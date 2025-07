Milosrdný Samaritán

Samaritán, zrcadlo, bližní, pokrytectví, Bůh, Ježíš, láska, otázka, řešení, síla, odvaha, dobrý skutek, nezištnost

NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU (15. V MEZIDOBÍ)

Evangelium: Lukáš 10, 25-37

Milé sestry, milí bratři,

dnešní příběh je dle mého jeden z nejhezčích, protože ukazuje sílu dobrých skutků. A zároveň trochu více provokativní, protože nám Ježíš ukazuje, nastavuje zrcadlo tomu, jak se někdy chováme. Snažíme se dodržovat všechna přikázání, vše, co slyšíme – a zapomínáme na podstatu křesťanství. Navíc je to základní příběh na kterém vyrostla další služba církve – charitativní činnost. Ale pojďme pěkně popořádku.

Za Ježíšem přichází zákoník, tedy ten, který by měl znát Boží přikázání i pozpátku. Člověk, který by měl být v náboženské oblasti nejpovolanější. Pokládá otázku, kterou chce Ježíše nachytat: „Co mám dělat, abych měl život věčný?“ Ale Ježíš správně reaguje a ptá se ho: „Co je psáno v Písmu?“ Odpověď na předtím položenou otázku přehodil zpět na něj.

Když někdy pátráme po řešení, voláme o pomoc, chceme radu od někoho jiného. Chceme přehodit odpovědnost za řešení na někoho jiného. Avšak nejlepší je, když se zamyslíme a řekneme si – Co mi pomůže? Jak by mohlo to řešení vypadat? Určitě je jednodušší, když nám někdo řekne – Musíš to udělat tak a tak, stane se to a to. Je to podobné jako u lékaře, když nám předepíše léčbu. Ale každý z nás je jiný a potřebuje individuální pomoc. Není možné všechny lidi hodit do škatulky a všem naordinovat to jedno. Na světě je mnoho křesťanských církví, které věří svým jedinečným způsobem. Všichni vycházejí ze stejného základu – z víry ve zmrtvýchvstalého Ježíše Krista.

Zákoník se, ale dále doptává: „Kdo je můj bližní? Koho mám milovat jako sám sebe?“ Někdy je možná nejtěžší přijmout sám sebe. Milovat sám sebe. Jak se praví – V oku svého bratra vidíš třísku, ale trám ve svém oku nevidíš? Musíme začít u sebe. Já jsem tady a teď. Nyní žiji svůj život, nyní prožívám své trápení, radosti. A vím, kdo jsem? Vím, proč dělám, co dělám? Jak mohu milovat ostatní, když nepřijímám sebe, takového jaký jsem? Není to o sebelásce jako v případě jako nějaký narcista. Ale je to o tom přijmout sebe jaký jsem. Jak jednám, jak vypadám. Ona i láska k druhému může někdy pěkně potrápit.

Ježíš dává krásné podobenství o Samřanovi a jeho pomoci bližnímu. On to nedělal kvůli tomu, protože by to přikazovalo jeho náboženství. Dělal kvůli tomu, že měl dobré srdce. Viděl svého bližního, který potřeboval pomoci. Udělal to, aniž by čekal nějaký vděk. Prostě udělal to co v tu chvíli považoval za správné. Díky tomu zachránil toho přepadeného. Ti co ho minuli byli znalci Písma – kněz a levita. Je pravda, že kdyby se jej dotkli, tak by byli považováni za nečisté a nemohli by se věnovat tomu, čemu se věnovali. Tedy službě Bohu. Ale není to „jenom“ zaštiťování něčím co mi v podstatě vyhovuje? Nechci si špinit ruce, tak to neudělám, protože mi to moje víra zakazuje. Jak může víra zakazovat projevit milosrdenství? Jak Boží příkazy mohou snižovat hodnotu lidského života? Před Ním jsme si přeci rovni. Není možné, aby měl někdo větší cenu, než druhý, jenom proto že je znalec písma.

Zbožnost bez lásky je mrtvá. Díky znalosti Písma můžeme vědět, co je správné, ale když tak nekonáme, tak je to jako kdybychom chtěli nabrat cedníkem vodu. Když jsme pohnuti soucitem, stejně jako Samaritán, znamená to, že naše víra je živá. Konáme tak, jak jsme slyšeli v Písmu. Tím Jeho slova uvádíme v život. Je to podobné, jako když něco vyřkneme. Už je to na světě, už si to žije vlastním životem. A každý z nás zažil situaci, kdy by to, co vyřkl, chtěl vzít zpátky, ale leckdy už to nejde.

Když člověk projeví milosrdenství, je to živý projev lásky a víry. A v tu chvíli dávám v život Ježíšova slova – Miluj svého bližního, jako sám sebe. Copak bych mohl pomáhat, když nemiluji?

Kéž každý z nás najde sílu, aby prožíval právě tady a teď. Miloval sám sebe, takový jaký je, jaký si zaslouží. Díky bezpodmínečnému sebepřijetí, ať dokážeme lépe rozdávat dobrotu a milosrdenství, které k nám promlouvá v Písmu. Amen