy plánu: Žádné území zadarmo Rusům a více vojáků Ukrajině

Italská premiérka Giorgia Meloniová, francouzský prezident Emmanuel Macron a...
23. listopadu 2025  17:29,  aktualizováno  17:56

Evropská delegace na jednáních v Ženevě předala upravenou verzi amerického plánu na ukončení války...

Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů
Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů

Není snad dítěte, které by neznalo prasátko Peppu. Když do rodiny Prasátkových na jaře přibyl ještě nový člen, všichni byli v očekávání nových...

Břetislav Tomáš Karal

  • Počet článků 74
  • Celková karma 5,12
  • Průměrná čtenost 67x
Člověk, který objevuje krásu teologie. Snaží se své myšlenky předat dál, prezentovat ostatním lidem. Zároveň pracuji v hospici jako sociální pracovník. Tedy za poslední rok, výrazné změny- do srpna 2023 jsem dělal patnáct let v bankovnictví.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.